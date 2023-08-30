Tags
Construção de uma estratégia vencedora de qualidade de dados: passo a passo

Engenheiro especialista trabalhando em frente a uma máquina automatizada.

O que é uma estratégia de qualidade de dados?

Uma estratégia de qualidade de dados detalha os processos, ferramentas e técnicas empregadas para garantir que os dados da sua empresa sejam exatos, consistentes, completos e atualizados. Uma estratégia de qualidade de dados bem definida permite uma melhor tomada de decisão com base em informações confiáveis e reduz os riscos associados a dados de má qualidade.

Para desenvolver uma estratégia de qualidade de dados bem-sucedida, você precisará entender como informações de alta qualidade apoiam processos de tomada de decisão e impulsionam o crescimento em toda a sua organização, e quais fatores podem impactar ou reduzir a qualidade dos dados.

Componentes principais de uma estratégia de qualidade de dados

Embora as estratégias de qualidade de dados variem muito entre as organizações, a maioria das estratégias inclui estes elementos principais:

 

  1. Gestão de dados: Estabeleça políticas e procedimentos que definam o gerenciamento de dados de sua organização, garantindo o tratamento consistente de informações críticas. Isso inclui a definição de funções e responsabilidades relacionadas ao gerenciamento de conjuntos de dados e a definição de diretrizes para o gerenciamento de metadados.
  2. Criação de perfis de dados: analise regularmente o conteúdo do conjunto de dados para identificar inconsistências ou erros. Ferramentas automáticas de criação de perfis podem detectar rapidamente anomalias ou padrões que indicam possíveis problemas de integridade do conjunto de dados.
  3. Limpeza de dados: implemente medidas corretivas para lidar com problemas identificados e melhorar os níveis de exatidão do conjunto de dados. Ferramentas de limpeza automatizadas podem corrigir erros comuns, como duplicatas ou missing values, sem intervenção manual.
  4. Validação de dados: certifique-se de que as novas entradas do banco de dados sigam as regras ou padrões predefinidos para manter a consistência do conjunto de dados. As verificações de validação podem ser implementadas em vários estágios do ciclo de vida dos dados, inclusive durante a ingestão, transformação e armazenamento.
  5. Monitoramento de dados: monitore continuamente os níveis de qualidade de dados de sua organização para identificar proativamente possíveis problemas antes que eles se tornem problemas maiores. A implementação de uma solução abrangente de observabilidade de dados fornece visibilidade dos principais indicadores de desempenho (KPIs) relacionados à integridade de seu conjunto de dados, permitindo que você lide com preocupações em tempo real.

 

Benefícios de uma estratégia de qualidade de dados

A implementação de uma estratégia robusta de qualidade de dados oferece inúmeros benefícios que afetam diretamente os resultados e o sucesso geral da sua empresa. Algumas dessas vantagens incluem:

 

  • Tomada de decisão aprimorada: dados de alta qualidade permitem que os stakeholders tomem decisões mais bem informadas com base em insights exatos, levando a estratégias mais eficazes e ao aumento da eficiência operacional.
  • Experiência do cliente aprimorada: informações exatas dos clientes permitem que as organizações ofereçam serviços personalizados, adaptados às necessidades individuais, resultando em níveis mais altos de satisfação e maior fidelidade à marca.
  • Aumento de receita: dados confiáveis ajudam as empresas a identificar novas oportunidades de crescimento, descobrindo padrões ou tendências ocultos em seus conjuntos de dados. Além disso, dados de alta qualidade reduzem erros dispendiosos decorrentes de informações imprecisas.
  • Tempo de lançamento no mercado mais rápido: uma estratégia de qualidade de dados bem executada otimiza os processos, eliminando redundâncias e garantindo exatidão durante todo o ciclo de vida do produto, desde o desenvolvimento até a entrega.
  • Mitigação de riscos e gerenciamento de conformidade: garantir a adesão da sua organização às regulamentações do setor fica mais fácil com conjuntos de dados confiáveis. Uma abordagem eficaz para gerenciar os riscos de violação de privacidade ou de não conformidade começa com a manutenção de altos padrões de integridade de dados.

        Criando uma estratégia de qualidade de dados

        Criar uma estratégia de qualidade de dados bem-sucedida envolve várias etapas para garantir a exatidão, consistência e confiabilidade dos dados de sua organização.

        Obtenção de apoio da liderança e dos stakeholders

        Antes de embarcar em sua jornada de qualidade de dados, é crucial obter o apoio da liderança e dos stakeholders de sua organização. Isso começa com a construção de um forte caso de negócios para sua estratégia de qualidade de dados. Para isso, você precisará demonstrar o valor da qualidade de dados em termos de melhoria na tomada de decisão, aumento da eficiência operacional e redução dos riscos. Você também pode destacar as possíveis economias de custo que podem ser alcançadas por meio de um melhor gerenciamento de dados, bem como as vantagens competitivas que podem ser obtidas tendo uma organização mais baseada em dados.

