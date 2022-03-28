O que é um Help Desk?

Os chatbots, com seus recursos avançados de linguagem, como processamento de linguagem natural (NLP) nativo e compreensão de linguagem natural (NLU), estão impulsionando o futuro dos sistemas de help desk. Na verdade, uma pesquisa recente revelou que 58% dos tomadores de decisão de TI (ITDMs) adotaram chatbots ou estão no processo de fazê-lo.³

Ferramentas emergentes, como agentes virtuais, caixas de ferramentas de chatbots, agregadores de automação e chatbots específicos da plataforma, oferecem cobertura perpétua da central de atendimento e resolução de problemas mais rápida. Na verdade, os chatbots reduzem o Tempo Médio de Tratamento (AHT) em 10%, o que reduz os custos associados ao gerenciamento de serviços de TI (ITSM).¹