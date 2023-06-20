Tags
Problemas de integridade de dados: exemplos, impacto e cinco medidas preventivas

A integridade de dados refere-se à precisão geral, consistência e confiabilidade dos dados armazenados em um banco de dados, data warehouse ou qualquer outro sistema de armazenamento de dados. É um aspecto crítico do gerenciamento de dados, garantindo que as informações usadas por uma organização estejam corretas, atualizadas e adequadas à finalidade pretendida.

A integridade de dados é essencial para que as empresas tomem decisões informadas, melhorem a eficiência operacional e mantenham a conformidade regulatória.

Para alcançar a integridade dos dados, as organizações devem implementar vários controles, processos e tecnologias que ajudem a manter a qualidade dos dados durante todo o seu ciclo de vida. Essas medidas incluem validação de dados, limpeza de dados, integração de dados e segurança de dados, entre outras. Além disso, as organizações também devem desenvolver uma cultura que valorize a precisão e a consistência dos dados, promovendo o compromisso de manter a integridade dos dados em todos os níveis.

Apesar desses esforços, ainda podem surgir problemas de integridade de dados por vários motivos, como erro humano, falhas técnicas e ameaças externas. Neste artigo, vamos explorar alguns exemplos comuns de problemas de integridade de dados, seus impactos nos negócios e as melhores práticas para preveni-los e resolvê-los.

Neste artigo:

 

Exemplos comuns de problemas de integridade de dados

Falta de integração de dados

Integração de dados é o processo de combinar dados de diferentes fontes, sistemas e formatos para criar uma visão unificada e consistente das informações.

No entanto, muitas organizações enfrentam dificuldades com a integração de dados devido à complexidade de sua infraestrutura de TI, à variedade de fontes de dados e à falta de padronização. Essa falta de integração pode resultar em silos, inconsistências e duplicações, afetando, em última análise, a integridade dos dados.

Várias ferramentas de análise de dados

As organizações geralmente usam várias ferramentas de análise de dados para processar e analisar seus dados. Embora essas ferramentas possam fornecer insights valiosos, elas também podem introduzir problemas de integridade de dados se não forem devidamente integradas e configuradas.

Por exemplo, ferramentas diferentes podem interpretar e processar dados de forma diferente, levando a discrepâncias nos relatórios e insights gerados.

Auditoria deficiente

A auditoria de dados é o processo de avaliação e verificação regular dos dados em uma organização para garantir sua precisão, integridade e consistência.

No entanto, a auditoria de dados inadequada ou infrequente pode levar a problemas de integridade de dados, pois erros e inconsistências podem passar despercebidos e não serem resolvidos. Sem um processo robusto de auditoria de dados, as organizações podem não estar cientes da qualidade de seus dados e podem tomar decisões imprecisas ou não confiáveis com base em informações falhas.

Dependência de sistemas legados

Muitas organizações continuam a depender de sistemas legados para armazenar e gerenciar seus dados. Esses sistemas desatualizados podem não ter as funcionalidades, recursos ou medidas de segurança necessários para garantir a integridade dos dados.

Além disso, a integração de sistemas legados com aplicações e fontes de dados modernas pode ser desafiadora, levando a inconsistências e imprecisões de dados.

Entrada inadequada de dados

A entrada de dados é um componente essencial para manter a integridade dos dados, pois erros humanos durante a entrada de dados podem levar a imprecisões e inconsistências.

As organizações devem garantir que seus funcionários recebam treinamento e orientação adequados sobre os procedimentos de entrada de dados para minimizar o risco de problemas de integridade dos dados. Além disso, a implementação de técnicas de validação de dados e ferramentas automatizadas de entrada de dados pode ajudar a reduzir a probabilidade de erros.

Ataques cibernéticos

Os ataques cibernéticos são uma ameaça significativa à integridade dos dados, pois os cibercriminosos podem manipular, excluir ou roubar informações confidenciais. As organizações devem implementar medidas de segurança robustas para proteger seus dados contra acesso não autorizado e garantir sua precisão e confiabilidade.

