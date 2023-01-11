Há uma concepção comum de que a introdução de novas tecnologias tornará as coisas mais rápidas e fáceis, mas nem sempre é esse o caso. A Forbes afirma que "apesar de investimentos significativos em novas tecnologias ao longo da última década, muitas organizações estão na verdade vendo suas operações desacelerarem devido à subutilização da tecnologia". É evidente que não podemos simplesmente "conectar um sistema" e esperar que ele seja adotado. Não importa o quão "adequado ao propósito" seja em seu projeto e quão bem adotado seja quando introduzido, esses resultados sem dúvida mudarão devido a uma variedade de fatores dentro e fora de nosso controle.

Então, como identificar isso com antecedência e reagir ou até mesmo prevenir de maneira oportuna e eficaz?

Por meio de análise de dados avançada, as soluções de mineração de processos podem destacar lacunas e oportunidades em uma transformação digital. Isso significa que você pode intervir com intervenções de mudança direcionada para corrigir o curso de forma mais rápida. Por exemplo, identificar um determinado grupo de usuários ou processo que está refletindo níveis mais baixos de atividade ou inexatidão das tarefas. Você pode projetar intervenções de treinamento e engajamento para qualificar ou educar ainda mais os membros da equipe; ou identificar oportunidades de melhoria de processos para melhor apoiá-los nas atividades que realizam.

Além disso, esse recurso também pode enfrentar outro obstáculo que enfrentamos: depois de introduzir uma mudança, como você mede facilmente seu sucesso e adoção?

Ao aplicar a mineração de processos, você pode ver rapidamente os níveis de conformidade dos processos em toda a organização e em toda a cadeia de valor. As ferramentas de mineração de processos automatizam e geram dashboards que ilustram uma visão geral das taxas de adoção. Eles também permitem quantificar o valor comercial com base em melhorias e permitem que você atribua e acompanhe as principais métricas com os objetivos de negócios.