O que é core banking?

Explore a ferramenta de core banking da IBM Inscreva-se no boletim informativo Think
Pessoa inserindo informações em um notebook enquanto segura um cartão de crédito

Data de atualização: 5 de junho de 2024

Colaboradores: Teaganne Finn, Amanda Downie
O que é core banking?

O core banking é o hub, ou conexão de back-end, para várias agências do mesmo banco, o que permite aos clientes a liberdade de acessar transações de contas em uma única entidade segura. As principais operações bancárias podem incluir gestão de empréstimos, novas contas, depósitos e saques, entre outros serviços financeiros.
Como funciona o core banking?

O primeiro passo para entender como o core banking funciona é definir o termo "Core", que na sigla em inglês significa ambiente centralizado em tempo real on-line. A implicação é que o sistema de serviços bancários é executado a partir de um só lugar. Ele oferece aos clientes e instituições financeiras uma experiência bancária estável e tranquila, independentemente do horário ou da localização.

Em um sistema de core banking, uma série de servidores de back-end gerencia operações padrão para que, na conta front-end, as transações e outras ações sejam realizadas de modo perfeito para os clientes. Esses sistemas podem ser locais ou baseados na nuvem, dependendo das necessidades do banco. O próprio banco instala e mantém os sistemas locais. O software de core banking baseado na nuvem é gerenciado por um provedor terceirizado.

Independentemente de qual sistema central seja usado, o funcionamento é este: o cliente saca dinheiro de uma agência ou caixa eletrônico e a aplicação envia uma solicitação ao sistema de core banking ou ao sistema de back-end. Assim que o sinal é recebido, a solicitação é processada e autenticada. Assim o dinheiro pode chegar ao cliente.

Um sistema de core banking normalmente consiste em softwares que oferecem suporte um banco de dados, servidor de aplicações, servidor da web e um firewall para proteger o sistema contra ataques externos. Outra maneira de olhar para esse sistema é que ele é um ecossistema de soluções bancárias e de empréstimo que se destinam a fornecer transações seguras e rápidas.
Características do core banking

Os sistemas de core banking servem como a placa-mãe para conectar várias agências em uma base ", sempre disponível", com serviços essenciais em tempo real, como transações bancárias e serviços bancários digitais on-line ou em aplicativos. Alguns dos principais recursos de core banking que compõem o sistema são:

  • Processamento de empréstimos e créditos: o processo de análise dos pedidos de crédito para solicitantes de empréstimo.
  • Serviços bancários móveis: os recursos do banco físico são oferecidos na forma de aplicativos móveis ou na web.
  • Gerenciamento de conta: Seja pessoalmente ou pelo celular, os clientes podem ter acesso à sua conta de forma rápida e segura.
  • Transações bancárias diárias: saques sob demanda, movimentação de dinheiro e alteração de dados da conta são processados por meio de um sistema de core banking.
  • Integração de conta: os clientes existentes e futuros podem abrir contas ou fazer depósitos de maneira eficiente e rápida.
  • Gerenciamento de relacionamento com o cliente: o sistema de back-end permite o armazenamento seguro de dados de clientes e a geração de relatórios conforme necessário.
Vantagens do core banking

Os bancos devem considerar o tamanho e o orçamento ao decidir qual solução de core banking usar. A modernização do core banking fornece uma estrutura para os bancos funcionarem da forma mais eficiente possível e oferecer opções de escalabilidade. O sistema de core banking é uma parte crítica das operações do banco e da eficiência e do sucesso geral do sistema. Veja abaixo alguns dos muitos benefícios que um sistema de core banking pode trazer para qualquer banco.

 Redução de riscos

A maioria dos sistemas de core banking inclui altos níveis de cibersegurança para proteger a infraestrutura contra hackers e malwares, além de proteger os dados dos clientes. Tecnologias avançadas, como módulos de criptografia, são usadas para mitigar fraudes e riscos de crédito. Do lado do cliente, mais medidas de segurança podem incluir autenticação de dois fatores e bioverificação para segurança extra.

 Melhoria na experiência do cliente

Com processos mais simplificados, os clientes podem obter uma experiência do cliente (CX) mais aprimorada ao fazer transações e gerenciar suas contas, seja em uma agência pessoalmente ou por meio de serviços bancários on-line.

 Maior conformidade

A conformidade regulatória é importante para os bancos e a melhor maneira de gerenciá-la é por meio de um sistema de core banking, que é um repositório central organizado de todos os dados financeiros.

