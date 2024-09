Downtimes prejudicam as receitas e a reputação da marca. É por isso que manter conexões estáveis e contínuas com seus clientes é importante. Dada a crescente complexidade da infraestrutura de rede e a escala global da maioria dos negócios, a verdadeira resiliência da rede parece mais difícil do que nunca de ser alcançada.

O IBM NS1 Connect protege contra interrupções com serviços de rede resilientes e redundantes, proporcionando conexões rápidas e seguras com seus clientes em qualquer lugar do mundo.O direcionamento de tráfego avançado e personalizável mantém aplicações críticas e websites de forma confiável online, garantindo continuidade e recuperação de desastres.