Melhore o serviço ao cliente

O mundo dos negócios é muito competitivo, e isso não é diferente quando se trata de atrair e reter clientes. A experiência de atendimento ao cliente é uma parte vital de uma organização, e uma solução de ERP pode ajudar a aprimorar o gerenciamento de relacionamento com o cliente. Como um novo sistema, como o software ERP, centraliza todas as informações do cliente em um único lugar, ele facilita um atendimento ao cliente mais rápido e uma abordagem mais personalizada.

O ERP armazena informações de contato, histórico de pedidos, casos de suporte anteriores e muito mais em um sistema simplificado. Além disso, como o ERP rastreia pedidos anteriores e o inventário em tempo real, é muito mais provável que o cliente receba os itens corretos no prazo. Se esses fatores estiverem em vigor, é muito mais provável que o cliente saia satisfeito e volte a comprar no futuro.

Relatórios personalizados

A geração de relatórios em tempo real é um dos destaques de uma solução ERP e uma grande vantagem em relação a outros sistemas de gerenciamento empresarial. Com as ferramentas de relatórios do ERP, as organizações podem personalizar relatórios em várias funções, como finanças, inventário, aquisições e recursos humanos, calculando-os com base no que é mais importante para a organização. Essa abordagem personalizada permite que o negócio meça os KPIs que considera mais importantes e acompanhe o desempenho de diferentes componentes empresariais.

Outra vantagem é que o ERP oferece os dados mais recentes em tempo real. Isso significa que, se um funcionário estiver tentando avaliar um problema, ele não terá dados desatualizados para analisar, mas sim os números mais precisos e atualizados. Os relatórios personalizados podem ajudar a organização a tomar decisões informadas, o que é crítico em um ambiente de negócios em constante mudança.

Expansão das colaborações

A forma como as soluções ERP são construídas facilita uma excelente colaboração entre diferentes departamentos. Com aplicações integradas e armazenamento de dados sob uma única solução, as equipes obtêm uma visão clara de como cada uma está funcionando e contribuindo para o negócio.

Com o sistema de planejamento de recursos empresariais implementado, as equipes de toda a organização podem se comunicar livremente, pois não estão operando em plataformas separadas. A integração no back-end é extremamente importante e ajuda os funcionários a se integrarem e trabalharem como uma só equipe. Com acesso a todos os dados, um funcionário de uma equipe completamente irrelevante pode ser capaz de identificar um mau funcionamento ou algo que reduza o trabalho duplicado. Essa colaboração expandida pode aumentar a tomada de decisões, sendo uma única fonte de verdade para todas as entradas de dados.

Maior sustentabilidade

O mundo dos negócios, que está em constante mudança e em ritmo acelerado, tem visto uma grande ênfase na sustentabilidade. Os executivos de alto escalão estão enfrentando pressão de conselhos, investidores, clientes e outros para regular o impacto negativo de suas emissões de carbono.

Para descobrir como as organizações usam a implementação de ERP para alcançar metas de sustentabilidade, o IBM Institute for Business Value (IBV) e a SAP, em colaboração com a Oxford Economics, pesquisaram mais de 2.125 executivos seniores envolvidos nas estratégias de sustentabilidade ambiental de suas organizações, ao redor do mundo e em vários setores. O resultado surpreendente: aqueles que superam a concorrência tanto em resultados ambientais quanto financeiros também possuem a implementação de ERP mais profundamente engajada.

Melhorar a transparência e os insights

Um dos benefícios do ERP é que ele oferece acesso completo a todas as funções e processos de negócios de uma organização em um único lugar. Com a implementação do ERP, os dados de todos os departamentos podem ser acessados pelos funcionários de nível executivo. A solução ERP monitora os dados diariamente e pode fornecer informações diárias, ajudando a organização a ser o mais precisa possível em fatores como níveis de inventário e operações empresariais.

A visibilidade completa que o ERP proporciona oferece aos líderes da organização melhores insights funcionais de negócios e previsões empresariais mais precisas. Como resultado, isso pode agilizar tarefas e criar fluxos de trabalho mais claros e concisos. Além disso, ter modelos de previsão precisos é uma vantagem competitiva, pois eles permitem uma estratégia mais bem fundamentada em dados e uma tomada de decisão aprimorada. Como o ERP pode monitorar cada departamento e manter todos os dados em um único lugar, há uma oportunidade para processos mais eficientes e melhoria na colaboração entre as áreas. Além disso, o ERP pode melhorar a segurança dos dados empresariais em toda a organização, tanto para sistemas ERP locais quanto baseados em nuvem.

