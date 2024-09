A consolidação bem-sucedida de um data center oferece inúmeros benefícios para a organização que otimiza suas operações. Ter um data center consolidado permite aumentar o tempo de atividade e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo de inatividade. Além disso, é um processo de otimização que auxilia no gerenciamento eficaz do data center. Quando usadas de forma inteligente em conjunto com os requisitos de negócios existentes, as iniciativas de consolidação de data center podem ser o primeiro passo para um gerenciamento eficaz da infraestrutura

Independentemente das suas prioridades de negócios, a IBM oferece soluções de hardware e software de que você precisa para armazenar e proteger com segurança seus principais recursos, incluindo software de gerenciamento de armazenamento projetado para ajudar a consolidar dados e aproveitá-los melhor.