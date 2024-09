Os aplicativos, a força vital da empresa moderna, estão sendo cada vez mais implementados em nuvens públicas e privadas. Realizar a conectividade entre diversos tipos de nuvens envolve o uso de fluxos de trabalho complexos. Esses fluxos de trabalho podem levar semanas desde as solicitações de conectividade pelo DevOps até a definição, aprovação e provisionamento pelo CloudOps.

O IBM® Hybrid Cloud Mesh proporciona conectividade on demand centrada em aplicativos, inferindo os requisitos de rede a partir da intenção dos negócios. Ele alcança conectividade imediata entre nuvens, permitindo que as equipes de DevOps implementem aplicativos com alta velocidade e que as de CloudOps automatizem a conectividade de forma inteligente em relação aos aplicativos com: