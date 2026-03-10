O que é integração de EDI?

EDI refere-se aos sistemas e padrões para transmissão eletrônica (e muitas vezes automática) de dados e documentos comerciais em tempo real, incluindo faturas, ordens de compra e informações da cadeia de suprimentos, entre parceiros comerciais.

Nas transações de EDI, as informações são migradas diretamente de uma aplicação de EDI em uma organização para uma aplicação de EDI em outra. Os padrões de EDI definem o local e a ordem das informações de cada documento.

As soluções de EDI oferecem muitos benefícios por meio de automação, escalabilidade e padronização, e o EDI tem sido o meio preferido de troca de documentos para interações entre empresas (B2B) por décadas. Notavelmente, formulários padronizados gerados automaticamente simplificam e reduzem ou eliminam a necessidade de inserir dados manualmente, reduzindo erros e os custos associados.

Para algumas empresas e em alguns setores, o uso de EDI não é uma opção, mas uma necessidade. Muitos grandes varejistas e fabricantes têm requisitos de EDI e conformidade para seus processos de negócios.

Pode haver variabilidade nos requisitos entre parceiros comerciais, como diferenças em regulamentações de conformidade, requisitos de mapeamento de documentos, protocolos de comunicação ou processos de teste. Isso, aliado à complexidade geral dos padrões EDI, pode tornar a integração do EDI um processo difícil e demorado.

No entanto, processos de integração internos padronizados e bem documentados, ferramentas de middleware apropriadas e comunicação clara com parceiros de negócios podem mitigar os desafios de configuração do EDI. Eles também ajudam as organizações a colher os benefícios do EDI, incluindo maior precisão de dados e a capacidade de fazer transações com empresas que exigem conformidade com EDI.