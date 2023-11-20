Integração de aplicativos de saúde e dados com o FHIR + HL7

Os prestadores de serviços de saúde atuais utilizam uma ampla variedade de aplicações e dados em um amplo ecossistema de parceiros para gerenciar seus fluxos de trabalho diários. A integração dessas aplicações e dados é crítico para o sucesso, permitindo que eles forneçam cuidados aos pacientes de forma eficiente e eficaz.
Apesar dos recursos modernos de transformação de dados e integração que tornaram a troca de dados mais rápida e fácil entre aplicações, o setor de saúde ficou para trás devido à sensibilidade e complexidade dos dados envolvidos. De fato, alguns dados de saúde ainda são transmitidos em formato físico, impedindo a capacidade dos provedores de se beneficiar da integração e da automação.
A Health Level Seven (HL7) é uma variedade de normas internacionais criadas para lidar com esse desafio. Lançadas pela primeira vez em 1989, as normas foram criados pelo Health Level Seven International, um grupo de líderes de tecnologia e saúde com o objetivo de oferecer melhor suporte ao fluxo de trabalho hospitalar. A HL7 forneceu um conjunto padrão de atributos do paciente e eventos clínicos para melhorar a interoperabilidade na área da saúde.
O Fast Healthcare Interoperability Resource (FHIR) é a versão mais recente da HL7.
A especificação FHIR define normas para a troca de dados de saúde, incluindo como as informações de saúde podem ser compartilhadas entre diferentes sistemas de computador, independentemente da maneira como são armazenadas. A norma FHIR descreve elementos de dados, formatos de mensagens e documentos, bem como uma interface de programação de aplicativos (API) para trocar registros eletrônicos de saúde (EHRs) e registros médicos eletrônicos (EMRs). A FHIR é de código aberto, fornecendo APIs abertas que permitem a troca contínua de dados em tempo real.
A FHIR simplifica para os pacientes o gerenciamento de seus cuidados, mesmo que consultem vários prestadores de serviços em diferentes organizações de saúde e usem vários planos (vários pagadores usando vários EHRs). Ao criar um registro único e unificado de saúde pessoal do paciente que integra dados de diferentes formatos, as normas FHIR oferecem uma visão completa das informações do paciente para melhorar a coordenação geral dos cuidados e o apoio às decisões clínicas. Todos têm benefício de soluções de saúde mais eficazes, personalizadas, integradas e econômicas.
A FHIR se baseia em normas anteriores, como a HL7 Versão 2 (V2) e HL7 Versão 3 (V3), e usa normas comuns da web, como APIs RESTful, XML, JSON e HTTP. O uso de APIs REST torna a FHIR mais eficiente, pois permite que os consumidores de dados solicitem informações sob demanda, em vez de assinarem um feed que compartilhe todos os dados, sejam eles necessários ou não imediatamente (como era o caso em versões anteriores do HL7).
A API REST da HL7 FHIR pode ser usada com aplicativos móveis, comunicações baseadas na nuvem, compartilhamento de dados baseado em EHR, comunicação do servidor em tempo real e muito mais. Usando a FHIR, os desenvolvedores de software podem desenvolver aplicações padronizadas de saúde baseadas em navegador que permitem aos usuários acessar dados clínicos de qualquer sistema de saúde, independentemente dos sistemas operacionais e dispositivos usados.
A FHIR é mais fácil de aprender e implementar do que as versões anteriores e oferece interoperabilidade pronta para uso. A norma FHIR também permite diferentes abordagens de arquitetura que podem ser usadas para reunir informações de um sistema moderno ou legado.
Embora a FHIR seja compatível com as normas HL7 V2 e CDA, as organizações devem migrar para a FHIR para aproveitar a nova direção para a troca de dados de informações de saúde. No entanto, muitos provedores ainda dependem de versões anteriores da norma HL7, deixando algumas equipes de TI sem certeza se devem reescrever as aplicações existentes para a HL7 V2 ou substituí-las.
Nossa solução de integração de aplicações, o IBM® App Connect, tem o poder de transformar HL7 em FHIR de forma bidirecional, sem a necessidade de reescrever aplicações existentes. Ele pode migrar dados de saúde de sistema para sistema, inclusive para um EHR atuando como servidor FHIR.
O IBM App Connect for Healthcare é uma versão especializada do IBM App Connect para o setor de saúde. Ele oferece padrões criados previamente que fornecem transformação e roteamento inteligentes do FHIR. Os padrões podem converter o FHIR em qualquer outro formato, o que cria oportunidades para as organizações de saúde aproveitarem os benefícios do FHIR e explorarem os métodos de integração mais recentes, incluindo arquiteturas orientadas por eventos. Provedores de TI em saúde podem usar o IBM API Connect para estender o alcance desses recursos FHIR para múltiplos casos de uso, com a capacidade de criar, gerenciar, proteger e socializar APIs FHIR.
Transforme a saúde com as soluções avançadas, plataformas seguras e automação robusta com tecnologia de IA da IBM.
