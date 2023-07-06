O Indian Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) — um framework para relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG) — entra em vigor em 2023. Esses novos padrões de relatórios representam uma evolução das diretrizes voluntárias emitidas pela primeira vez em 2009 pelo Ministério de Assuntos Corporativos da Índia, que foram refinadas no Business Responsibility Report (BRR) de 2012.
A Securities Exchange Board of India (SEBI), o órgão regulador dos mercados de valores mobiliários na Índia, criou o novo BRSR para ser interoperável com outros frameworks de geração de relatórios aceitos internacionalmente. Como a Global Reporting Initiative (GRI), o Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e a Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).
O BRSR é o primeiro framework na Índia que exige que as empresas indianas forneçam métricas quantitativas sobre fatores relacionados à sustentabilidade, a partir do ano fiscal de 2023. Para empresas qualficadas, abril de 2022 a março de 2023.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
O documento de orientação da SEBI fornece detalhes sobre três tipos de divulgações: geral, de gestão e de processo e "em termos de princípios" (baseado em princípios).
Conforme mencionado anteriormente, o BRSR é baseado em nove princípios definidos no BRR. Mas esclarece e adiciona detalhes sobre quais empresas devem relatar (as 1.000 principais empresas listadas na NSE por capitalização de mercado) e o que devem relatar (vários tipos de divulgações).
Cada princípio da divulgação sábia tem dois componentes: indicadores essenciais e indicadores de liderança. Os indicadores essenciais são obrigatórios e incluem dados sobre fatores ambientais, como energia, emissões, água e resíduos. Bem como o impacto social das operações da empresa, juntamente com detalhes do treinamento dos funcionários em relação a esses princípios.
Os indicadores de liderança, por outro lado, são voluntários e direcionados a empresas “que aspiram progredir para um nível superior na sua busca para serem socialmente, ambientalmente e eticamente responsáveis”, conforme indicado no framework. Isso inclui programas de consciência ética para parceiros da cadeia de valor, avaliações do ciclo de vida de produtos e serviços, proteções para funcionários, como programas de seguros e transição. Os indicadores de liderança também incluem relatórios avançados sobre biodiversidade, consumo de energia, emissões de gases de efeito estufa de Escopo 3 e divulgações da cadeia de suprimentos.
Em junho de 2023, o framework BRSR é composto por 140 perguntas, 98 sobre indicadores essenciais e 42 sobre indicadores de liderança.
Os nove princípios e suas divulgações exigidos no BRSR são:
Conforme a Índia migra para a obrigatoriedade de relatórios de ESG, o BRSR visa melhorar a conformidade, a consistência e a comunicação em torno das divulgações não financeiras.
Com o IBM Envizi, as organizações podem simplificar a forma como coletam, gerenciam e relatam seus dados de ESG, permitindo que elas cumpram com mais eficiência os requisitos de diferentes ESG reporting frameworks.
O Envizi pode ajudar as organizações a:
Descubra como transformar insights de sustentabilidade em ação e dê os próximos passos para aproveitar o poder da IA generativa.
Saiba como os usuários do IBM Turbonomic alcançaram uma TI sustentável e reduziram sua pegada ambiental e, ao mesmo tempo, garantiram o desempenho das aplicações.
Descubra como o IBM Maximo pode ajudar a otimizar o valor dos ativos durante todo o ciclo de vida.
Saiba como os executivos de sustentabilidade e os líderes de neutralidade de carbono alcançam a conformidade com a CSRD.
Saiba como as organizações podem definir e alcançar metas claras de sustentabilidade que oferecem uma vantagem competitiva.
Otimize a alocação de recursos para aplicações em todo o seu ecossistema com a plataforma IBM Turbonomic.
Quer começar hoje sua jornada para sustentabilidade? Vincule seu roteiro estratégico às operações diárias.
Utilize os serviços de consultoria em sustentabilidade da IBM para transformar em ação a ambição de sustentabilidade e se tornar uma empresa mais responsável e lucrativa.