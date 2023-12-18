Na versão mais recente do seu "Ciclo de Hype de Nuvem", a Gartner posicionou as operações de rede multinuvem no "pico das expectativas infladas, perigosamente perto do 'vale da decepção". Embora isso possa refletir o estado das redes híbridas e multinuvem em um nível agregado, há uma abundância de nuances escondidas sob a avaliação da Gartner.
O desafio é que as redes híbridas e multinuvem representam simultaneamente o presente e o futuro das redes. É uma área que parece gerar expectativas infladas, profunda decepção, revelações esclarecedoras e uma produtividade surpreendente, tudo ao mesmo tempo. Vamos analisar mais a fundo o que isso significa.
A maioria das aplicações, serviços e fluxos de conteúdo já é fornecida de várias nuvens e ambientes híbridos. Sabemos disso porque o IBM® NS1 é o provedor DNS autoritativo para muitos desses ativos. Nossos conjuntos de dados internos mostra que 80% dos nossos clientes hospedam cargas de trabalho em mais de um provedor de nuvem.
No entanto, ter várias nuvens disponíveis não é o mesmo que distribuir a entrega de aplicações, serviços e conteúdo por várias nuvens.
O tráfego de aplicações que flui pela infraestrutura do IBM® NS1 CONNECT mostra que as nuvens são quase sempre usadas de forma isolada. Várias nuvens geralmente fornecem aplicações de uso único em paralelo, mas o caso de uso da entrega sincronizada de aplicações de várias nuvens ao mesmo tempo é raro.
Por exemplo, encontramos um cliente corporativo de grande porte que utiliza nove nuvens públicas separadas, desde as "três grandes" (AWS, Azure e GCP) até provedores menores, como Tencent e DigitalOcean. Não encontramos nenhuma sobreposição entre os provedores de nuvem nos registros DNS associados a essas nuvens. Cada registro apontava para uma única nuvem.
As cargas de trabalho das aplicações já estão aproveitando as vantagens de ambientes de nuvem única ou híbridos, a próxima etapa será aproveitar as vantagens de vários ambientes (incluindo infraestrutura de nuvem, edge e local) ao mesmo tempo. Idealmente, isso acontecerá por meio de uma camada de gerenciamento abstraída que usa políticas para implementar decisões de conectividade em diferentes ambientes. Os benefícios de uma abordagem distribuída para a conectividade de aplicações são claros:
O valor exclusivo dos microsserviços específicos da nuvem pode ser aplicado a partes específicas da carga de trabalho de uma aplicação sem a necessidade de armazenar toda a aplicação em um só lugar, uma abordagem "melhor da categoria" que aprimora os recursos sem resultar em lock-in com fornecedor.
A latência dos serviços de nuvem pode variar de momento a momento e depende de uma série de fatores, incluindo geografia, caminhos de roteamento e disponibilidade do serviço. Uma abordagem multinuvem permite que as empresas selecionem o ambiente de melhor desempenho para suas aplicações a qualquer momento.
Os custos de entrega da aplicação variam significativamente entre os provedores de nuvem. Em particular, os compromissos de utilização básica podem desempenhar um papel importante na determinação do custo total de disponibilização de uma aplicação ao usuário final. Uma abordagem multinuvem oferece a opção mais barata para qualquer momento específico, reduzindo o custo geral da entrega.
Quando o downtime ou a descontinuação dos serviços chegarem (e eles chegarão), os administradores de rede precisam de flexibilidade para direcionar o tráfego da aplicação para cargas de trabalho alternativas. Um verdadeiro framework de entrega multinuvem garante que as aplicações continuem funcionando mesmo quando nuvens únicas não estiverem disponíveis.
O NS1 reconhece há muito tempo o valor de fornecer aplicações, serviços e conteúdo de vários fornecedores de infraestrutura de back-end. Há anos que ajudamos os nossos clientes a gerir múltiplas camadas de infraestrutura. Esses clientes usaram nossos recursos inovadores de direcionamento de tráfego para melhorar as métricas de negócios que lhes são importantes.
Aproveitando dados altamente granulares de monitoramento de usuário real (RUM), ajudamos esses clientes a melhorar o desempenho ao direcionar o tráfego para as CDNs e nuvens de entrega que oferecem a menor latência ao melhor custo. Usando dados dos monitores de disponibilidade do NS1, direcionamos o tráfego para evitar interrupções e descontinuações de serviços para manter as aplicações (e a receita) sempre ativas.
Agora que a NS1 faz parte da IBM, estamos começando a estender o valor comprovado do direcionamento de tráfego DNS para camadas mais profundas do stack de rede. O direcionamento de tráfego do NS1 encontra a melhor conexão entre nuvens e usuários finais. O IBM® Hybrid Cloud Mesh otimiza a conectividade interna entre as cargas de trabalho das aplicações baseadas na nuvem. Juntas, as duas soluções oferecem aplicações otimizadas em termos de desempenho, custo e disponibilidade em todos os pontos de conexão.
O mercado de software de operações de rede multinuvem está evoluindo rapidamente. Uma horda de startups já está convergindo para o que promete ser um conjunto amplo de desafios do cliente, que definirão o setor. No entanto, se você observar o escopo do desafio que essas startups escolheram enfrentar, ele é surpreendentemente restrito.
Quase todas as soluções emergentes de redes multinuvem estão focadas em otimizar as conexões entre nuvens para casos de uso internos. Estender essa conexão otimizada ao usuário final quase nem é levado em consideração, muito menos a qualquer rede fora desse ecossistema de fornecedores. A IBM está adotando uma visão mais abrangente. Ao integrar a rede DNS autoritativa do NS1 à sua solução de conectividade de nuvem híbrida, a IBM oferece uma conectividade otimizada de ponta a ponta, independentemente do caso de uso do cliente.
O valor de conexões mais rápidas, custos de entrega de rede mais baixos, melhor resiliência da rede e maior disponibilidade não se limita apenas ao que está dentro do firewall. Isso se estende à experiência do usuário final por meio de aplicações que apresentam um melhor desempenho, estão sempre disponíveis e são mais baratas de fornecer. Isso, por sua vez, significa aplicações que apresentam maior satisfação do cliente, melhor retenção de clientes e maior receita por cliente.
Acreditamos que há um enorme valor para o cliente a ser desbloqueado ao otimizar a conectividade em todos os pontos da cadeia de entrega de aplicações de nuvem híbrida, desde as redes internas até os usuários finais. Fique atento, pois começaremos a dar vida a essa visão.
