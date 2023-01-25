Tags
Análise de dados

Libere o poder da gestão de dados ao entender os principais desafios

Família multigeracional andando de trenó em um campo abaixo das montanhas

Autores

Pradeep Kutty

Global Governance and Data Fabric Engagement Leader at IBM

Paul Christensen

Data Elite Architect, IBM Expert Labs

Em nosso último blog, apresentamos a gestão de dados: o que é e por que é tão importante. Neste blog, vamos explorar os desafios que as organizações enfrentam ao iniciar a jornada de governança.

Há muito tempo, as organizações lutam com a compreensão e o gerenciamento de dados em um cenário complexo e em constante crescimento. Embora os dados operacionais executem as operações comerciais diárias, obter insights e aproveitar os dados nos processos de negócios e no fluxo de trabalho apresenta um conjunto bem conhecido de desafios de gestão de dados que a tecnologia sozinha não consegue resolver.

Toda organização enfrenta os seguintes desafios de gestão de dados, e é importante lidar com esses desafios como parte de sua estratégia:

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Múltiplos silos de dados com colaboração limitada

Os silos de dados dificultam que as organizações tenham uma visão completa e precisa de seus negócios, eles surgem naturalmente quando os dados são gerenciados por vários sistemas operacionais. Os silos também podem representar a realidade de uma organização distribuída. Romper esses silos para incentivar o acesso aos dados, o compartilhamento de informações e a colaboração será um desafio importante para as organizações nos próximos anos. A arquitetura de dados correta para vincular e obter insight entre silos requer a comunicação e a coordenação de um programa estratégico de gestão de dados.

AI Academy

O gerenciamento de dados é o segredo para a IA generativa?

Explore por que é essencial ter dados de alta qualidade para utilizar a IA generativa com qualidade.
Acessar o episódio

Terminologia comercial, dados mestres e hierarquias inconsistentes ou inexistentes

Dados brutos sem definições e regras de negócios claras estão propensos a má interpretação e confusão. Qualquer uso de dados, como combinar ou consolidar conjuntos de dados de várias fontes, exige um nível de compreensão desses dados além dos formatos físicos. Combinar ou vincular ativos de dados em vários repositórios para obter maiores análises e insights requer alinhamento. É necessário que eles sejam vinculados a dados mestres consistentes, dados de referência, linhagem de dados e hierarquias. Construir e manter essas estruturas requer políticas e coordenação de gestão de dados eficazes.

A necessidade de garantir a privacidade e a segurança de dados

A privacidade de dados e a segurança são grandes desafios quando se trata de gerenciar o crescente volume, uso e complexidade de novos dados. À medida que mais e mais dados pessoais ou sensíveis são coletados e armazenados digitalmente, aumentam os riscos de violações e ataques cibernéticos. Para enfrentar esses desafios e praticar a administração responsável, as organizações devem investir em soluções que possam proteger seus dados contra acessos não autorizados e violações.

Para saber mais sobre segurança e privacidade de dados eficientes, confira O diferenciador de dados.

Regulamentações e requisitos de conformidade em constante mudança

À medida que o cenário regulatório em torno da gestão de dados continua evoluindo, as organizações precisam estar atualizadas sobre os requisitos e determinações mais recentes. As organizações precisam garantir que suas práticas de gestão de dados corporativos estejam em conformidade. É necessário ter a capacidade de:

  • Monitorar problemas de dados
  • Garantir a conformidade com a qualidade de dados
  • Estabelecer e gerenciar as regras do negócio, padrões de dados e regulamentações dos setores
  • Gerenciar os riscos associados às mudanças nas regulamentações de privacidade de dados

Falta de uma visão 360 graus dos dados da organização

Uma visão de 360 graus se refere a ter uma compreensão abrangente de todos os dados dentro de uma organização, incluindo sua estrutura, fontes e uso. Pense em casos de uso como customer 360, Patient 360 ou Citizen 360, que oferecem visualizações específicas da organização. Sem essas visões, as organizações terão dificuldades para tomar decisões de negócios baseadas em dados, pois podem não ter acesso a todas as informações necessárias para entender completamente seu negócio e gerar os resultados certos.

O crescente volume e a complexidade dos dados

À medida que a quantidade de dados gerados pelas organizações continua crescendo, será cada vez mais desafiador gerenciar e governar esses dados de forma eficaz. Isso pode exigir a implementação de novas tecnologias e processos de gerenciamento de dados para ajudar a lidar com o volume e a complexidade. Essas tecnologias e processos devem ser adotados para atuar dentro da esfera de influência da gestão de dados.

Os desafios do trabalho remoto

A pandemia da COVID-19 levou a uma mudança significativa em relação ao trabalho remoto, que pode apresentar desafios para as iniciativas de gestão de dados. As organizações precisam encontrar maneiras de gerenciar dados de forma eficaz e rastrear a conformidade entre fontes de dados e stakeholders em um ambiente de trabalho remoto. Com o trabalho remoto se tornando o novo normal, as organizações precisam garantir que seus dados estejam sendo acessados e usados adequadamente, mesmo quando os funcionários não estão fisicamente presentes no escritório. Isso requer um conjunto de melhores práticas de gestão de dados, incluindo políticas, procedimentos e tecnologias, para controlar e monitorar o acesso a dados e sistemas.

Se algum ou todos esses desafios parecerem familiares e você precisa de ajuda com uma estratégia de gestão de dados, saiba que você não está sozinho. Nosso próximo blog discutirá os elementos básicos de uma estratégia de gestão de dados e compartilhará nosso ponto de vista sobre como estabelecer um framework de gestão de dados do zero.

Enquanto isso, saiba mais sobre como criar uma organização baseada em dados com o guia O diferenciador de dados para líderes.

 

 

Recursos

Gerenciamento de dados para IA e análise de dados em escala

Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
2024 Gartner Magic Quadrant em Ferramentas de integração de dados

IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant 2024 em Ferramentas de integração de dados.
O diferenciador dos dados

Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Aumente a adoção da IA com dados preparados para ela

Descubra por que a inteligência e a integração de dados impulsionadas por IA são críticas para estimular a preparação de dados estruturados e não estruturados e acelerar os resultados da IA.
O data lakehouse híbrido e aberto para IA

Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Publicações sobre gerenciamento de dados da IBM Research

Explore como a pesquisa da IBM é regularmente integrada a novos recursos do IBM® Cloud Pak for Data.
Gartner® predicts 2024: How AI will impact analytics users

Tenha acesso a insights exclusivos sobre o cenário em evolução das soluções avançadas de BI, destacando as principais descobertas, suposições e recomendações para líderes de dados e de análises.
Soluções relacionadas
IBM StreamSets

Crie e gerencie pipelines de dados de streaming inteligentes por meio de uma interface gráfica intuitiva, facilitando a integração sem dificuldades dos dados em ambientes híbridos e de multinuvem.

 Explore o StreamSets
IBM watsonx.data™

O watsonx.data permite escalar a análise de dados e a IA com todos os seus dados, onde quer que estejam, por meio de um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado.

 Conheça o watsonx.data
Serviços de consultoria de dados e análise de dados

Libere o valor dos dados empresariais com a IBM Consulting, construindo uma organização baseada em insights, que traz vantagem para os negócios.

 Conheça os serviços de análise de dados
Dê o próximo passo

Crie uma estratégia de dados que elimine silos de dados, reduza a complexidade e melhore a qualidade de dados para proporcionar experiências excepcionais para clientes e funcionários.

 Explore soluções de gerenciamento de dados Conheça o watsonx.data