 Melhor produtividade

O modelo de entidade única das plataformas de core banking aumenta a eficiência operacional e o ROI, ao conectar-se a várias agências rapidamente. Ao reduzir o tempo necessário para se conectar, os bancos estão processando transações de forma mais rápida e precisa. 
O futuro do core banking

Os sistemas de core banking são vitais para o sucesso de como um banco opera e para a retenção e conquista de clientes, especialmente à medida que a próxima geração de clientes busca maior controle sobre suas finanças e procura novas tecnologias bancárias. Ferramentas de automação e processamento de dados mais recentes, como soluções em nuvem e open banking, simplificaram as operações da maneira mais eficiente possível. Uma das maiores inovações na transformação digital atualmente é a IA generativa (inteligência artificial).

O IBM® Institute for Business Value lançou recentemente o relatório Global Outlook for Banking and Financial Markets de 2024 e, entre as conclusões principais, está como a IA generativa pode “redefinir a vantagem competitiva de um banco nos relacionamentos com os clientes, aperfeiçoar e simplificar as principais operações bancárias e reforçar a cibersegurança”.

O relatório de perspectivas globais entrevistou 600 executivos e traz a perspectiva dos especialistas da IBM para examinar o crescimento e o futuro da IA generativa nos negócios. Espera-se que a IA generativa ajude a aperfeiçoar as principais de operações de core banking por meio de sua compreensão abrangente das complexidades do código e do processo.

 Leia o relatório completo
Soluções relacionadas
Consultoria de serviços financeiros

Modernize os principais serviços bancários e pagamentos e crie bases digitais resilientes que resistam à substituição tecnológica. A profunda experiência em tecnologia e do setor da IBM Consulting gera resultados críticos para um desempenho financeiro saudável, que se concentra em três imperativos principais do cliente: crescimento, eficiência e conformidade.

 Explore a consultoria de serviços financeiros
Operações de processos de negócios

Contrate nossos especialistas para modernizar suas principais operações bancárias e ampliar os processos essenciais em sua empresa inteira com as tecnologias mais avançadas, incluindo IA.

 Explore os serviços de consultoria de BPO
Consultoria financeira

Aproveite nossa experiência em serviços de consultoria e nossa stack de tecnologia comprovada para reimaginar os processos financeiros de seu banco e gerar maior valor em sua empresa por meio da transformação financeira.

 Explore serviços de consultoria para finanças
IBM watsonx.ai

IBM® watsonx.ai O estúdio de IA faz parte da plataforma de dados e IA IBM® watsonx, que reúne novos recursos de IA generativa alicerçados em  modelos de base e aprendizado de máquina (ML) tradicional em um poderoso estúdio que abrange todo o ciclo de vida da IA. Trata-se de um estúdio empresarial de última geração para desenvolvedores de IA treinarem, validarem, ajustarem e implantarem modelos de IA.

 Saiba mais sobre o IBM watsonx.ai
IBM watsonx Orchestrate

Tenha mais tempo para as coisas que realmente importam com o IBM® watsonx Orchestrate, que apresenta tecnologia de IA generativa e automação criadas para liberar seu tempo, para que você possa se dedicar a mais itens da sua lista de desejos. Desenvolva seu assistente de IA com o Orchestrate para otimizar os esforços da sua aumentar as horas do seu dia.

 Saiba mais sobre o IBM® watsonx Orchestrate
Recursos Soluções bancárias e para mercados financeiros
A IBM lidera a inovação na indústria de serviços financeiros há mais de 100 anos, fornecendo soluções tecnológicas que permitem aos provedores de serviços financeiros obter uma vantagem competitiva.
Transformação digital: NatWest Group
A IBM Consulting e a NatWest criaram em conjunto uma plataforma baseada em nuvem e impulsionada por IA que capacita os funcionários da central de atendimento sobre hipotecas com suporte digital em tempo real para os compradores de imóveis.
Perspectivas globais para os mercados bancários e financeiros
O relatório de 2024 mergulha no surpreendente aumento da IA generativa, a inteligência artificial. Ele traz informações sobre como os executivos do setor bancário estão fazendo brainstorming para avaliar e priorizar o potencial econômico da IA, estimar os custos de acesso e gerenciar os riscos.
A voz dos criadores
Uma nova geração de pensadores e criadores financeiros está reinventando o banco convencional para tornar o setor bancário mais fácil, acessível e mais impactante para indivíduos e empresas.
Finanças integradas
A economia das plataformas transformou a maneira pela qual os consumidores têm a experiência do mundo digital, com implicações drásticas para as instituições financeiras. Em vez de ir ao banco – fisicamente ou digitalmente – consumidores e empresas querem que o banco vá até eles.
IA e serviços financeiros
O Banking Transformed Podcast da IBM explora como os avanços da IA generativa afetarão o setor de serviços financeiros como um todo e seus clientes.
Dê o próximo passo

Saiba como aproveitar a combinação certa de pessoas, processos e tecnologia para transformar sua função financeira e descobrir novas formas de trabalhar.

 Explore a consultoria financeira