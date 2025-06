OKRs para transformação ágil

A frase “O que é medido, é realizado” é comum no mundo dos negócios e resume bem por que os OKRs são compatíveis com a abordagem ágil.

Para alcançar maior agilidade nos negócios, uma organização precisa de metas claras para trabalhar e um plano claro para alcançá-las. Os OKRs fornecem um framework para alinhar equipes, recursos e prioridades, permitindo que uma organização enfrente os desafios da transformação Ágil e digital.

OKRs são amplamente adotados por sua capacidade de promover foco e responsabilidade em torno das prioridades principais. A metodologia OKR foi introduzida pela primeira vez na Intel por Andy Grove nos anos 1970 e ganhou popularidade graças ao investidor do Vale do Silício John Doerr em seu livro Measure What Matters.1