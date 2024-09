Os usuários finais de sites e aplicações esperam um desempenho extremamente rápido. Tempos de carregamento lentos resultam em problemas de desempenho, fazendo com que os usuários saiam do site e levem seus negócios para outro lugar. O NS1 Connect fornece recursos de direcionamento de tráfego personalizáveis e facilmente configuráveis para otimizar o desempenho das aplicações com base em suas especificações: custo, desempenho para o usuário final, confiabilidade ou todos os três.

O NS1 Connect leva a otimização de desempenho de aplicações para o próximo nível. O direcionamento de tráfego é baseado em dados de monitoramento de usuários reais (RUM), uma rede construída especificamente para a China continental e países vizinhos e dashboards de análise de tráfego direcionados para detectar erros que podem prejudicar o desempenho.