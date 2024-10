Como implementar o planejamento de recursos empresariais (ERP)

Abaixo está uma visão detalhada de um plano de implementação de ERP passo a passo. Começaremos analisando o que as organizações devem fazer antes de escolher um sistema ERP e, em seguida, nos aprofundaremos nas melhores práticas para o sucesso da implementação.

1. Descobrir e planejar a implementação do ERP

Antes que o processo de implementação de ERP possa ocorrer, uma organização deve avaliar como seus sistemas atuais estão funcionando. Esta é a primeira etapa para uma integração bem-sucedida de planejamento de recursos empresariais e deve ser concluída antes da escolha de um software ERP.

Na primeira etapa dessa metodologia de implementação, uma organização deve revisar o sistema e os processos atuais para obter uma visão completa de como o negócio está operando e onde podem existir falhas. Nesta etapa, também deve ser estabelecida uma equipe de projeto de implementação de ERP para fins de tomada de decisão. As áreas a serem avaliadas podem incluir finanças, manufatura, inventário, vendas e outras. Essa etapa será importante para entender lacunas e problemas atuais, como ineficiências nos processos e requisitos potenciais para o sistema ERP.

Uma vez que a revisão do sistema atual da organização, fluxo de trabalho e funções do dia a dia for concluída, é hora de selecionar o sistema ERP certo que atenda aos requisitos do seu negócio, como previsão de orçamento e precificação. Um software ERP pode ser adquirido nesta primeira etapa se os requisitos forem bem definidos. Esses requisitos dependerão se a organização utiliza o sistema ERP local ou na nuvem.

A mudança para um sistema ERP moderno pode ser bastante simples se houver um plano de projeto e um roteiro claro para a implementação do ERP. Uma conversa clara e honesta com os funcionários garantirá a adesão da organização.

Perguntas a serem feitas ao definir o escopo das necessidades da sua organização:

Quais funções empresariais serão automatizadas pelo software ERP?

Quais são os requisitos de dados específicos do sistema ERP e ele é compatível?

Quais indicadores-chave de desempenho (KPIs) precisam ser monitorados?

O software é escalável e flexível o suficiente para evoluir com as necessidades da organização?

Qual é o prazo para implementação e implementação?

2. Criar um design e preparar a implementação

Neste ponto, você já escolheu o sistema ERP para o seu negócio. A próxima etapa é a fase de design. Este é o passo para configurar a solução de software ERP de modo que ela atenda às necessidades específicas da sua organização.

Um novo design requer gerenciamento de mudanças para criar fluxos de trabalho mais eficientes, além da possível necessidade de novos processos empresariais que se ajustem melhor ao sistema ERP que será implementado em breve. É importante ter uma equipe dentro da organização dedicada a essa etapa de design e à definição de um plano adequado.

Etapas para configurar o sistema ERP:

Criar uma estrutura organizacional definindo todos os aspectos necessários do seu negócio, como o plano de contas, centros de custo e unidades de negócios.

Personalize o software ERP para que ele se alinhe aos fluxos de trabalho existentes e configure os módulos que você acha que sua organização precisará, como gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), recursos humanos e gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Defina os parâmetros para funções e permissões de usuários para que você possa controlar o acesso de todos no sistema e garantir que os controles de dados estejam em vigor.

Integre o software ERP com outros sistemas existentes em sua organização, como software de contabilidade, gerenciamento de inventário e plataformas de comércio eletrônico, se aplicável.

3. Migração e desenvolvimento

Uma vez que os requisitos de design foram estabelecidos, a fase de desenvolvimento pode começar. Isso envolve a personalização do software para que a reformulação possa ocorrer. A fase de desenvolvimento, ou preparação, é vital e pode ser uma tarefa assustadora; mas se feita corretamente, pode ajudar o sistema ERP a funcionar a longo prazo.

Você já estabeleceu uma reformulação, agora é hora de limpar e formatar os dados do sistema atual para que sejam compatíveis com o novo sistema. Nesta etapa, uma organização precisará avaliar e preparar todos os dados existentes em um formato compatível com o novo software ERP. Uma vez carregados no novo sistema e formatados corretamente, o primeiro teste do ERP pode ser realizado. Nesta etapa, você também deve monitorar e anotar os principais indicadores de desempenho da operação do negócio, incluindo quaisquer interrupções.

