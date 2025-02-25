Depois do Deep Research, vem a pesquisa profunda

Em apenas algumas semanas, a OpenAI lançou o deep research, a Perplexity apresentou o Deep Research e, mais recentemente, o Grok introduziu o DeepSearch. Até o Google Gemini lançou sua própria versão de Deep Research, chamada… Deep Research, no final do ano passado.
“Muitas empresas criam suas versões [de Deep Research] para acompanhar a tendência mais ampla e focar em modelos de raciocínio que tomaram o mundo de assalto”, observa Kate Soule, Diretora de Technical Product Management no IBM Research, em um episódio recente do podcast Mixture of Experts. O momento DeepSeek, em particular, demonstrou como o open source pode impulsionar a inovação. “Estamos vendo um ecossistema robusto emergir.”
Funcionalidades como "deep research" e "agentic search" estão remodelando a forma como as pessoas encontram e consomem informação online. Enquanto mecanismos de busca tradicionais dependem de indexação e classificação de páginas, agentes orientados por IA leem, sintetizam e entregam respostas estruturadas diretamente.
“A maioria desses modelos de deep research começa primeiro criando um plano”, explica Shobhit Varshney, VP e Senior Partner na IBM. “Depois ele aciona isso e começa a rastrear a web… para encontrar todos os sites que são relevantes.”
Nesse contexto, os agentes não estão apenas respondendo perguntas simples — eles estão pesquisando na web ou em dados privados, reunindo fatos, verificando informações e decompondo problemas em componentes menores. Os agentes seguem uma cadeia de pensamento, verificam seu próprio trabalho e produzem pesquisa ou análise estruturada.
A avaliação objetiva da saída desses modelos de deep research permanece, no entanto, uma limitação. “Eu não sei como é uma resposta realmente boa”, afirma Varshney. “É um problema de uma ordem de magnitude mais difícil do que escrever código ou resolver um problema matemático, em que eu posso dizer de forma determinística se a resposta está correta ou não”, observa ele.
Mas a pesquisa é apenas uma das muitas aplicações da IA agêntica.
"Esse é apenas um dos primeiros casos de uso que identificamos, nos quais há algum valor demonstrável claro que o raciocínio está trazendo", diz Soule.
A mudança para a IA agêntica já está transformando os setores, forçando as empresas a repensar a forma como operam. "Não encontrei um único fundador que não trabalhasse nessa questão — e me encontro com 500 fundadores todos os anos", diz Frank Desvignes, sócio fundador da True Global Ventures no Vale do Silício.
Um dos setores que já observa essa mudança é o de viagens. Sarah Eley, cofundadora e COO da Bookit N Go, um serviço de reservas de viagens B2B e B2C, diz que os agentes podem fazer pesquisa, oferecer recomendações personalizadas e reservar viagens em nome dos usuários. "Parece tão óbvio para mim que este é o próximo passo lógico quando se trata de viagens, porque hoje em dia é muito difícil planejar e reservar", diz ela.
Além do marketing e do suporte ao cliente, todos os aspectos dos negócios (da cadeia de suprimentos e finanças, recursos humanos e operações) serão transformados pela IA agêntica.
"A IA agêntica está causando uma mudança de paradigma", diz Karen Butner, Líder de Pesquisa Global do Institute for Business Value da IBM.
Em vez de as pessoas realizarem as tarefas individuais envolvidas, os agentes realizarão as tarefas, explica Butner. As pessoas gerenciarão os agentes de IA para garantir que trabalhem juntos sem problemas para alcançar os objetivos de negócios.
“Esses sistemas não apenas aprendem, eles se adaptam. Eu chamo as pessoas que os gerenciam de 'condutores de IA' porque eles orquestram tudo", diz Butner.
Em um mundo de agentes, as operações funcionarão 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os humanos estarão se requalificando. O valor dos agentes de IA não estará em tarefas operacionais, mas em sua capacidade de entender e analisar o ambiente. A oportunidade será maciça.
O que podemos esperar da pesquisa profunda no que se refere a esses sistemas agênticos? É um dos casos de uso mais práticos para raciocínio, diz Soule. Além disso, quando esses modelos de raciocínio começam a se sobrepor aos dados corporativos, as possibilidades se multiplicam, Varshney acredita: "Eu acho que essa é a empresa que vai ganhar bilhões de dólares."
