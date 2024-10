Os contêineres utilizam virtualização do sistema operacional (SO) e aproveitam o kernel do SO (por exemplo, namespaces e cgroups do Linux, silos do Windows e objetos de trabalho) para isolar processos e controlar a quantidade de CPU, memória e disco que esses processos podem acessar.

A velocidade de desenvolvimento de contêineres permite que as organizações construam, implementem e dimensionem novos serviços de negócios rapidamente. Eles diferem das Virtual Machines no fato de que aproveitam as funcionalidades e recursos do sistema operacional host versus requerer um sistema operacional convidado em cada instância.

Eles se tornaram mais importantes à medida que as organizações adotam técnicas de desenvolvimento modernas, como microsserviços, serverless e DevOps, que utilizam implementações de código regular em pequenos incrementos.

As arquiteturas de microsserviços desmembram uma aplicação em pequenos serviços autônomos. Contêineres e microsserviços são conceitos diferentes e podem ser usados separadamente, embora seja comum implementar microsserviços em um contêiner. A conteinerização ajuda as equipes de DevOps a evitar as complicações que surgem ao migrar o software dos testes para a produção.