Ferramentas de fluxo de trabalho

Mantenha sua equipe no caminho certo com ferramentas de fluxo de trabalho que motivam os envolvidos a permanecer na tarefa e no planejamento durante todo o processo.

Suporte para várias equipes

O acesso ao dashboard para equipes globais elimina a necessidade de métodos de coleta de dados propensos a erros, como e-mails e documentos compartilhados.

Flexibilidade de exportação

Exporte campos específicos ou um relatório inteiro para PDF ou Microsoft Word, incluindo todos os anexos e documentação de suporte.