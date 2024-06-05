Data de atualização: 5 de junho de 2024
Colaboradores: Teaganne Finn, Amanda Downie
O core banking é o hub, ou conexão de back-end, para várias agências do mesmo banco, o que permite aos clientes a liberdade de acessar transações de contas em uma única entidade segura. As principais operações bancárias podem incluir gestão de empréstimos, novas contas, depósitos e saques, entre outros serviços financeiros.
O primeiro passo para entender como o core banking funciona é definir o termo "Core", que na sigla em inglês significa ambiente centralizado em tempo real on-line. A implicação é que o sistema de serviços bancários é executado a partir de um só lugar. Ele oferece aos clientes e instituições financeiras uma experiência bancária estável e tranquila, independentemente do horário ou da localização.
Em um sistema de core banking, uma série de servidores de back-end gerencia operações padrão para que, na conta front-end, as transações e outras ações sejam realizadas de modo perfeito para os clientes. Esses sistemas podem ser locais ou baseados na nuvem, dependendo das necessidades do banco. O próprio banco instala e mantém os sistemas locais. O software de core banking baseado na nuvem é gerenciado por um provedor terceirizado.
Independentemente de qual sistema central seja usado, o funcionamento é este: o cliente saca dinheiro de uma agência ou caixa eletrônico e a aplicação envia uma solicitação ao sistema de core banking ou ao sistema de back-end. Assim que o sinal é recebido, a solicitação é processada e autenticada. Assim o dinheiro pode chegar ao cliente.
Um sistema de core banking normalmente consiste em softwares que oferecem suporte um banco de dados, servidor de aplicações, servidor da web e um firewall para proteger o sistema contra ataques externos. Outra maneira de olhar para esse sistema é que ele é um ecossistema de soluções bancárias e de empréstimo que se destinam a fornecer transações seguras e rápidas.
Os sistemas de core banking servem como a placa-mãe para conectar várias agências em uma base ", sempre disponível", com serviços essenciais em tempo real, como transações bancárias e serviços bancários digitais on-line ou em aplicativos. Alguns dos principais recursos de core banking que compõem o sistema são:
Os bancos devem considerar o tamanho e o orçamento ao decidir qual solução de core banking usar. A modernização do core banking fornece uma estrutura para os bancos funcionarem da forma mais eficiente possível e oferecer opções de escalabilidade. O sistema de core banking é uma parte crítica das operações do banco e da eficiência e do sucesso geral do sistema. Veja abaixo alguns dos muitos benefícios que um sistema de core banking pode trazer para qualquer banco.
A maioria dos sistemas de core banking inclui altos níveis de cibersegurança para proteger a infraestrutura contra hackers e malwares, além de proteger os dados dos clientes. Tecnologias avançadas, como módulos de criptografia, são usadas para mitigar fraudes e riscos de crédito. Do lado do cliente, mais medidas de segurança podem incluir autenticação de dois fatores e bioverificação para segurança extra.
Com processos mais simplificados, os clientes podem obter uma experiência do cliente (CX) mais aprimorada ao fazer transações e gerenciar suas contas, seja em uma agência pessoalmente ou por meio de serviços bancários on-line.
A conformidade regulatória é importante para os bancos e a melhor maneira de gerenciá-la é por meio de um sistema de core banking, que é um repositório central organizado de todos os dados financeiros.
O modelo de entidade única das plataformas de core banking aumenta a eficiência operacional e o ROI, ao conectar-se a várias agências rapidamente. Ao reduzir o tempo necessário para se conectar, os bancos estão processando transações de forma mais rápida e precisa.
Os sistemas de core banking são vitais para o sucesso de como um banco opera e para a retenção e conquista de clientes, especialmente à medida que a próxima geração de clientes busca maior controle sobre suas finanças e procura novas tecnologias bancárias. Ferramentas de automação e processamento de dados mais recentes, como soluções em nuvem e open banking, simplificaram as operações da maneira mais eficiente possível. Uma das maiores inovações na transformação digital atualmente é a IA generativa (inteligência artificial).
O IBM® Institute for Business Value lançou recentemente o relatório Global Outlook for Banking and Financial Markets de 2024 e, entre as conclusões principais, está como a IA generativa pode “redefinir a vantagem competitiva de um banco nos relacionamentos com os clientes, aperfeiçoar e simplificar as principais operações bancárias e reforçar a cibersegurança”.
O relatório de perspectivas globais entrevistou 600 executivos e traz a perspectiva dos especialistas da IBM para examinar o crescimento e o futuro da IA generativa nos negócios. Espera-se que a IA generativa ajude a aperfeiçoar as principais de operações de core banking por meio de sua compreensão abrangente das complexidades do código e do processo.
