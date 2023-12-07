Tags
Análise de dados Inteligência artificial

Como o OLAP e a IA podem viabilizar melhores negócios

Close de uma placa de circuito azul

Os sistemas de banco de dados de processamento analítico online (OLAP) e a inteligência artificial (IA) se complementam e podem ajudar a aprimorar a análise de dados e a tomada de decisão quando usados em conjunto. Os sistemas OLAP são projetados para processar e analisar com eficiência grandes conjuntos de dados multidimensionais, enquanto as técnicas de IA extraem insights e fazem previsões a partir de dados OLAP. Conforme as técnicas de IA continuam evoluindo, são esperadas aplicações inovadoras no domínio OLAP.

Definição de OLAP hoje

Os sistemas de banco de dados OLAP evoluíram significativamente desde sua criação, no início da década de 1990. Inicialmente, eles foram projetados para lidar com grandes volumes de dados multidimensionais, possibilitando que as empresas realizassem tarefas analíticas complexas, como drill-down, roll-up e slice-and-dice.

Os primeiros sistemas OLAP eram bancos de dados separados e especializados com estruturas de armazenamento de dados únicas e linguagens de consulta. Essa abordagem isolada frequentemente resultava em redundância e complexidade dos dados, prejudicando a integração com outros sistemas de negócios. Na década de 2010, as tecnologias C-OLAP e IM-OLAP ganharam destaque. O C-OLAP otimizou o armazenamento de dados para um processamento mais rápido de consultas, enquanto o IM-OLAP armazenou dados na memória para minimizar a latência de acesso a dados e permitir análise em tempo real. Esses avanços melhoraram ainda mais o desempenho e a escalabilidade dos sistemas OLAP.

Hoje, os sistemas de banco de dados OLAP se tornaram plataformas de análise de dados abrangentes e integradas, lidando com as diversas necessidades das empresas modernas. Eles são integrados sem dificuldades a data warehouse baseados na nuvem, facilitando a coleta, o armazenamento e a análise de dados de várias fontes.

Os desafios na adoção de soluções OLAP baseadas na nuvem

A adoção da nuvem para bancos de dados OLAP tornou-se comum devido às vantagens de escalabilidade, elasticidade e eficiência de custos. No entanto, as organizações enfrentam desafios ao adotar soluções OLAP baseadas na nuvem, como:

  • Migração de dados: migrar grandes volumes de dados para a nuvem pode ser demorado e consumir muitos recursos.
  • Latência de rede: as distâncias geográficas entre os dados e os usuários podem introduzir problemas de latência, afetando o desempenho das consultas.
  • Otimização de custos: otimizar os gastos com nuvem para recursos OLAP pode ser um desafio devido a modelos de preços complexos e padrões de utilização de recursos.
  • Segurança e conformidade: garantir a segurança de dados e a conformidade com os requisitos regulatórios no ambiente de nuvem pode ser complexo.
  • Habilidades e conhecimento especializado: a transição para OLAP baseado na nuvem pode exigir habilidades e especialização especializadas em computação em nuvem e tecnologias OLAP.

Identificação das melhores práticas e benefícios

No âmbito do OLAP, o papel da IA é cada vez mais importante. Para construir um sistema OLAP robusto, ele deve fornecer acessibilidade, independentemente da localização e do tipo de dados. Ele também deve oferecer suporte a vários formatos de armazenamento, como block storage, object storage e formatos de arquivo como Parquet, Avro e ORC.

Os sistemas de bancos de dados OLAP evoluíram de ferramentas analíticas especializadas para plataformas abrangentes de análise de dados, capacitando as empresas a tomar decisões informadas com base em insights de conjuntos de dados grandes e complexos. As organizações podem esperar colher os seguintes benefícios da implementação de soluções OLAP, incluindo os seguintes.