Os impactos dos problemas de integridade de dados

Imprecisão nos relatórios e análises

Os problemas de integridade dos dados podem levar a imprecisões nos relatórios, nas análises e nos insights gerados por uma organização. Essas imprecisões podem ter consequências graves, pois podem resultar em decisões equivocadas, operações ineficientes e perda de vantagem competitiva.

Por exemplo, previsões de vendas imprecisas podem levar ao excesso ou falta de estoque de produtos, resultando em aumento de custos e perda de oportunidades de vendas.

Perda de confiança nos dados

Quando os problemas de integridade dos dados persistem, funcionários e stakeholders podem perder a confiança nos dados da organização e sua capacidade de fornecer informações precisas e confiáveis.

Essa perda de confiança pode dificultar o processo de tomada de decisão, pois os indivíduos podem relutar em confiar em insights baseados em dados e, em vez disso, podem recorrer à intuição ou à suposição.

Problemas de conformidade regulatória

A integridade dos dados é um componente crítico da conformidade normativa para muitos setores, como finanças, saúde e farmacêutico. As organizações são obrigadas a manter dados precisos e confiáveis para cumprir as normas estabelecidas por órgãos reguladores. A falha em garantir a integridade dos dados pode resultar em não conformidade, levando a multas, sanções e danos à reputação.

Perdas financeiras

Os problemas de integridade de dados podem ter impactos financeiros diretos e indiretos em uma organização. Por exemplo, dados financeiros imprecisos podem levar a relatórios falhos, erros fiscais e alocação incorreta de recursos.

Além disso, os custos associados à retificação de problemas de integridade dos dados, como investimento em novos sistemas, contratação de consultores ou realização de extensas auditorias de dados, podem ser significativos.

Quatro maneiras de prevenir e resolver problemas de integridade de dados

1. Técnicas de validação de dados

A implementação de técnicas de validação de dados pode ajudar as organizações a garantir a precisão e a consistência de seus dados.

A validação de dados envolve a verificação dos dados em busca de erros e inconsistências antes de serem armazenados em um banco de dados ou usados para análise.

Algumas técnicas comuns de validação de dados incluem verificações de faixa, verificações de formato e verificações de integridade referencial. Ao implementar essas técnicas, as organizações minimizam o risco de problemas de integridade dos dados causados por erros humanos ou falhas técnicas.

2. Backup de dados regulares

Backups de dados regulares são essenciais para manter a integridade dos dados, pois ajudam a proteger os dados da organização contra exclusão acidental, falhas no sistema ou ataques cibernéticos. As organizações devem implementar uma estratégia de backup abrangente, que inclua armazenamento externo e várias cópias de backup, para garantir a disponibilidade e confiabilidade de seus dados no caso de um desastre.

3. Auditorias regulares de dados

Realizar auditorias regulares de dados pode ajudar as organizações a identificar e corrigir problemas de integridade de dados antes que eles se agravem.

As auditorias de dados envolvem a avaliação e verificação dos dados quanto à precisão, consistência e integridade, bem como a avaliação da eficácia dos processos e controles de gerenciamento de dados da organização.
Ao realizar auditorias de dados, as organizações podem manter um alto nível de qualidade de dados e garantir que seus insights e decisões baseados em dados sejam confiáveis.

4. Implementação de medidas de segurança

A implementação de medidas de segurança robustas é crucial para proteger a integridade dos dados contra ameaças externas, como ataques cibernéticos. As organizações devem investir em tecnologias de segurança avançadas, como criptografia, firewalls e sistemas de detecção de intrusão, para proteger seus dados contra acesso e manipulação não autorizados.

Além disso, devem estabelecer uma política de segurança abrangente e oferecer treinamento regular aos funcionários sobre as melhores práticas de segurança de dados.

Saiba mais sobre a plataforma de observabilidade contínua de dados IBM Databand e como ela ajuda a detectar incidentes de dados mais cedo, resolvê-los mais rapidamente e entregar dados mais confiáveis para o negócio. Se você está pronto para fazer uma análise mais detalhada, agende uma demonstração hoje mesmo.

