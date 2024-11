Matrizes de portas programáveis em campo (FPGAs) e unidades de microcontrolador (MCUs) são dois tipos de circuitos integrados (ICs) comumente comparados que são normalmente utilizados em sistemas embarcados e design digital. Tanto os FPGAs quanto os microcontroladores podem ser considerados "pequenos computadores" que podem ser integrados a dispositivos e sistemas maiores.

Como processadores, a principal diferença entre FPGAs e microcontroladores se resume à capacidade de programação e processamento. Embora os FPGAs sejam mais poderosos e versáteis, são também mais caros. Os microcontroladores são menos personalizáveis, mas também menos caros. Em muitas aplicações, os microcontroladores são excepcionalmente capazes e econômicos. No entanto, para certas aplicações exigentes ou em desenvolvimento, como aquelas que requerem processamento paralelo, os FPGAs são necessários.

Ao contrário dos microcontroladores, os FPGAs oferecem reprogramação no nível do hardware. Seu design exclusivo permite que os usuários configurem e reconfigurem a arquitetura do chip dependendo da tarefa. O design do FPGA também pode lidar com entradas paralelas simultaneamente, enquanto os microcontroladores só podem ler uma linha de código de cada vez. Um FPGA pode ser programado para executar as funções de um microcontrolador; no entanto, um microcontrolador não pode ser reprogramado para funcionar como um FPGA.