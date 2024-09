O gerenciamento de DNS autoritativo não precisa ser complicado ou trabalhoso. O IBM NS1 Connect apresenta uma arquitetura API-first que simplifica o gerenciamento de DNS para sua equipe. Nossa arquitetura flexível e integrações pré-criada com as principais ferramentas de DevOps permitem que você automatize a manutenção de rotina, gerencie fontes de dados e feeds, e muito mais. Embora as soluções de DNS tradicionais apresentam uma API adicionada posteriormente, ou pior ainda, nenhuma API, cada linha de código no IBM NS1 Connect começa como uma chamada de API, permitindo que você faça mais com o DNS.