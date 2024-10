GGUF versus GGML

O GGUF fornece um formato robusto, flexível e eficiente para modelos de linguagem. Ele lida com as limitações dos formatos anteriores, garantindo a compatibilidade com tecnologias e técnicas em evolução. Sua flexibilidade aprimorada, melhor desempenho e compatibilidade com estruturas avançadas de quantização e implementação o tornam uma ferramenta crítica para o futuro da IA e do aprendizado de máquina.

Pesos do modelo são os parâmetros aprendidos por um modelo de aprendizado de máquina durante o treinamento. O GGUF armazena esses pesos de forma eficiente, permitindo carregamento e inferência rápidos. Métodos de quantização aplicados aos pesos do modelo podem melhorar ainda mais o desempenho e reduzir o consumo de recursos.

A quantização, o processo de conversão de sinais contínuos em formatos digitais com menos valores possíveis, desempenha um papel crucial no GGUF. A quantização melhora a eficiência e o desempenho, especialmente para hardware com recursos limitados. Ao reduzir o tamanho do modelo e melhorar a velocidade de inferência, os modelos quantizados exigem menos poder computacional, o que leva à redução do consumo de energia. Isso torna o GGUF altamente adequado para implementação em dispositivos de edge e plataformas móveis onde os recursos de energia são limitados.

Por exemplo, uma técnica de quantização específica usada é o GPTQ (Quantização pós-treinamento precisa para transformadores pré-treinados generativos). O GPTQ reduz o tamanho e as necessidades computacionais de um LLM, convertendo seus dados complexos em formatos mais simples. Isso permite a implementação de LLMs em dispositivos com menos memória e capacidade de processamento.

O GGUF também foi projetado para incorporar novas funcionalidades sem comprometer a compatibilidade com uma versão anterior. Esse recurso permite adicionar novos tipos de dados e metadados, tornando o GGUF pronto para o futuro. Conforme os modelos de aprendizado de máquina evoluem, o GGUF pode acomodar essas mudanças, protegendo a relevância e a adaptabilidade no longo prazo.

O projeto de formato binário do GGUF melhora significativamente a velocidade de carregamento e salvamento de modelos, o que é particularmente vital para aplicações que exigem implementação e inferência rápidas. Serviços de conversão de linguagem em tempo real e sistemas interativos de IA, por exemplo, se beneficiam do tratamento eficiente de arquivos de modelos do GGUF. Quanto mais rápido um modelo puder ser carregado e usado, melhor será a experiência do usuário nessas aplicações urgentes.

O GGUF se destaca por sua compatibilidade com técnicas avançadas de ajuste, como adaptação de baixa classificação (LoRA), adaptação quantizada de baixa classificação (QLoRA) e quantização de peso adaptável (AWQ). Essas técnicas otimizam ainda mais o desempenho do modelo e o uso dos recursos.

Além disso, o GGUF é compatível com vários níveis de quants, fornecendo flexibilidade para equilibrar a precisão e a eficiência do modelo. Os esquemas de quantização comuns compatíveis com o GGUF incluem:

Quantização de 2 bits: Oferece a maior compactação, reduzindo significativamente o tamanho do modelo e a velocidade de inferência, embora com um possível impacto na precisão.

Quantização de 4 bits: equilibra compressão e precisão, tornando-a adequada para muitas aplicações práticas.

Quantização de 8 bits: fornece boa precisão com compressão moderada, amplamente utilizada em várias aplicações.

Quants refere-se aos vários níveis de quantização aplicados aos pesos do modelo, como quantização de 2 bits, 4 bits ou 8 bits.

Os modelos GGUF também usam o Compute Unified Device Architecture (CUDA), uma plataforma de computação paralela e uma interface de programação de aplicativos que permite que os modelos usem GPUs para tarefas de computação aceleradas. Esse recurso melhora a eficiência computacional e a velocidade dos modelos de linguagem. Por fim, a integração do GGUF com o Langchain, uma framework para desenvolver e implementar modelos de linguagem, facilita a implementação de modelos GGUF para que possam ser usados efetivamente em ambientes e aplicações de desenvolvimento.