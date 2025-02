Historicamente, o FP&A desempenhou um papel fundamental na tomada de decisões corporativas ao analisar dados históricos, criar previsões e alinhar planos financeiros com objetivos de longo prazo. Era o principal responsável por gerenciar relatórios financeiros e garantir a disciplina orçamentária, servindo como a espinha dorsal da integridade econômica em muitas organizações.

No entanto, as demandas sobre a função FP&A mudaram. As empresas operam em um ambiente mais volátil, onde a agilidade e as estratégias com visão de futuro são fundamentais para o sucesso. Isso significa que o FP&A não pode mais se dar ao luxo de se concentrar apenas no desempenho histórico. Em vez disso, deve evoluir para uma função proativa que ajude a moldar a estratégia de negócios como um todo.

Vários fatores estão impulsionando essa transformação, incluindo: