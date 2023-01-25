Libere o poder da gestão de dados ao entender os principais desafios

Em nosso último blog, apresentamos a gestão de dados: o que é e por que é tão importante. Neste blog, vamos explorar os desafios que as organizações enfrentam ao iniciar a jornada de governança.
Há muito tempo, as organizações lutam com a compreensão e o gerenciamento de dados em um cenário complexo e em constante crescimento. Embora os dados operacionais executem as operações comerciais diárias, obter insights e aproveitar os dados nos processos de negócios e no fluxo de trabalho apresenta um conjunto bem conhecido de desafios de gestão de dados que a tecnologia sozinha não consegue resolver.
Toda organização enfrenta os seguintes desafios de gestão de dados, e é importante lidar com esses desafios como parte de sua estratégia:
Os silos de dados dificultam que as organizações tenham uma visão completa e precisa de seus negócios, eles surgem naturalmente quando os dados são gerenciados por vários sistemas operacionais. Os silos também podem representar a realidade de uma organização distribuída. Romper esses silos para incentivar o acesso aos dados, o compartilhamento de informações e a colaboração será um desafio importante para as organizações nos próximos anos. A arquitetura de dados correta para vincular e obter insight entre silos requer a comunicação e a coordenação de um programa estratégico de gestão de dados.
Dados brutos sem definições e regras de negócios claras estão propensos a má interpretação e confusão. Qualquer uso de dados, como combinar ou consolidar conjuntos de dados de várias fontes, exige um nível de compreensão desses dados além dos formatos físicos. Combinar ou vincular ativos de dados em vários repositórios para obter maiores análises e insights requer alinhamento. É necessário que eles sejam vinculados a dados mestres consistentes, dados de referência, linhagem de dados e hierarquias. Construir e manter essas estruturas requer políticas e coordenação de gestão de dados eficazes.
A privacidade de dados e a segurança são grandes desafios quando se trata de gerenciar o crescente volume, uso e complexidade de novos dados. À medida que mais e mais dados pessoais ou sensíveis são coletados e armazenados digitalmente, aumentam os riscos de violações e ataques cibernéticos. Para enfrentar esses desafios e praticar a administração responsável, as organizações devem investir em soluções que possam proteger seus dados contra acessos não autorizados e violações.
Para saber mais sobre segurança e privacidade de dados eficientes, confira O diferenciador de dados.
À medida que o cenário regulatório em torno da gestão de dados continua evoluindo, as organizações precisam estar atualizadas sobre os requisitos e determinações mais recentes. As organizações precisam garantir que suas práticas de gestão de dados corporativos estejam em conformidade. É necessário ter a capacidade de:
Uma visão de 360 graus se refere a ter uma compreensão abrangente de todos os dados dentro de uma organização, incluindo sua estrutura, fontes e uso. Pense em casos de uso como customer 360, Patient 360 ou Citizen 360, que oferecem visualizações específicas da organização. Sem essas visões, as organizações terão dificuldades para tomar decisões de negócios baseadas em dados, pois podem não ter acesso a todas as informações necessárias para entender completamente seu negócio e gerar os resultados certos.
À medida que a quantidade de dados gerados pelas organizações continua crescendo, será cada vez mais desafiador gerenciar e governar esses dados de forma eficaz. Isso pode exigir a implementação de novas tecnologias e processos de gerenciamento de dados para ajudar a lidar com o volume e a complexidade. Essas tecnologias e processos devem ser adotados para atuar dentro da esfera de influência da gestão de dados.
A pandemia da COVID-19 levou a uma mudança significativa em relação ao trabalho remoto, que pode apresentar desafios para as iniciativas de gestão de dados. As organizações precisam encontrar maneiras de gerenciar dados de forma eficaz e rastrear a conformidade entre fontes de dados e stakeholders em um ambiente de trabalho remoto. Com o trabalho remoto se tornando o novo normal, as organizações precisam garantir que seus dados estejam sendo acessados e usados adequadamente, mesmo quando os funcionários não estão fisicamente presentes no escritório. Isso requer um conjunto de melhores práticas de gestão de dados, incluindo políticas, procedimentos e tecnologias, para controlar e monitorar o acesso a dados e sistemas.
Se algum ou todos esses desafios parecerem familiares e você precisa de ajuda com uma estratégia de gestão de dados, saiba que você não está sozinho. Nosso próximo blog discutirá os elementos básicos de uma estratégia de gestão de dados e compartilhará nosso ponto de vista sobre como estabelecer um framework de gestão de dados do zero.
