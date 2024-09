Seus usuários esperam serviços extremamente rápidos e sempre ativos. Sua empresa precisa prestar esses serviços com o menor custo possível. O direcionamento de tráfego do sistema de nomes de domínios (DNS) do NS1 Connect oferece a você o poder de otimizar conexões com aplicações, serviços e conteúdo com base na localização geográfica, dados de monitoramento de usuários reais (RUM), carga e muito mais, tudo em uma IU fácil de usar.

Aproveitando dados de monitoramento de usuários reais altamente granulares, o NS1 Connect ajudou os clientes a melhorar o desempenho direcionando o tráfego para as Content Delivery Networks (CDNs) e nuvens que fornecem a menor latência com o melhor custo. Ao usar dados dos monitores de disponibilidade do NS1 Connect, o tráfego é direcionado para evitar interrupções e descontinuações de serviços para manter as aplicações (e a receita) sempre ativas.