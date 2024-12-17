Com inteligência artificial generativa (IA gen) na linha de frente da segurança da informação, as red teams desempenham um papel essencial na identificação de vulnerabilidades que outros podem ignorar.

Com o custo médio de uma violação de dados atingindo um recorde histórico de US$ 4,88 milhões em 2024, as empresas precisam saber exatamente onde estão suas vulnerabilidades. Dado o ritmo notável em que estão adotando a IA generativa, há uma boa chance de que algumas dessas vulnerabilidades estejam nos próprios modelos de IA — ou nos dados usados para treiná-los.

É aí que entra a red teaming específica para IA. É uma forma de testar a resiliência dos sistemas de IA em relação a cenários dinâmicos de ameaças. Isso envolve a simulação de cenários de ataque do mundo real para testar os sistemas de IA antes e depois de serem implementados no ambiente de produção. A red teaming tornou-se de vital importância para garantir que as organizações possam desfrutar dos benefícios da IA generativa sem adicionar riscos.

O serviço X-Force Red Offensive Security da IBM segue um processo iterativo com testes contínuos para lidar com vulnerabilidades em quatro áreas principais:

Segurança dos modelos e testes de proteção Testes de aplicações de IA generativa Teste de segurança da plataforma de IA Teste de segurança de pipeline do MLSecOps

Neste artigo, vamos nos concentrar em três tipos de ataques adversários que têm como alvo modelos de IA e dados de treinamento.