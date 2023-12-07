Os sistemas de banco de dados OLAP evoluíram significativamente desde sua criação, no início da década de 1990. Inicialmente, eles foram projetados para lidar com grandes volumes de dados multidimensionais, possibilitando que as empresas realizassem tarefas analíticas complexas, como drill-down, roll-up e slice-and-dice.

Os primeiros sistemas OLAP eram bancos de dados separados e especializados com estruturas de armazenamento de dados únicas e linguagens de consulta. Essa abordagem isolada frequentemente resultava em redundância e complexidade dos dados, prejudicando a integração com outros sistemas de negócios. Na década de 2010, as tecnologias C-OLAP e IM-OLAP ganharam destaque. O C-OLAP otimizou o armazenamento de dados para um processamento mais rápido de consultas, enquanto o IM-OLAP armazenou dados na memória para minimizar a latência de acesso a dados e permitir análise em tempo real. Esses avanços melhoraram ainda mais o desempenho e a escalabilidade dos sistemas OLAP.

Hoje, os sistemas de banco de dados OLAP se tornaram plataformas de análise de dados abrangentes e integradas, lidando com as diversas necessidades das empresas modernas. Eles são integrados sem dificuldades a data warehouse baseados na nuvem, facilitando a coleta, o armazenamento e a análise de dados de várias fontes.