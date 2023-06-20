Falta de integração de dados

Integração de dados é o processo de combinar dados de diferentes fontes, sistemas e formatos para criar uma visão unificada e consistente das informações.

No entanto, muitas organizações enfrentam dificuldades com a integração de dados devido à complexidade de sua infraestrutura de TI, à variedade de fontes de dados e à falta de padronização. Essa falta de integração pode resultar em silos, inconsistências e duplicações, afetando, em última análise, a integridade dos dados.

Várias ferramentas de análise de dados

As organizações geralmente usam várias ferramentas de análise de dados para processar e analisar seus dados. Embora essas ferramentas possam fornecer insights valiosos, elas também podem introduzir problemas de integridade de dados se não forem devidamente integradas e configuradas.

Por exemplo, ferramentas diferentes podem interpretar e processar dados de forma diferente, levando a discrepâncias nos relatórios e insights gerados.

Auditoria deficiente

A auditoria de dados é o processo de avaliação e verificação regular dos dados em uma organização para garantir sua precisão, integridade e consistência.

No entanto, a auditoria de dados inadequada ou infrequente pode levar a problemas de integridade de dados, pois erros e inconsistências podem passar despercebidos e não serem resolvidos. Sem um processo robusto de auditoria de dados, as organizações podem não estar cientes da qualidade de seus dados e podem tomar decisões imprecisas ou não confiáveis com base em informações falhas.

Dependência de sistemas legados

Muitas organizações continuam a depender de sistemas legados para armazenar e gerenciar seus dados. Esses sistemas desatualizados podem não ter as funcionalidades, recursos ou medidas de segurança necessários para garantir a integridade dos dados.

Além disso, a integração de sistemas legados com aplicações e fontes de dados modernas pode ser desafiadora, levando a inconsistências e imprecisões de dados.

Entrada inadequada de dados

A entrada de dados é um componente essencial para manter a integridade dos dados, pois erros humanos durante a entrada de dados podem levar a imprecisões e inconsistências.

As organizações devem garantir que seus funcionários recebam treinamento e orientação adequados sobre os procedimentos de entrada de dados para minimizar o risco de problemas de integridade dos dados. Além disso, a implementação de técnicas de validação de dados e ferramentas automatizadas de entrada de dados pode ajudar a reduzir a probabilidade de erros.

Ataques cibernéticos

Os ataques cibernéticos são uma ameaça significativa à integridade dos dados, pois os cibercriminosos podem manipular, excluir ou roubar informações confidenciais. As organizações devem implementar medidas de segurança robustas para proteger seus dados contra acesso não autorizado e garantir sua precisão e confiabilidade.