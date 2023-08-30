Criar uma estratégia de qualidade de dados bem-sucedida envolve várias etapas para garantir a exatidão, consistência e confiabilidade dos dados de sua organização.

Obtenção de apoio da liderança e dos stakeholders

Antes de embarcar em sua jornada de qualidade de dados, é crucial obter o apoio da liderança e dos stakeholders de sua organização. Isso começa com a construção de um forte caso de negócios para sua estratégia de qualidade de dados. Para isso, você precisará demonstrar o valor da qualidade de dados em termos de melhoria na tomada de decisão, aumento da eficiência operacional e redução dos riscos. Você também pode destacar as possíveis economias de custo que podem ser alcançadas por meio de um melhor gerenciamento de dados, bem como as vantagens competitivas que podem ser obtidas tendo uma organização mais baseada em dados.

Depois de criar um caso de negócios convincente para sua estratégia de qualidade de dados, é hora de identificar os principais stakeholders que desempenharão um papel em sua implementação. Isso pode incluir líderes empresariais, proprietários de dados, administradores de dados e equipes de TI. É importante interagir com esses stakeholders no início do processo, para garantir que elas entendam a importância da qualidade de dados e estejam comprometidas em apoiar seus esforços.

Estabelecer SLAs de qualidade de dados (contratos de nível de serviço)

Um dos primeiros passos para estabelecer SLAs de qualidade de dados é definir as métricas que serão usadas para medir a qualidade dos dados. Essas métricas devem estar alinhadas com as metas e os objetivos da sua organização e devem ser projetadas para acompanhar o progresso da sua estratégia de qualidade de dados ao longo do tempo. Algumas métricas comuns de qualidade de dados incluem exatidão, integridade, consistência, pontualidade e singularidade.

Depois de definir as métricas de qualidade de dados, é hora de definir metas para cada métrica. Essas metas devem ser realistas e alcançáveis, e devem se basear nos níveis atuais de qualidade de dados de sua organização, bem como nos benchmarks e melhores práticas dos setores. É importante envolver os principais stakeholders nesse processo, para garantir que eles estejam comprometidos em alcançar as metas que você estabeleceu.

Para garantir o sucesso de sua estratégia de qualidade de dados, é importante monitorar e gerar relatórios regulares sobre as métricas de qualidade de dados. Isso pode ajudá-lo a identificar todas as áreas em que sua estratégia pode estar aquém do necessário e também pode ajudar a manter o engajamento dos stakeholders, demonstrando o progresso que está sendo feito. É uma boa ideia estabelecer um cronograma regular de relatórios e usar ferramentas de visualização de dados para apresentar suas descobertas de forma clara e envolvente.

Lançar um programa de administração de dados

Um programa de administração de dados é um componente essencial de qualquer estratégia de qualidade de dados. Esse programa deve ser projetado para garantir que os dados sejam gerenciados e mantidos de maneira consistente e exata em toda a organização. Para isso, será necessário definir as funções e responsabilidades dos seus administradores de dados, que serão responsáveis por supervisionar a qualidade dos dados da sua organização. Isso pode incluir tarefas como criação de perfis de dados, limpeza de dados e gerenciamento de metadados.

Depois, é importante fornecer a eles o treinamento e o suporte necessários para realizar suas tarefas de forma eficaz. Isso pode incluir fornecer a eles acesso a ferramentas e recursos de qualidade de dados, bem como oferecer sessões regulares de treinamento para ajudá-los a se manterem atualizados com as melhores práticas mais recentes em gerenciamento de dados.

Automatize a linhagem e a gestão de dados

As ferramentas de linhagem de dados podem desempenhar um papel crucial na automação de sua estratégia de qualidade de dados. Essas ferramentas ajudam a rastrear o fluxo de dados em toda a sua organização, permitindo identificar possíveis problemas e garantir que seus dados sejam exatos e consistentes. Ao automatizar a linhagem de dados, você pode economizar tempo, recursos e reduzir o risco de erros humanos.

As ferramentas de gestão de dados são outro componente importante de uma estratégia automatizada de qualidade de dados. Essas ferramentas podem ajudá-lo a gerenciar as políticas e os procedimentos de dados da sua organização, garantindo que os dados sejam usados e mantidos de maneira consistente e compatível. Algumas ferramentas comuns de gestão de dados incluem soluções de catalogação de dados, ferramentas de monitoramento de qualidade de dados e sistemas de controle de acesso a dados.

Desenvolva um plano de comunicação para sua estratégia de qualidade de dados

Uma parte fundamental de sua estratégia de qualidade de dados deve ser comunicar o valor da qualidade de dados à sua organização. Isso pode ajudar a garantir que seus esforços de qualidade de dados sejam vistos como prioridade e também pode ajudar a manter o engajamento e o apoio dos stakeholders. Para fazer isso, você precisará desenvolver uma mensagem clara e concisa que explique os benefícios da qualidade de dados e demonstre como a melhor qualidade de dados pode ajudar sua organização a atingir suas metas.

Também é importante compartilhar regularmente atualizações sobre sua estratégia de qualidade de dados com a sua organização. Isso pode ajudar a manter o ímpeto e o entusiasmo em seus esforços de qualidade de dados, e também pode ajudar a demonstrar o progresso que está sendo feito. Algumas maneiras de fazer isso incluem compartilhar dashboards e relatórios de qualidade de dados, destacar histórias de sucesso e estudos de caso e celebrar marcos e conquistas importantes.

Por fim, é importante promover uma cultura de qualidade de dados em sua organização. Isso significa incentivar todos, desde a liderança até os membros individuais da equipe, a assumir responsabilidade pela qualidade dos dados com os quais trabalham. Promovendo uma cultura de qualidade de dados, você ajuda a garantir que sua estratégia de qualidade de dados seja bem-sucedida e sustentável a longo prazo.

Saiba mais sobre confiabilidade de dados