        Depois de criar um caso de negócios convincente para sua estratégia de qualidade de dados, é hora de identificar os principais stakeholders que desempenharão um papel em sua implementação. Isso pode incluir líderes empresariais, proprietários de dados, administradores de dados e equipes de TI. É importante interagir com esses stakeholders no início do processo, para garantir que elas entendam a importância da qualidade de dados e estejam comprometidas em apoiar seus esforços.

        Estabelecer SLAs de qualidade de dados (contratos de nível de serviço)

        Um dos primeiros passos para estabelecer SLAs de qualidade de dados é definir as métricas que serão usadas para medir a qualidade dos dados. Essas métricas devem estar alinhadas com as metas e os objetivos da sua organização e devem ser projetadas para acompanhar o progresso da sua estratégia de qualidade de dados ao longo do tempo. Algumas métricas comuns de qualidade de dados incluem exatidão, integridade, consistência, pontualidade e singularidade.

        Depois de definir as métricas de qualidade de dados, é hora de definir metas para cada métrica. Essas metas devem ser realistas e alcançáveis, e devem se basear nos níveis atuais de qualidade de dados de sua organização, bem como nos benchmarks e melhores práticas dos setores. É importante envolver os principais stakeholders nesse processo, para garantir que eles estejam comprometidos em alcançar as metas que você estabeleceu.

        Para garantir o sucesso de sua estratégia de qualidade de dados, é importante monitorar e gerar relatórios regulares sobre as métricas de qualidade de dados. Isso pode ajudá-lo a identificar todas as áreas em que sua estratégia pode estar aquém do necessário e também pode ajudar a manter o engajamento dos stakeholders, demonstrando o progresso que está sendo feito. É uma boa ideia estabelecer um cronograma regular de relatórios e usar ferramentas de visualização de dados para apresentar suas descobertas de forma clara e envolvente.

        Lançar um programa de administração de dados

        Um programa de administração de dados é um componente essencial de qualquer estratégia de qualidade de dados. Esse programa deve ser projetado para garantir que os dados sejam gerenciados e mantidos de maneira consistente e exata em toda a organização. Para isso, será necessário definir as funções e responsabilidades dos seus administradores de dados, que serão responsáveis por supervisionar a qualidade dos dados da sua organização. Isso pode incluir tarefas como criação de perfis de dados, limpeza de dados e gerenciamento de metadados.

        Depois, é importante fornecer a eles o treinamento e o suporte necessários para realizar suas tarefas de forma eficaz. Isso pode incluir fornecer a eles acesso a ferramentas e recursos de qualidade de dados, bem como oferecer sessões regulares de treinamento para ajudá-los a se manterem atualizados com as melhores práticas mais recentes em gerenciamento de dados.

        Automatize a linhagem e a gestão de dados

        As ferramentas de linhagem de dados podem desempenhar um papel crucial na automação de sua estratégia de qualidade de dados. Essas ferramentas ajudam a rastrear o fluxo de dados em toda a sua organização, permitindo identificar possíveis problemas e garantir que seus dados sejam exatos e consistentes. Ao automatizar a linhagem de dados, você pode economizar tempo, recursos e reduzir o risco de erros humanos.

        As ferramentas de gestão de dados são outro componente importante de uma estratégia automatizada de qualidade de dados. Essas ferramentas podem ajudá-lo a gerenciar as políticas e os procedimentos de dados da sua organização, garantindo que os dados sejam usados e mantidos de maneira consistente e compatível. Algumas ferramentas comuns de gestão de dados incluem soluções de catalogação de dados, ferramentas de monitoramento de qualidade de dados e sistemas de controle de acesso a dados.

        Desenvolva um plano de comunicação para sua estratégia de qualidade de dados

        Uma parte fundamental de sua estratégia de qualidade de dados deve ser comunicar o valor da qualidade de dados à sua organização. Isso pode ajudar a garantir que seus esforços de qualidade de dados sejam vistos como prioridade e também pode ajudar a manter o engajamento e o apoio dos stakeholders. Para fazer isso, você precisará desenvolver uma mensagem clara e concisa que explique os benefícios da qualidade de dados e demonstre como a melhor qualidade de dados pode ajudar sua organização a atingir suas metas.

        Também é importante compartilhar regularmente atualizações sobre sua estratégia de qualidade de dados com a sua organização. Isso pode ajudar a manter o ímpeto e o entusiasmo em seus esforços de qualidade de dados, e também pode ajudar a demonstrar o progresso que está sendo feito. Algumas maneiras de fazer isso incluem compartilhar dashboards e relatórios de qualidade de dados, destacar histórias de sucesso e estudos de caso e celebrar marcos e conquistas importantes.

        Por fim, é importante promover uma cultura de qualidade de dados em sua organização. Isso significa incentivar todos, desde a liderança até os membros individuais da equipe, a assumir responsabilidade pela qualidade dos dados com os quais trabalham. Promovendo uma cultura de qualidade de dados, você ajuda a garantir que sua estratégia de qualidade de dados seja bem-sucedida e sustentável a longo prazo.

        Saiba mais sobre confiabilidade de dados