Um exemplo do sucesso de uma implementação de ERP é a Neste, líder de mercado em diesel renovável, combustível sustentável para aviação e polímeros e produtos químicos renováveis, com sede em Espoo, Finlândia. A empresa adotou uma abordagem de equipe conjunta ao implementar seu novo sistema ERP. A Neste trabalhou com a IBM Consulting for SAP na implementação da solução SAP S/4HANA na nuvem Microsoft Azure em grande parte de suas operações, incluindo suas cadeias de suprimentos de renováveis. A nova plataforma ERP da Neste está permitindo melhorias na eficiência dos processos da cadeia de suprimentos e tornando seus dados mais transparentes. "Entre os benefícios de maior alcance", observa Marko Mäki-Ullakko, líder de ERP integrado da Neste, "está a capacidade de identificar e resolver ineficiências de processos".

"Conseguimos usar os recursos de descoberta de processos da SAP para identificar gargalos na cadeia de suprimentos e na produção", explicou ele. "Dessa forma, o SAP integrado tem sido e será uma ferramenta crítica para nossos esforços de otimização de processos."

Aumento da flexibilidade e escalabilidade

Uma das características únicas do software ERP é a inclusão de aplicações ou módulos que atendem a diversas necessidades empresariais. Aplicações de ERP, como compras, gerenciamento da cadeia de suprimentos, inventário e projetos, são todas aplicações separadas oferecidas pelo ERP.

As aplicações ERP podem funcionar de forma independente, mas também podem ser integradas ao sistema ERP como um todo, facilitando a escalabilidade e a configuração dentro de uma organização. Com a capacidade de adicionar ou remover aplicações, o ERP pode ajudar a escalar um negócio à medida que ele evolui ao longo do tempo.

A escalabilidade varia dependendo da solução ERP escolhida pela organização. Se uma empresa planeja crescer rapidamente ao longo do tempo, o sistema ERP baseado em nuvem é a melhor escolha, pois os sistemas ERP na nuvem são executados em servidores remotos.

Aumente a produtividade

Ao automatizar diferentes tarefas, o software ERP libera os funcionários para se concentrar em tarefas mais importantes, aumentando a eficiência. O sistema ERP impulsiona a produtividade de várias maneiras, todas derivadas da automação de tarefas básicas e da simplificação dos processos. Com a abordagem simplificada de um sistema ERP, há menos tempo dedicado a procurar informações, permitindo que os funcionários realizem outras tarefas com mais rapidez. A entrada manual de dados não é necessária, tornando tarefas como o gerenciamento de inventário muito mais fáceis e simplificando o rastreamento de métricas.

Com uma visão ampla de toda a organização, os funcionários não precisam mais buscar o conjunto de dados certo ou o colega que conhece um determinado processo, podendo se concentrar em tarefas e projetos mais importantes. As soluções ERP oferecem esses recursos usando tecnologia, como inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina, automação de processos robóticos e mais. Essas tecnologias apoiam as funcionalidades de automação e sugestões inteligentes nas aplicações de software ERP.

Reduzir custos contínuos

A estrutura de uma solução ERP é projetada de forma que o input de dados ocorra uma única vez, mas possa servir a múltiplos propósitos em toda a organização. Isso pode resultar em economia de tempo e dinheiro para a empresa, simplificando tarefas redundantes. Os custos iniciais e as economias também dependerão do tipo de solução ERP escolhida.

Sem uma solução centralizada de software ERP, as organizações dependem de inúmeros sistemas para gerenciar os negócios. Quanto mais sistemas, maior o potencial de custos de TI. Um sistema ERP pode potencialmente reduzir esses custos. Além disso, ele pode também reduzir os requisitos de treinamento para os usuários finais, já que eles só precisariam aprender a utilizar um único sistema. Isso pode resultar em maior lucratividade e menos interrupções.

Padronizar processos empresariais

O objetivo de implementar uma solução ERP é destacar e construir a partir das melhores práticas e consistências de uma organização. Isso permite simplificar as operações e padronizar os fluxos de trabalho, reduzindo, em última instância, o trabalho manual e os erros humanos em toda a empresa. Plataformas como o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) podem ser facilmente integradas ao sistema ERP.

O software ERP oferece muitas vantagens, mas a padronização é uma das mais importantes. Ao confiar na padronização e na configuração, as organizações também podem observar uma redução nos custos de projetos e uma melhor colaboração entre equipes, com menos atritos.