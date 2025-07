Engenheiros sociais são contadores de histórias e tendem a se ater a alguns ganchos de narrativa testados e aprovados. Alguns dos mais comuns são:

Sou seu chefe e preciso da sua ajuda. Não me faça nenhuma pergunta.

Sou de TI/cibersegurança/fornecedor de tecnologia e seu sistema está comprometido. Temos que agir agora.

Sou um fornecedor e vou encerrar o serviço imediatamente se vocês não fizerem algo por mim.

Sou oficial de justiça ou do governo e você vai para a cadeia hoje se não pagar esta multa.

Você não me conhece, mas tenho uma incrível oportunidade de investimento para você.

Estou trabalhando com os correios, e houve um problema com a entrega da sua encomenda. Clique neste link para resolver o problema.

Trabalho com um serviço ou marca da sua confiança e sua conta foi hackeada. Aja agora mesmo para consertar isso.

Trabalho em para um serviço ou marca da sua confiança e temos uma oferta incrível para você. Aja agora mesmo para aproveitar.

Dito isso, os invasores mais astutos personalizam o máximo possível suas histórias. Em vez de pararem em uma visão geral de alto nível, a Carruthers recomenda que as organizações alinhem o treinamento de segurança para abordar especificamente os tipos de ameaças cibernéticas que seus funcionários provavelmente enfrentarão.

"Reavalie a aparência do seu treinamento de consciência de segurança no contexto dos ataques que estão realmente acontecendo na sua organização atualmente", diz Carruthers. Você está recebendo tipos específicos de ligações fraudulentas? Incorpore essas chamadas no seu treinamento.

Além de reformular o conteúdo do treinamento, Carruthers recomenda ministrar treinamentos com mais frequência. Isso pode ajudar a fixar as lições e manter dicas valiosas frescas na mente das pessoas, tornando mais provável que elas realmente usem as medidas de segurança aprendidas.

"Normalmente os funcionários são atacados antes para comprometer toda a organização", diz Carruthers. "Se dermos a eles uma hora de treinamento uma vez por ano, isso será mesmo suficiente?"