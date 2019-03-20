Hoje, muitas pessoas veem a inteligência artificial (IA) como outra tecnologia mágica que está sendo colocada em funcionamento, com pouco entendimento de como ela funciona. Eles veem a IA como algo especial e confinado a especialistas que a dominaram e nos deslumbraram com ela. Nesse ambiente, a IA assumiu um ar de misticismo com promessas de grandeza e fora do alcance de meros humanos.



A verdade, é claro, é que não existe mágica na IA. O termo Inteligência Artificial foi cunhado pela primeira vez em 1956 e, desde então, a tecnologia progrediu, decepcionou e ressurgiu. Assim como aconteceu com a eletricidade, o caminho para os avanços na IA virá com a experimentação em massa. Embora muitos desses experimentos falhem, os bem-sucedidos terão um impacto substancial.

É aí que nos encontramos hoje. Como outros, como Andrew Ng sugeriram, a IA é a nova eletricidade. Além de se tornar onipresente e cada vez mais acessível, a IA está aprimorando e alterando a forma como os negócios são conduzidos em todo o mundo. Ela está permitindo previsões com precisão máxima e automatizando processos de negócios e tomada de decisão. O impacto é vasto, desde melhores experiências do cliente até produtos inteligentes e serviços mais eficientes. E, no final, o resultado será um impacto econômico para empresas, países e a sociedade.

Com certeza, as organizações que impulsionam a experimentação em massa em IA conquistarão a próxima década de oportunidades de mercado. Para desmistificar e ajudar a detalhar a IA, é preciso considerar dois elementos-chave da categoria: o conjunto de componentes e o processo. Em outras palavras, identificar o que está por trás dela e como pode ser adotada.