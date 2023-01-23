Simplificando, gestão de dados é o processo de estabelecer políticas, procedimentos e normas para gerenciar dados dentro de uma organização. Envolve a definição de funções e responsabilidades, a definição de normas de qualidade de dados e a garantia de que os dados estejam sendo usados de forma coerente com os objetivos e valores da organização.

Mas não se deixe enganar por essa linguagem genérica – a gestão de dados é crucial para o sucesso de qualquer organização. Sem isso, você poderia estar jogando seus dados para o mundo (ou para o estagiário que começou ontem e não tem ideia do que está fazendo). A má gestão de dados pode levar a todos os tipos de problemas, incluindo:

Dados inconsistentes ou conflitantes

Imagine tentar tomar decisões comerciais importantes com base em dados espalhados por toda parte. Não é apenas frustrante, mas também pode levar a erros dispendiosos.

Violações de segurança de dados



Se seus dados não estiverem devidamente protegidos, você estará aberto a todo tipo de surpresas desagradáveis. Hackers e cibercriminosos estão sempre procurando maneiras de colocar as mãos em dados confidenciais e, sem gestão de dados adequada, você está tornando isso muito fácil para eles.

Perda de credibilidade



Se seus dados não forem confiáveis ou incorretos, isso poderá prejudicar gravemente a reputação da sua organização. Ninguém vai confiar em você se não puder confiar nos seus dados.

Como você pode ver, gestão de dados não é brincadeira. Mas isso não significa que não possa ser divertido! Ok, talvez “divertido” seja um exagero, mas definitivamente existem maneiras de tornar a gestão de dados menos trabalhosa. Aqui estão algumas melhores práticas a serem lembradas:

Estabeleça funções e responsabilidades claras

Certifique-se de que todos saibam quem é responsável pelo quê. Forneça o treinamento e os recursos necessários para ajudar as pessoas a realizar seus trabalhos de maneira eficaz.

Defina políticas e procedimentos

Defina diretrizes claras sobre como os dados são coletados, armazenados e usados em sua organização. Isso ajudará a garantir que todos estejam em sintonia e que seus dados sejam gerenciados de forma consistente.

Garantir a qualidade de dados

Verifique regularmente a exatidão e a integridade de seus dados. Implemente processos para corrigir quaisquer problemas que encontrar. Lembre-se: lixo entra, lixo sai.

Acabe com os silos de dados

Os silos de dados são a ameaça de qualquer programa de gestão de dados. Ao quebrar esses silos e incentivar o compartilhamento e a colaboração de dados, você poderá ter uma visão mais completa do que está acontecendo em sua organização.

É claro que implementar um programa de gestão de dados bem-sucedido nem sempre é fácil. Você pode enfrentar desafios como obter a adesão dos stakeholders, lidar com a resistência à mudança e gerenciar a qualidade de dados. Mas com a abordagem certa e um pouco de persistência, você pode superar esses desafios e criar um programa de gestão de dados que funcione para você.

Portanto, não tenha medo de arregaçar as mangas e mergulhar na gestão de dados. Seus dados (e sua organização) agradecerão a você por isso.

Em posts futuros, minha equipe Data Elite e eu ajudaremos a guiar você nessa jornada com nosso ponto de vista e insights sobre como a IBM pode ajudar a acelerar a prontidão dos dados da sua organização com nossas soluções.

Se você quiser explorar mais a gestão de dados agora, recomendamos que confira The Data Differentiator.