Quando Neeraj Manik, da IBM Consulting, falou recentemente com um grande cliente farmacêutico sobre como aperfeiçoar e melhorar os processos financeiros de front-office e back-office, ele apontou para uma rede de desafios de negócios interconectados que a organização estava enfrentando: "muitas faturas, muitos fornecedores, muito dinheiro sendo pago aos fornecedores”, como Manik colocou.

Manik, Vice-presidente e Sócio Sênior da IBM Consulting, delineou uma enorme oportunidade para redesenhar estrategicamente as operações financeiras e o processamento de pagamentos do cliente, aproveitando a IA, análise de dados, métricas e automação. Em última análise, modernizar esses processos pode economizar centenas de milhões de dólares, melhorar a experiência do funcionário e tornar a empresa mais ágil e competitiva, diz ele. Manik vê o aproveitamento dessa tecnologia como uma mudança fundamental em relação aos anos anteriores, quando uma empresa poderia terceirizar processos de negócios para economizar apenas 30%, sem considerar como a terceirização poderia afetar as eficiências organizacionais, a precisão do trabalho e a experiência do cliente.

A arbitragem trabalhista, ou a terceirização do trabalho para a força de trabalho de menor custo, tem sido a estratégia central associada à terceirização de processos de negócios (BPO) há anos. Muitas vezes isso significava ter acesso ao suporte ao cliente, tecnologia da informação e outras operações de escritório de países com custos de mão de obra mais baixos. Hoje, no entanto, tecnologias como IA e automação transformaram o mercado de terceirização e os serviços de BPO, dando às empresas a capacidade de criar eficiências e, ao mesmo tempo, modernizar processos em vez de depender da terceirização offshore.

Operações de processos de negócios habilitadas para tecnologia, o novo BPO, pode criar significativamente um novo valor, melhorar a qualidade de dados, liberar recursos preciosos de funcionários e proporcionar maior satisfação ao cliente, mas requer uma abordagem holística. Aproveitar a IA e a automação ajuda as empresas a simplificar e fortalecer suas operações, ao mesmo tempo em que fornece informações ricas que ajudam as empresas a prever e responder rapidamente a tendências e ameaças.

As empresas que trabalham com a IBM Consulting não só obtêm a experiência da IBM em projeto de processos e estratégia de negócios; elas também obtêm o bônus adicional das parcerias sólidas da IBM com empresas como ServiceNow, Celonis e Salesforce. Em última análise, em vez de serem forçadas a se concentrar em uma única solução ou tecnologia, as organizações podem fazer parceria com a IBM Consulting para investir em iniciativas e resultados de negócios amplas e transformacionais.

O novo BPO não se resume mais a cortar custos operacionais. Quando bem feito, pode tornar um negócio flexível, mais inteligente e capaz de escalar rapidamente para atender às mudanças nas condições do mercado. "O BPO moderno é criador de crescimento, diferenciação e vantagem competitiva", diz Manik.