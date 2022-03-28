O que é um Help Desk?

Um help desk é uma ferramenta de software ou uma equipe de agentes humanos que permitem que uma empresa ofereça suporte a seus clientes em tempo real.
O help desk atende a duas funções principais:
Sistema de help desk simplifica as solicitações de suporte em uma única interface. Inclui recursos de automação e categorização para organizar os problemas do cliente e evitar escalonamentos. Possibilita que os agentes de suporte técnico façam referência cruzada de vários compromissos para oferecer rapidamente as melhores soluções possíveis aos usuários finais.
O help desk melhora consideravelmente a experiência do usuário (UX) para as equipes de suporte e os usuários que eles atendem. Especificamente, aumenta a produtividade do suporte de TI para melhorar as soluções e a satisfação do cliente. Aqui estão cinco aspectos de um help desk que beneficiam os agentes de suporte, bem como seus clientes:
À medida que a transformação digital continua aumentando, os help desks estão se tornando essenciais para operações de grandes e pequenas empresas. Portanto, um ecossistema de central de serviços deve ser ágil e adaptável. Aqui estão três cenários em que o suporte técnico moderno é mais útil¹:
À medida que um help desk evolui, os agentes e equipes de suporte devem expandir seus recursos para permanecerem eficientes. Isso pode exigir o aprimoramento da colaboração interna e a expansão do escopo das comunicações externas. Veja a seguir duas maneiras de completar sua equipe de suporte ao cliente para crescimento departamental e organizacional²:
Com o crescimento constante da importância dos help desks nos ecossistemas de negócios atuais, muitos equívocos surgiram. Veja a seguir quatro mitos do help desk que você deve descartar antes de iniciar sua jornada de suporte ao cliente:
Os chatbots, com seus recursos avançados de linguagem, como processamento de linguagem natural (NLP) nativo e compreensão de linguagem natural (NLU), estão impulsionando o futuro dos sistemas de help desk. Na verdade, uma pesquisa recente revelou que 58% dos tomadores de decisão de TI (ITDMs) adotaram chatbots ou estão no processo de fazê-lo.³
Ferramentas emergentes, como agentes virtuais, caixas de ferramentas de chatbots, agregadores de automação e chatbots específicos da plataforma, oferecem cobertura perpétua da central de atendimento e resolução de problemas mais rápida. Na verdade, os chatbots reduzem o Tempo Médio de Tratamento (AHT) em 10%, o que reduz os custos associados ao gerenciamento de serviços de TI (ITSM).¹
Forneça atendimento consistente e inteligente ao seu cliente, em diversos canais, com IA conversacional
Conheça um chatbot de IA de linguagem natural que entende a conversa humana e aprimora a experiência do cliente.
O IBM watsonx Assistant ajuda as organizações a oferecer experiências melhores aos clientes com um chatbot de IA que entende a linguagem dos negócios, vincula-se aos sistemas de atendimento ao cliente existentes e é implementado em qualquer lugar com segurança e escalabilidade corporativas. O watsonx Assistant automatiza tarefas repetitivas e usa aprendizado de máquina para resolver problemas de suporte ao cliente de forma rápida e eficiente.
