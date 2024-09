Em meio à transformação digital, as organizações de saúde devem trabalhar para unificar sistemas, políticas e processos fragmentados para gerar melhores resultados para os pacientes, garantir a conformidade regulatória e aumentar a eficiência geral. Simultaneamente, devem se preparar para mudanças no setor para promover sua posição competitiva, melhorar a experiência dos funcionários e pacientes e gerar receita.

Os consultores de saúde da IBM, com profundo conhecimento do setor, atuam como guias experientes para ajudar a projetar e implementar programas bem-sucedidos por meio de uma abordagem abrangente, desde a melhoria do desempenho e gerenciamento de recursos até a experiência do paciente. Nossa equipe de consultoria em saúde pode ajudar a criar um roteiro de tecnologia que atenda a necessidades urgentes e emergentes. Ao desenvolver estratégias inteligentes e flexíveis para tecnologias e processos, você pode superar as expectativas atuais e ter uma verdadeira transformação de negócios.