Formas de planejar e preparar seus dados para a migração:

Realize uma auditoria de dados de todos os sistemas legados e aplicações existentes para ter uma visão clara ao entrar na migração de dados.

Classifique os tipos de dados que você precisa migrar e identifique qualquer redundância ao revisar e limpar os dados para garantir a precisão.

Defina qual método de transferência de dados você deseja usar e teste-o para garantir que seja o processo de migração correto.

Crie um plano de backup e um plano de recuperação caso ocorram erros ou perda de dados.

Crie uma política de governança de dados e estabeleça protocolos.

4. Teste o sistema ERP

Todas as etapas preventivas foram realizadas. Agora é hora de realizar alguns testes de sistema antes de colocá-lo em operação. Nesta fase, o desenvolvimento ainda pode ocorrer, e isso é normal. O teste de um módulo ERP pode ocorrer e ajustes ou correções podem ser necessários, enquanto outros módulos estão sendo testados simultaneamente. Os membros da equipe devem passar por treinamento de usuários e os principais stakeholders também devem ser envolvidos nesse processo de teste.

É crucial testar todo o sistema e garantir que ele esteja funcionando corretamente e processando os dados com precisão. Esta é a fase mais importante, pois garantirá que todas as aplicações e processos do sistema estejam funcionando como deveriam antes que o software ERP seja oficialmente colocado em operação.

Coisas a lembrar durante a fase de teste:

Acompanhe os critérios de aceitação do usuário e documente as informações.

Teste a funcionalidade do sistema do início ao fim e valide todos os dados migrados para garantir a precisão.

Verifique a acessibilidade dos usuários conduzindo revisões e coletando feedbacks.

Realize todos os testes necessários antes de implementar o software ERP, como testar processos de automação, fluxos de trabalho e segurança do sistema.

Certifique-se de que o sistema ERP é compatível com os outros sistemas e aplicações existentes.

Certifique-se de que todos os funcionários foram treinados no sistema; considere implementar o software ERP em fases antes de aplicá-lo a toda a empresa.

5. Entregue um sistema ERP implementado com sucesso

Se todas as etapas acima foram seguidas, boas notícias: sua organização está pronta para lançar seu novo sistema ERP. Supondo que todos os funcionários tenham sido devidamente treinados no software, agora é hora de colocar a nova solução ERP em funcionamento.

A equipe de projeto que iniciou o processo de implementação deve estar pronta para ajudar, caso os funcionários fiquem confusos ou surjam outros problemas potenciais. Esteja preparado para problemas e tenha planos de contingência prontos caso ocorra uma falha grave. Todos os módulos do ERP podem ser implementados simultaneamente, mas também podem ser feitos em fases. Algumas organizações podem optar por priorizar certos módulos e adicionar outros conforme necessário, o que é completamente normal.

Nenhuma organização é igual à outra, e a implementação de um software ERP pode variar bastante, mas lembre-se de tornar a solução ERP acessível a todos os funcionários e garantir que os processos automatizados estejam ativados.

O que observar após a implementação:

Os dados estão precisos e funcionando corretamente?

Todos os usuários têm acessibilidade em tempo real sem problemas?

Os protocolos de segurança estão em vigor e funcionando?

O fluxo de trabalho está em operação e processando conforme esperado?

6. Gerencie sua solução ERP

Agora, assumindo que a implementação está concluída, é importante criar um protocolo para manutenção contínua do seu sistema ERP. Sua organização deve realizar verificações regulares de manutenção e atualizar o software periodicamente. Criar uma equipe ou ter um profissional dedicado à manutenção da integridade do seu sistema ERP é fundamental para a longevidade da solução.

O fornecedor de ERP que você escolher deve estar disponível para quaisquer perguntas e para a manutenção ou atualizações necessárias. As melhores práticas para esse processo de implementação devem incluir uma equipe bem gerenciada e uma comunicação eficaz entre a organização, seus funcionários e as principais partes interessadas para garantir que a solução ERP esteja funcionando de maneira eficaz e eficiente.

Melhores práticas para gerenciar seu novo sistema ERP: