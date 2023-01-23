Se você é encarregado do gerenciamento de dados na sua organização, sabe como é importante ter um sistema para garantir que seus dados sejam exatos, atualizados e seguros. Aí é que entra a gestão de dados.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Simplificando, gestão de dados é o processo de estabelecer políticas, procedimentos e normas para gerenciar dados dentro de uma organização. Envolve a definição de funções e responsabilidades, a definição de normas de qualidade de dados e a garantia de que os dados estejam sendo usados de forma coerente com os objetivos e valores da organização.
Mas não se deixe enganar por essa linguagem genérica – a gestão de dados é crucial para o sucesso de qualquer organização. Sem isso, você poderia estar jogando seus dados para o mundo (ou para o estagiário que começou ontem e não tem ideia do que está fazendo). A má gestão de dados pode levar a todos os tipos de problemas, incluindo:
Imagine tentar tomar decisões comerciais importantes com base em dados espalhados por toda parte. Não é apenas frustrante, mas também pode levar a erros dispendiosos.
Se seus dados não estiverem devidamente protegidos, você estará aberto a todo tipo de surpresas desagradáveis. Hackers e cibercriminosos estão sempre procurando maneiras de colocar as mãos em dados confidenciais e, sem gestão de dados adequada, você está tornando isso muito fácil para eles.
Se seus dados não forem confiáveis ou incorretos, isso poderá prejudicar gravemente a reputação da sua organização. Ninguém vai confiar em você se não puder confiar nos seus dados.
Como você pode ver, gestão de dados não é brincadeira. Mas isso não significa que não possa ser divertido! Ok, talvez “divertido” seja um exagero, mas definitivamente existem maneiras de tornar a gestão de dados menos trabalhosa. Aqui estão algumas melhores práticas a serem lembradas:
Certifique-se de que todos saibam quem é responsável pelo quê. Forneça o treinamento e os recursos necessários para ajudar as pessoas a realizar seus trabalhos de maneira eficaz.
Defina diretrizes claras sobre como os dados são coletados, armazenados e usados em sua organização. Isso ajudará a garantir que todos estejam em sintonia e que seus dados sejam gerenciados de forma consistente.
Verifique regularmente a exatidão e a integridade de seus dados. Implemente processos para corrigir quaisquer problemas que encontrar. Lembre-se: lixo entra, lixo sai.
Os silos de dados são a ameaça de qualquer programa de gestão de dados. Ao quebrar esses silos e incentivar o compartilhamento e a colaboração de dados, você poderá ter uma visão mais completa do que está acontecendo em sua organização.
É claro que implementar um programa de gestão de dados bem-sucedido nem sempre é fácil. Você pode enfrentar desafios como obter a adesão dos stakeholders, lidar com a resistência à mudança e gerenciar a qualidade de dados. Mas com a abordagem certa e um pouco de persistência, você pode superar esses desafios e criar um programa de gestão de dados que funcione para você.
Portanto, não tenha medo de arregaçar as mangas e mergulhar na gestão de dados. Seus dados (e sua organização) agradecerão a você por isso.
Em posts futuros, minha equipe Data Elite e eu ajudaremos a guiar você nessa jornada com nosso ponto de vista e insights sobre como a IBM pode ajudar a acelerar a prontidão dos dados da sua organização com nossas soluções.
Se você quiser explorar mais a gestão de dados agora, recomendamos que confira The Data Differentiator.
Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant 2024 em Ferramentas de integração de dados.
Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Descubra por que a inteligência e a integração de dados impulsionadas por IA são críticas para estimular a preparação de dados estruturados e não estruturados e acelerar os resultados da IA.
Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Explore como a pesquisa da IBM é regularmente integrada a novos recursos do IBM® Cloud Pak for Data.
Crie e gerencie pipelines de dados de streaming inteligentes por meio de uma interface gráfica intuitiva, facilitando a integração sem dificuldades dos dados em ambientes híbridos e de multinuvem.
O watsonx.data permite escalar a análise de dados e a IA com todos os seus dados, onde quer que estejam, por meio de um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado.
Libere o valor dos dados empresariais com a IBM Consulting, construindo uma organização baseada em insights, que traz vantagem para os negócios.
Crie uma estratégia de dados que elimine silos de dados, reduza a complexidade e melhore a qualidade de dados para proporcionar experiências excepcionais para clientes e funcionários.