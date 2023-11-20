Integração de aplicativos de saúde e dados com o FHIR + HL7

A FHIR se baseia em normas anteriores, como a HL7 Versão 2 (V2) e HL7 Versão 3 (V3), e usa normas comuns da web, como APIs RESTful, XML, JSON e HTTP. O uso de APIs REST torna a FHIR mais eficiente, pois permite que os consumidores de dados solicitem informações sob demanda, em vez de assinarem um feed que compartilhe todos os dados, sejam eles necessários ou não imediatamente (como era o caso em versões anteriores do HL7).

A API REST da HL7 FHIR pode ser usada com aplicativos móveis, comunicações baseadas na nuvem, compartilhamento de dados baseado em EHR, comunicação do servidor em tempo real e muito mais. Usando a FHIR, os desenvolvedores de software podem desenvolver aplicações padronizadas de saúde baseadas em navegador que permitem aos usuários acessar dados clínicos de qualquer sistema de saúde, independentemente dos sistemas operacionais e dispositivos usados.

A FHIR é mais fácil de aprender e implementar do que as versões anteriores e oferece interoperabilidade pronta para uso. A norma FHIR também permite diferentes abordagens de arquitetura que podem ser usadas para reunir informações de um sistema moderno ou legado.