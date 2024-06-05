O primeiro passo para entender como o core banking funciona é definir o termo "Core", que na sigla em inglês significa ambiente centralizado em tempo real on-line. A implicação é que o sistema de serviços bancários é executado a partir de um só lugar. Ele oferece aos clientes e instituições financeiras uma experiência bancária estável e tranquila, independentemente do horário ou da localização.

Em um sistema de core banking, uma série de servidores de back-end gerencia operações padrão para que, na conta front-end, as transações e outras ações sejam realizadas de modo perfeito para os clientes. Esses sistemas podem ser locais ou baseados na nuvem, dependendo das necessidades do banco. O próprio banco instala e mantém os sistemas locais. O software de core banking baseado na nuvem é gerenciado por um provedor terceirizado.

Independentemente de qual sistema central seja usado, o funcionamento é este: o cliente saca dinheiro de uma agência ou caixa eletrônico e a aplicação envia uma solicitação ao sistema de core banking ou ao sistema de back-end. Assim que o sinal é recebido, a solicitação é processada e autenticada. Assim o dinheiro pode chegar ao cliente.

Um sistema de core banking normalmente consiste em softwares que oferecem suporte um banco de dados, servidor de aplicações, servidor da web e um firewall para proteger o sistema contra ataques externos. Outra maneira de olhar para esse sistema é que ele é um ecossistema de soluções bancárias e de empréstimo que se destinam a fornecer transações seguras e rápidas.