1. Recursos aprimorados de análise de dados

  • Exploração de dados multidimensionais: o OLAP permite que os usuários explorem dados de múltiplas perspectivas, identificando padrões e relacionamentos que podem não ser aparentes em bancos de dados relacionais tradicionais.
  • Análise drill-down e roll-up: o OLAP permite que os usuários façam drill-down em pontos de dados específicos ou acumulem para agregados mais amplos, obtendo uma compreensão abrangente das tendências de dados.
  • Análise slice-and-dice: o OLAP permite aos usuários dividir e cortar dados em várias dimensões, isolando segmentos específicos para análises aprofundadas.

2. Tomada de decisão aprimorada

  • Planejamento estratégico e forecasting: o OLAP ajuda as empresas a identificar tendências, padrões e riscos potenciais, possibilitando um melhor planejamento estratégico e forecasting.
  • Otimização da alocação de recursos: o OLAP fornece insights sobre utilização e desempenho de recursos, permitindo que as empresas otimizem a alocação de recursos e melhorem a eficiência.
  • Benchmark de desempenho e análise de tendências: o OLAP permite que as empresas comparem o desempenho com os setores e identifiquem áreas para melhoria.

3. Benefícios do aumento da eficiência operacional

  • Redução do tempo de preparação de dados: as capacidades de preparação de dados do OLAP simplificam os processos de análise de dados, economizando tempo e recursos.
  • Insights de dados em tempo real: o OLAP pode fornecer insights em tempo real sobre as operações de negócios, permitindo que as empresas respondam rapidamente às mudanças nas condições do mercado.
  • Resolução de problemas aprimorada: o OLAP fornece insights sobre as causas raiz dos problemas, permitindo que as empresas lidem com os problemas de forma mais eficaz.

4. Benefícios de entender melhor o cliente

  • Segmentação e direcionamento de clientes: o OLAP permite que as empresas segmentem clientes com base em várias características, possibilitando campanhas de marketing direcionadas.
  • Análise do valor vitalício do cliente: o OLAP ajuda as empresas a identificar clientes de alto valor e desenvolver estratégias para retê-los.
  • Previsão de perda de clientes: o OLAP pode identificar clientes em risco de perda, permitindo que as empresas implementem estratégias de retenção.

5. Uma vantagem competitiva

A implementação eficaz de soluções OLAP pode proporcionar às empresas uma vantagem competitiva, permitindo que elas obtenham uma compreensão mais profunda das tendências de mercado e do comportamento dos clientes, identifiquem novas oportunidades de negócios e segmentos de mercado, respondam rapidamente a mudanças nas condições de mercado e demandas dos clientes e tomem decisões mais informadas sobre desenvolvimento de produtos, preços e estratégias de marketing.

Espera-se que os mecanismos de banco de dados OLAP de última geração na nuvem tragam avanços significativos. Veja aqui uma visão geral das principais características: 

