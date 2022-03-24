O que é realização de valor?

Uma transformação empresarial bem-sucedida depende de uma estratégia de negócios bem fundamentada, que amadurece por meio de executivos seniores que concretizam o patrocínio e demonstram um compromisso contínuo com uma visão clara e transparente. A estratégia deve ser aquela em que uma organização (de cima para baixo e transversal) acredita, tem confiança na execução e se apoia. A realização de valor é fundamental para entender as características da mudança estratégica e como ela afeta suas metas operacionais e transformacionais, a fim de criar uma estratégia de implementação.
Nos termos mais simples possíveis, realização de valor é a capacidade de medir a influência direta de projetos e pessoas nos objetivos de negócios de nível executivo. Ao monitorar o valor que uma empresa ou stakeholder recebe de uma iniciativa empresarial, eles recebem uma maneira tangível de rastrear o impacto comercial real que uma iniciativa tem sobre os clientes, as operações e, em última análise, os acionistas. O alinhamento com os resultados de negócios acelera a jornada de nuvem híbrida de uma empresa ao estabelecer claramente um retorno sobre o investimento (ROI) ajustado ao risco de uma transformação geral do portfólio com insights e evidências.
A verdadeira mudança requer comportamentos específicos de liderança, orientação e primeiros usuários para garantir mudanças a longo prazo. As equipes e as organizações devem ser flexíveis e dispostas a mudar para se tornarem o mais eficazes possível. Métricas claras para o sucesso devem ser estabelecidas ao examinar todos os processos e funções principais, para evitar a regressão às antigas formas de trabalho. Isso inclui entender os objetivos atuais, estabelecer uma linha de base sólida e definir valores e princípios orientadores claros. A realização de valor viabiliza um valor quantificável e apresenta evidências de progresso ao longo de sua jornada de transformação.
Uma jornada de realização de valor requer uma "estrela-guia", e a abordagem de objetivos e principais resultados (OKR) é uma maneira líder de mercado para encontrar uma. A abordagem de OKR fornece um método de definição de metas que ajuda a melhorar o desempenho e impulsionar mudanças em toda a organização. Esses objetivos estão alinhados à estratégia da empresa e mapeados para os principais resultados esperados como resultado da estratégia. Os principais resultados são formulados por meio de um conjunto de indicadores de desempenho (KPI) ou resultados tangíveis por meio de várias iniciativas. Os KPIs se acumulam para obter resultados, mostrando visibilidade direta dos objetivos de negócios finais.
Vimos que o alinhamento dos KPIs ou métricas de trabalho com os objetivos organizacionais leva a melhorias significativas, incluindo uma redução de 40% no Custo Total de Propriedade (TCO) e um aumento de 25% no tempo de lançamento no mercado. Uma empresa pode permitir uma implementação ágil e distribuída da realização de valor usando uma abordagem padronizada que emerge de um centro de excelência em nuvem (CCoE). Conforme a agilidade organizacional amadurece, o foco do CCoE geralmente muda para padronizar sua abordagem, medir valor e acelerar mudanças. Criar um escritório de realização de valor (VRO) ajudará a definir as melhores práticas para liderança.
Inicialmente, o VRO se concentra em avaliar as práticas ágeis paralelas atuais e determinar como essas práticas podem ser logicamente padronizadas em toda a empresa. Com um design padronizado para escala, o VRO lidera o alinhamento das equipes ao design empresarial e realiza a escalabilidade do piloto para novas equipes. Usando os aprendizados dos dados coletados de equipes ágeis experientes e áreas piloto, o VRO continua a refinar e iterar o modelo de dimensionamento à medida que implementa o design.
Vimos que os clientes que usam escritórios de realização de valor desfrutam dos seguintes benefícios:
Para que as empresas alcancem alinhamento com suas metas de negócios, é crítico definir e comunicar claramente o valor entregue pela estratégia empresarial e pelos objetivos de tecnologia. Um VRO validará e garantirá o alinhamento contínuo com a estratégia de negócios por meio do processo de monitoramento, ajuste e calibração das metas definidas. Oferecer um framework e métrica importantes para quantificar os resultados vinculados aos objetivos estratégicos permite maior transparência, responsabilidade e engajamento.
Em uma jornada de transformação da nuvem, os KPIs típicos refletem a maior velocidade de lançamento no mercado, a experiência do cliente, a melhoria da produtividade do desenvolvedor de TI e a satisfação dos funcionários e a redução dos custos de mão de obra de TI. Elas proporcionam uma fonte única da verdade para o(s) stakeholder(s) consumo e geram valor em toda a empresa. A disposição dos resultados visualizados em um dashboard em toda a empresa é fundamental para a transparência e a capacidade de se ajustar continuamente às metas. A arte de criar esses dashboards exige a matriz certa de resultados de negócios bem projetados mapeados para as principais métricas objetivas em toda a organização.
Ajustar peças de realização de valor com a responsabilidade de processos e pessoas (capacitadas por meio de tecnologia/ferramentas) é o papel da governança. Governança não é um escritório de gerenciamento de projetos (PMO), trata-se de fazer escolhas. Governança eficaz significa tomada de decisão de baixo para cima. É importante capacitar as equipes para fazer escolhas que evoluam com o tempo e encontrar líderes que removam proativamente os empecilhos para as equipes. Os gerentes de nível médio aceleram a mudança para um ambiente de trabalho autêntico, emocionalmente inteligente e centrado nas pessoas.
Um mecanismo de governança ágil para rastrear OKRs e KPIs, combinado com o alinhamento contínuo com a liderança, permite mudanças rápidas e intervenções para manter o alinhamento com os objetivos. Essa abordagem permite espaço suficiente para as equipes, remove distrações e esclarece quanto tempo de comprometimento é necessário para priorizar adequadamente os objetivos. Operações estáveis são fundamentais, mas incidentes, interrupções e atrasos restringirão as economias.
A realização de valor exige uma nova maneira de pensar sobre medir e impulsionar os objetivos de negócios em todas as empresas. Para ter sucesso, a solução de realização de valor precisa ser multifuncional e colaborativa, derrubando barreiras e envolvendo uma ampla variedade de stakeholders. De programadores de nível de equipe a altos executivos, a realização de valor requer tanto ações práticas quanto liderança estratégica.
Um escritório de realização de valor oferece a oportunidade de liderar o alinhamento das equipes. Ela se tornará parte do DNA da empresa, com todas as escolhas e ações moldadas em torno da pergunta: "Nossa organização é capaz de vincular esta ação ou iniciativa aos objetivos estratégicos gerais da empresa?"
O IBM Consulting Hybrid Cloud Advisory Practice aproveita estratégias comprovadas pelo cliente com ativos e aceleradores líderes dos setores para oferecer alinhamento perfeito e contínuo da adoção da nuvem. Para saber mais sobre a oferta de realização de valor da IBM, acesse estratégia de consultoria de nuvem híbrida da IBM.
