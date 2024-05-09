A gestão de dados pode ajudar as organizações de saúde a maximizar a precisão e a segurança de seus ativos de dados. Ao mesmo tempo, a implementação de um framework de gestão de dados apresenta alguns desafios, como questões de qualidade de dados, segurança de silos e preocupações com a privacidade.

1. Problemas de qualidade de dados

Decisões e resultados de negócios positivos dependem de dados confiáveis e de alta qualidade. No entanto, as instalações de saúde continuam enfrentando problemas de qualidade de dados, apesar dos melhores esforços dos líderes empresariais, principalmente devido ao grande número de pessoas inserindo dados e às situações de alta pressão em que a entrada de dados frequentemente ocorre.

Um estudo conduzido pelo Journal of the American Medical Association (JAMA) revelou que foram encontrados erros nos registros de um quinto dos pacientes com acesso a notas de cuidados ambulatoriais. Entre esses pacientes, 21% identificaram os erros como críticos, com problemas comuns, incluindo erros de diagnóstico, erros de dados de medicação e conversões de dados de EHR incompletas ou imprecisas. Esses erros são cruciais e podem ocorrer diariamente. Para evitar esses erros, é crítico que os fluxos de dados sejam mapeados e que os problemas com a qualidade dos dados sejam sinalizados usando a análise de causa raiz, reduzindo assim o impacto sobre os pacientes.

2. Silos de dados

No setor de saúde, onde se estima que 30% do total de dados do mundo seja gerado, os dados dos pacientes muitas vezes permanecem não estruturados e espalhados por sistemas díspares. A consequência? Uma imagem incompleta da integridade do paciente e múltiplas fontes de verdade impedem que você alcance os benefícios da visibilidade de dados, como o atendimento informado ao paciente. Problemas de conformidade e conduta de auditoria também surgem devido a essas fontes de dados dispersas.

A solução está na capacidade de visualizar dados de pacientes de diferentes fontes em um só lugar. É exatamente isso que a linhagem de dados em toda a empresa faz. A linhagem de dados se estende por todo o seu ambiente de dados para criar um mapa abrangente de todos os seus fluxos e dependências de dados, eliminando os silos de dados de forma eficaz.

No entanto, nem todas as soluções de linhagem de dados conseguem visualizar dados de diferentes silos. Algumas plataformas permitem apenas que você veja os dados armazenados em seu catálogo específico. Optar por uma solução independente de catálogo ajuda a lidar com esse problema.

3. Preocupações de segurança e cadeia de custódia

As organizações de saúde estão em uma posição única, pois dependem do compartilhamento de informações entre departamentos para facilitar o atendimento ao paciente e estão vinculadas a regulamentações rigorosas para ajudar a garantir a transmissão segura de dados.

Como parte da conformidade com a HIPAA e o GDPR, as organizações de saúde precisam fornecer aos auditores detalhes sobre a cadeia de custódia dos registros de pacientes. Isso inclui informações sobre quem acessou os registros, horário e local do acesso. Estabelecer uma cadeia de custódia para dados armazenados em um sistema de EHR acessível por vários dispositivos dentro de uma instalação médica pode ser trabalhoso e demorado, especialmente quando se lida com tantos registros que existem em formato de papel ou que foram inseridos ou digitalizados manualmente.

A linhagem de dados reduz significativamente a quantidade de esforço necessário para estabelecer uma cadeia de custódia dentro dos sistemas de informação de saúde. Mapeando os fluxos de dados, você pode rastrear a jornada de seus dados para ver onde e quando eles foram alterados em seus sistemas. Combinado com seus esforços de governança que estabelecem o significado, a qualidade e a administração do armazenamento de dados nessa cadeia de custódia, você pode fornecer as informações cruciais do pipeline de dados exigidas por seus auditores.