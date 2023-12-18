As cargas de trabalho das aplicações já estão aproveitando as vantagens de ambientes de nuvem única ou híbridos, a próxima etapa será aproveitar as vantagens de vários ambientes (incluindo infraestrutura de nuvem, edge e local) ao mesmo tempo. Idealmente, isso acontecerá por meio de uma camada de gerenciamento abstraída que usa políticas para implementar decisões de conectividade em diferentes ambientes. Os benefícios de uma abordagem distribuída para a conectividade de aplicações são claros:

Microsserviços

O valor exclusivo dos microsserviços específicos da nuvem pode ser aplicado a partes específicas da carga de trabalho de uma aplicação sem a necessidade de armazenar toda a aplicação em um só lugar, uma abordagem "melhor da categoria" que aprimora os recursos sem resultar em lock-in com fornecedor.

Desempenho

A latência dos serviços de nuvem pode variar de momento a momento e depende de uma série de fatores, incluindo geografia, caminhos de roteamento e disponibilidade do serviço. Uma abordagem multinuvem permite que as empresas selecionem o ambiente de melhor desempenho para suas aplicações a qualquer momento.

Custo

Os custos de entrega da aplicação variam significativamente entre os provedores de nuvem. Em particular, os compromissos de utilização básica podem desempenhar um papel importante na determinação do custo total de disponibilização de uma aplicação ao usuário final. Uma abordagem multinuvem oferece a opção mais barata para qualquer momento específico, reduzindo o custo geral da entrega.

Resiliência

Quando o downtime ou a descontinuação dos serviços chegarem (e eles chegarão), os administradores de rede precisam de flexibilidade para direcionar o tráfego da aplicação para cargas de trabalho alternativas. Um verdadeiro framework de entrega multinuvem garante que as aplicações continuem funcionando mesmo quando nuvens únicas não estiverem disponíveis.