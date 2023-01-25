Libere o poder da gestão de dados ao entender os principais desafios

Em nosso último blog, apresentamos a gestão de dados: o que é e por que é tão importante. Neste blog, vamos explorar os desafios que as organizações enfrentam ao iniciar a jornada de governança.

Há muito tempo, as organizações lutam com a compreensão e o gerenciamento de dados em um cenário complexo e em constante crescimento. Embora os dados operacionais executem as operações comerciais diárias, obter insights e aproveitar os dados nos processos de negócios e no fluxo de trabalho apresenta um conjunto bem conhecido de desafios de gestão de dados que a tecnologia sozinha não consegue resolver.

Toda organização enfrenta os seguintes desafios de gestão de dados, e é importante lidar com esses desafios como parte de sua estratégia: