Uma aplicação emergente de IA generativa é o gerenciamento de conhecimento. Com o poder da IA, as empresas podem usar ferramentas de gerenciamento de conhecimento para coletar, criar, acessar e compartilhar dados relevantes para insights organizacionais. Os aplicativos de software de gerenciamento de conhecimento geralmente são implementados em um sistema centralizado, ou base de conhecimento, para dar suporte a domínios e tarefas de negócios, incluindo talentos, atendimento ao cliente e modernização de aplicações.

RH, talento e IA

Os departamentos de RH podem colocar a IA em ação por meio de tarefas como geração de conteúdo, geração aumentada de recuperação (RAG) e classificação. A geração de conteúdo pode ser utilizada para criar rapidamente a descrição de uma função. A geração aumentada de recuperação (RAG) pode ajudar a identificar as habilidades necessárias para uma função com base em documentos internos de RH. A classificação pode ajudar a determinar se o candidato é adequado para a empresa dada sua candidatura. Essas tarefas agilizam o tempo de processamento desde o momento em que uma pessoa se candidata até o recebimento de uma decisão sobre sua candidatura.

Atendimento ao cliente e IA

As divisões de atendimento ao cliente podem aproveitar a IA usando RAG, sumarização e classificação. Por exemplo, as empresas podem incorporar um chatbot para atendimento ao cliente em seu site, que usaria a IA generativa para ser mais conversacional e específico do contexto. A geração aumentada de recuperação pode ser usada para pesquisar documentos internos de conhecimento organizacional para responder à consulta do cliente e gerar uma saída personalizada. A sumarização pode ajudar os funcionários, ao fornecer a eles um resumo do problema do cliente e das interações anteriores com a empresa. A classificação de texto pode ser utilizada para classificar o sentimento do cliente. Essas tarefas podem reduzir o trabalho manual e, ao mesmo tempo, melhorar o suporte ao cliente e, com sorte, a satisfação e a retenção de clientes.

Modernização de aplicativos e IA

A modernização de aplicativos também pode ser alcançada com a ajuda de tarefas de sumarização e geração de conteúdo. Com um resumo do conhecimento e dos objetivos de negócios da empresa, os desenvolvedores podem gastar menos tempo aprendendo essas informações necessárias e mais tempo em programação. Os funcionários de TI também podem criar uma solicitação resumida de ticket para lidar e priorizar rapidamente os problemas encontrados em um ticket de suporte. Outra forma pela qual os desenvolvedores podem usar a IA generativa é comunicando-se com grandes modelos de linguagem (LLMs) em linguagem humana e solicitando que o modelo gere código. Isso pode ajudar o desenvolvedor a traduzir linguagens de código, resolver bugs e reduzir o tempo gasto na programação, permitindo uma ideação mais criativa.