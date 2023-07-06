Conforme mencionado anteriormente, o BRSR é baseado em nove princípios definidos no BRR. Mas esclarece e adiciona detalhes sobre quais empresas devem relatar (as 1.000 principais empresas listadas na NSE por capitalização de mercado) e o que devem relatar (vários tipos de divulgações).

Cada princípio da divulgação sábia tem dois componentes: indicadores essenciais e indicadores de liderança. Os indicadores essenciais são obrigatórios e incluem dados sobre fatores ambientais, como energia, emissões, água e resíduos. Bem como o impacto social das operações da empresa, juntamente com detalhes do treinamento dos funcionários em relação a esses princípios.

Os indicadores de liderança, por outro lado, são voluntários e direcionados a empresas “que aspiram progredir para um nível superior na sua busca para serem socialmente, ambientalmente e eticamente responsáveis”, conforme indicado no framework. Isso inclui programas de consciência ética para parceiros da cadeia de valor, avaliações do ciclo de vida de produtos e serviços, proteções para funcionários, como programas de seguros e transição. Os indicadores de liderança também incluem relatórios avançados sobre biodiversidade, consumo de energia, emissões de gases de efeito estufa de Escopo 3 e divulgações da cadeia de suprimentos.

Em junho de 2023, o framework BRSR é composto por 140 perguntas, 98 sobre indicadores essenciais e 42 sobre indicadores de liderança.

Os nove princípios e suas divulgações exigidos no BRSR são:

As empresas devem conduzir e se governar com integridade e de maneira ética, transparente e responsável. Os indicadores de desempenho incluem a existência de políticas anticorrupção e antissuborno em vigor, detalhes de ações regulatórias contra a organização e detalhes de reclamações de conflitos de interesses. As empresas devem fornecer bens e serviços de maneira sustentável e segura. Os indicadores de desempenho incluem investimentos para melhorar os impactos ambientais e sociais, detalhes de procedimentos de recuperação, reutilização, reciclagem e descarte, e detalhes de planos de responsabilidade estendida do produtor e avaliações de ciclo de vida. As empresas devem respeitar e promover o bem-estar de todos os funcionários, incluindo aqueles em suas cadeias de valor. Os indicadores de desempenho incluem a porcentagem de funcionários que têm cobertura de saúde e acidentes, benefícios de paternidade, benefícios de creche e benefícios de aposentadoria; quantidade de acessibilidade para trabalhadores com necessidades especiais e percentual de trabalhadores sindicalizados. As empresas devem respeitar os interesses e ser responsivas a todos os seus stakeholders. Os indicadores de desempenho incluem ter grupos de stakeholders que incluam pessoas vulneráveis e marginalizadas, o número de canais de comunicação utilizados e a frequência de envolvimento, bem como detalhes dos processos de consulta. As empresas devem respeitar e promover os direitos humanos. Os indicadores de desempenho incluem o percentual de funcionários que receberam treinamento sobre questões de direitos humanos, o percentual de trabalhadores que receberam um salário mínimo e remuneração do conselho e da gerência em comparação com as medianas do setor. As empresas devem respeitar e fazer esforços para proteger e restaurar o meio ambiente. Os indicadores de desempenho incluem consumo anual de eletricidade e combustível, retirada de água por fonte (como água superficial, água subterrânea e água do mar), emissões atmosféricas (como NOx, SOx e VOCs) e avaliações de impacto ambiental. As empresas, quando se dedicam a influenciar políticas públicas e regulatórias, devem fazê-lo de maneira responsável e transparente. Os indicadores de desempenho incluem o número de filiações a associações de setores e comércio, detalhes de questões relacionadas a conduta anticompetitiva e detalhes de posições de políticas públicas promovidas pela organização. As empresas devem promover o crescimento inclusivo e o desenvolvimento equitativo. Os indicadores de desempenho incluem detalhes de avaliações de impacto social, informações sobre projetos que envolvem reabilitação e reassentamento e detalhes de políticas de aquisições que favorecem grupos marginalizados ou vulneráveis. As empresas devem se envolver e agregar valor aos seus consumidores de maneira responsável. Os indicadores de desempenho incluem mecanismos de reclamação e feedback do consumidor, detalhes de recalls de produtos relacionados à segurança e a existência de políticas de cibersegurança e privacidade de dados.

Conforme a Índia migra para a obrigatoriedade de relatórios de ESG, o BRSR visa melhorar a conformidade, a consistência e a comunicação em torno das divulgações não financeiras.