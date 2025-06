Guia para implementar OKRs: um plano passo a passo para o sucesso

Estabelecer checkpoints e avaliações regulares de progresso, como retrospectivas mensais (seja no nível da equipe, da empresa ou ambos), é essencial para garantir que toda a empresa esteja no caminho certo para o sucesso dos OKRs. Essas avaliações oferecem uma oportunidade para discutir o progresso, compartilhar histórias de sucesso e desafios, e pensar em soluções em conjunto.



Avaliações regulares de progresso (muitas organizações seguem um ciclo trimestral de OKRs) ajudam a manter as equipes alinhadas aos OKRs e lhes dão senso de responsabilidade e pertencimento no cumprimento das metas. Elas oferecem uma oportunidade para que as equipes examinem seu framework de planejamento e definição de metas de OKRs, proponham e implementem mudanças para futuras iterações e ajustem o acompanhamento dos OKRs. Essas avaliações também permitem que as organizações façam ajustes oportunos que garantam o cumprimento dos objetivos.