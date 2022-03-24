O que é realização de valor?

Para que as empresas alcancem alinhamento com suas metas de negócios, é crítico definir e comunicar claramente o valor entregue pela estratégia empresarial e pelos objetivos de tecnologia. Um VRO validará e garantirá o alinhamento contínuo com a estratégia de negócios por meio do processo de monitoramento, ajuste e calibração das metas definidas. Oferecer um framework e métrica importantes para quantificar os resultados vinculados aos objetivos estratégicos permite maior transparência, responsabilidade e engajamento.

Em uma jornada de transformação da nuvem, os KPIs típicos refletem a maior velocidade de lançamento no mercado, a experiência do cliente, a melhoria da produtividade do desenvolvedor de TI e a satisfação dos funcionários e a redução dos custos de mão de obra de TI. Elas proporcionam uma fonte única da verdade para o(s) stakeholder(s) consumo e geram valor em toda a empresa. A disposição dos resultados visualizados em um dashboard em toda a empresa é fundamental para a transparência e a capacidade de se ajustar continuamente às metas. A arte de criar esses dashboards exige a matriz certa de resultados de negócios bem projetados mapeados para as principais métricas objetivas em toda a organização.

Ajustar peças de realização de valor com a responsabilidade de processos e pessoas (capacitadas por meio de tecnologia/ferramentas) é o papel da governança. Governança não é um escritório de gerenciamento de projetos (PMO), trata-se de fazer escolhas. Governança eficaz significa tomada de decisão de baixo para cima. É importante capacitar as equipes para fazer escolhas que evoluam com o tempo e encontrar líderes que removam proativamente os empecilhos para as equipes. Os gerentes de nível médio aceleram a mudança para um ambiente de trabalho autêntico, emocionalmente inteligente e centrado nas pessoas.

Um mecanismo de governança ágil para rastrear OKRs e KPIs, combinado com o alinhamento contínuo com a liderança, permite mudanças rápidas e intervenções para manter o alinhamento com os objetivos. Essa abordagem permite espaço suficiente para as equipes, remove distrações e esclarece quanto tempo de comprometimento é necessário para priorizar adequadamente os objetivos. Operações estáveis são fundamentais, mas incidentes, interrupções e atrasos restringirão as economias.