  • Análise de dados impulsionada por IA: a integração de recursos de IA e aprendizado de máquina em mecanismos OLAP permitirá insights em tempo real, análise preditiva de dados e detecção de anomalias, fornecendo às empresas insights praticáveis para impulsionar decisões informadas.
  • Preparação e limpeza automáticas de dados: as ferramentas de preparação de dados impulsionadas por IA automatizarão a limpeza, a transformação e a normalização de dados, reduzindo o tempo e o esforço necessários para a preparação manual de dados e melhorando a qualidade de dados.
  • Malha de dados unificada: os sistemas OLAP se integrarão sem dificuldades com data warehouse e data lake baseados em nuvem, fornecendo uma malha de dados para análise abrangente de dados em várias fontes de dados.
  • Processamento de dados e análise de dados em tempo real: os mecanismos OLAP irão lidar com fluxos de dados em tempo real e fornecer insights em tempo real, permitindo que as empresas tomem decisões oportunas com base em informações atualizadas.
  • Processamento híbrido transacional ou analítico: os sistemas OLAP convergirão com bancos de dados transacionais, permitindo análises em tempo real sobre dados transacionais e fornecendo uma plataforma única para processamento operacional e analítico.
  • Escalabilidade e elasticidade: os mecanismos OLAP serão altamente escaláveis e elásticos, aumentando ou diminuindo automaticamente para lidar com volumes de dados flutuantes e demandas dos usuários, otimizando a utilização de recursos e a eficiência de custos.
  • Arquitetura sem servidor: os sistemas OLAP adotarão arquiteturas sem servidor, eliminando a gestão e o provisionamento da infraestrutura, permitindo que as empresas se concentrem na análise de dados em vez da manutenção da infraestrutura.
  • Facilidade de uso e análise de dados de autoatendimento: os sistemas OLAP fornecerão interfaces de usuário intuitivas, recursos de consulta de linguagem natural e funcionalidades de análise de autoatendimento, permitindo que usuários não técnicos acessem e analisem dados com facilidade.
  • Segurança e conformidade: os sistemas OLAP incorporarão funcionalidades avançadas de segurança, incluindo criptografia de dados, controles de acesso e conformidade com os setores para proteger dados confidenciais e atender aos requisitos regulamentares.
  • Projeto e implementação nativos da nuvem: os sistemas OLAP serão projetados e otimizados para ambientes nativos da nuvem, aproveitando a infraestrutura e os serviços em nuvem para implementação, gerenciamento e escalabilidade contínuos.

O futuro dos sistemas de bancos de dados OLAP

Em resumo, o futuro dos sistemas de bancos de dados OLAP é brilhante. Projetados para ambientes nativos da nuvem, eles prometem tomada de decisão mais eficiente e baseada em dados para empresas, inaugurando uma nova era de agilidade e insight.

O IBM® watsonx.data é um armazenamento de dados pronto para a empresa, construído em uma arquitetura de data lakehouse que permite cargas de trabalho de IA e análise de dados em nuvem híbrida, como engenharia de dados, ciência de dados e business intelligence, por meio de componentes de código aberto com inovação da IBM integrada. O IBM watsonx.data é o sistema OLAP de última geração que pode ajudar você a aproveitar ao máximo seus dados.

 

Autora

John Millar Thangaraj

Senior Data and AI Specialist-HDM

Recursos

Gerenciamento de dados para IA e análise de dados em escala

Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
2024 Gartner Magic Quadrant em Ferramentas de integração de dados

IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant 2024 em Ferramentas de integração de dados.
O diferenciador dos dados

Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Aumente a adoção da IA com dados preparados para ela

Descubra por que a inteligência e a integração de dados impulsionadas por IA são críticas para estimular a preparação de dados estruturados e não estruturados e acelerar os resultados da IA.
O data lakehouse híbrido e aberto para IA

Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Publicações sobre gerenciamento de dados da IBM Research

Explore como a pesquisa da IBM é regularmente integrada a novos recursos do IBM® Cloud Pak for Data.
Gartner® predicts 2024: How AI will impact analytics users

Tenha acesso a insights exclusivos sobre o cenário em evolução das soluções avançadas de BI, destacando as principais descobertas, suposições e recomendações para líderes de dados e de análises.
Soluções relacionadas
Software e soluções de gerenciamento de dados

Crie uma estratégia de dados que elimine silos de dados, reduza a complexidade e melhore a qualidade de dados para proporcionar experiências excepcionais para clientes e funcionários.

 Explore soluções de gerenciamento de dados
IBM watsonx.data™

O watsonx.data permite escalar a análise de dados e a IA com todos os seus dados, onde quer que estejam, por meio de um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado.

 Conheça o watsonx.data
Serviços de consultoria de dados e análise de dados

Libere o valor dos dados empresariais com a IBM Consulting, construindo uma organização baseada em insights que ofereça vantagens para os negócios.

 Conheça os serviços de análise de dados
Dê o próximo passo

Crie uma estratégia de dados que elimine silos de dados, reduza a complexidade e melhore a qualidade de dados para proporcionar experiências excepcionais para clientes e funcionários.

 Explore soluções de gerenciamento de dados Conheça o watsonx.data