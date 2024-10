A história da energia renovável

Como o prefixo "hidro" sugere, a energia hidrelétrica é a energia derivada da água, especificamente o fluxo de água. Tal como acontece com a energia eólica, os humanos há muito aproveitam as aplicações mecânicas da energia hidrelétrica. Os antigos gregos, por exemplo, utilizavam energia hidrelétrica para transformar rodas d'água que moíam trigo para fazer farinha.6

A utilização de energia hidrelétrica para gerar eletricidade, no entanto, só se tornou comum muito mais tarde. A inovação na tecnologia de turbinas hidráulicas ocorreu durante todo o século XIX, incluindo a invenção da turbina Francis pelo engenheiro britânico-americano James Francis, que continua sendo amplamente utilizada até hoje. No fim do século XIX, essa inovação culminou em projetos hidrelétricos que iam desde um projeto que alimentava uma única lâmpada em uma casa na Inglaterra em 1878 até, quatro anos depois, uma usina hidrelétrica completa com capacidade de 12,5 kW que atendia a duas fábricas de papel e uma residência.6, 7

Países em todo o mundo logo se tornaram sedes de projetos hidrelétricos, da Austrália ao Canadá. Após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento da energia hidrelétrica acelerou ainda mais, com projetos estatais na Europa, na América do Norte, no Japão e na antiga União Europeia. Atualmente, os dois maiores projetos hidrelétricos do mundo são barragens na América do Sul e na China: a barragem de Itaipu, de 14 mil megawatts, no rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e a barragem de Três Gargantas, de 22.500 megawatts, ao longo do rio Yangtze, na China.

A energia hidrelétrica desempenha um papel importante não apenas na geração de eletricidade, mas também no armazenamento de energia. Através da energia hidrelétrica de armazenamento bombeado, um modelo de armazenamento de energia dos anos 1890, a água flui entre dois reservatórios d'água em elevações diferentes. Quando há energia abundante de outras fontes (como parques solares e eólicos), a energia é usada para bombear água para um reservatório superior. Conforme a necessidade, a água é liberada do reservatório superior de volta para o reservatório inferior para gerar eletricidade, "basicamente preenchendo as lacunas durante o pico de demanda", de acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE).8