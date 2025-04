Colocar a gestão de mudanças no centro da estratégia empresarial ocorre em cada um dos três estágios de um programa de tecnologia: planejamento do programa, implementação da tecnologia e adoção.

Durante o estágio de planejamento do programa, por exemplo, isso significa que uma organização desenha um roteiro lidando explicitamente com a melhor forma de envolver funcionários, clientes e outras stakeholders na transformação. Também pode identificar personas específicas dentro da empresa, realizando uma avaliação de impacto e prontidão de mudança para identificar como cada persona pode ser auxiliada para melhor se envolver com novas funções.

Durante a implementação de uma tecnologia, um plano eficaz de gestão de mudanças incluirá a priorização das habilidades necessárias para operações futuras e, simultaneamente, a elaboração de um design organizacional de última geração.

À medida que a transformação é adotada e dimensionada, os líderes se concentram no aumento do conforto dos usuários com novos processos. Lidando coma mudança de forma proativa e colocando-a no centro da estratégia dessa maneira, as empresas minimizam futuras interrupções operacionais e criam equipes profundamente ágeis.