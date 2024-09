Os contêineres são baseados em tecnologia de código aberto e oferecem uma velocidade de desenvolvimento incomparável, que permite às empresas criar, implementar e dimensionar novos serviços de negócios rapidamente, no local ou na nuvem. No entanto, com essa velocidade surgem desafios de visibilidade, que as ferramentas de soluções de monitoramento legadas não conseguem acompanhar. Em ambientes conteinerizados, como contêineres Linux e Docker, os sistemas de visibilidade e monitoramento são cruciais não apenas para manter a integridade das aplicações, mas também para maximizar a agilidade e a eficiência e, assim, obter o retorno total do seu investimento em aplicações conteinerizadas.

O monitoramento de contêineres com o IBM Instana Observability oferece uma solução de monitoramento de contêineres que lida com esses desafios e fornece visibilidade automática contínua com contexto total em todas as camadas técnicas: hosts, contêineres, middleware e microsserviços em execução. As ferramentas e painéis de monitoramento de contêiner fornecem observabilidade automática de cada contêiner, o stack de tecnologia completo em execução dentro dele e os aplicativos em execução sobre ele.