Com CPUs referimo-nos a um chip de processador muito pequeno, mas há muito pouco que essa coisa pequena não possa fazer. Uma breve pesquisa mostra quais setores dependem mais de CPUs:

Eletroeletrônicos de consumo

Muitas das empresas mais lucrativas do mundo, como a Apple, fabricam dispositivos para a indústria de eletrônicos de consumo. A demanda desenfreada por plataformas de computação pessoal (como smartphones, notebooks e consoles de jogos) impulsionou uma expansão maciça e contínua do uso de CPUs. Além disso, os dispositivos domésticos beneficiados pela tecnologia de Internet das Coisas (IoT) significam que as CPUs agora estão sendo incorporadas a refrigeradores, termostatos, sistemas de segurança e outros.

Análise de dados

O objetivo da análise de dados é pegar dados brutos e refiná-los em uma narrativa compreensível que atenda às metas comerciais. A primeira parte desse processo é reunir e limpar os dados. As CPUs são fundamentais para essas atividades, servindo como as principais unidades de processamento do computador. Além disso, as altas velocidades de clock alcançadas pelas CPUs as tornam perfeitamente adequadas para lidar com o tipo de varredura e recuperação rápida de informações que a análise de dados exige.

Defesa e espaço

A CPU é a verdadeira espinha dorsal dos sistemas de defesa modernos. Qualquer país que queira ser uma potência global deve ter computadores modernos como parte do arsenal de segurança. Da mesma forma, as conquistas da humanidade na exploração espacial nunca poderiam ter ocorrido sem a CPU para lidar com os incríveis desafios computacionais de calcular a distância e as rotas dos voos espaciais. O espaço representa um desafio único para os computadores, que devem ser protegidos contra radiação para resistir aos poderosos raios solares.

Serviços financeiros

Assim como a análise de dados, as empresas de fintech dependem de CPUs para possibilitar o processamento rápido e eficiente de grandes quantidades de informações financeiras. Executando análises avançadas sobre esses dados e, em seguida, aplicar uma série de cenários diferentes a esses dados, os sistemas de gerenciamento de riscos habilitados pelas CPUs podem ajudar as instituições financeiras a reduzir as perdas. As CPUs também auxiliam nesse esforço de outra forma fundamental: ajudando a sinalizar situações atípicas e detectar casos de fraude.

Setor de saúde

Quase todos os tipos de setores se beneficiam por causa das altas velocidades que as CPUs alcançam, mas nenhum tão importante quanto o setor de saúde, onde há vidas literalmente na balança e o tempo é uma preocupação crítica. Além da capacidade de transferir rapidamente informações vitais do paciente entre fornecedores, as CPUs podem ser utilizadas para ajudar a automatizar o pedido e o rastreamento de prescrições e outros suprimentos. Os computadores também podem criar modelos 3D pré-cirúrgicos de órgãos e ajudar os patologistas a estudar doenças.

Manufatura (IIoT - Industrial IoT)

A utilização de semicondutores mudou radicalmente a fabricação, sincronizando a entrada de materiais e melhorando o controle de qualidade. A fabricação também está sendo revolucionada pela manufatura auxiliada por computador (CAM), onde sistemas de computador comandados por CPUs ajudam a executar operações de produção industrial. O CAM utiliza conexões diretas ou indiretas que há entre a CPU e as operações de produção para agendar, controlar e gerenciar a atividade de manufatura.

Telecomunicações

O setor de telecomunicações oferece seus próprios produtos básicos, os dispositivos de tecnologia de comunicação, mas também auxilia outros setores de maneiras importantes. Esses casos de uso incluem a ativação de transações digitais (para o setor de serviços financeiros) e a assistência na área da saúde, com suporte a cirurgias robóticas com recursos de precisão e atualizações de dados. Além disso, as CPUs são essenciais para operar veículos autônomos que dependem de sinais de telecomunicações para orientação de navegação.