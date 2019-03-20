Durante séculos, acreditava-se que a eletricidade era domínio de feiticeiros – mágicos que deixavam suas audiências intrigadas sobre sua origem e como era gerada. E embora Benjamin Franklin e seus contemporâneos estivessem bem cientes dos fenômenos quando ele provou a conexão entre eletricidade e relâmpagos, ele tinha dificuldade em imaginar um uso prático para isso em 1752. Na verdade, sua invenção mais premiada tinha mais a ver com evitar a eletricidade: o para-raios. Todas as novas inovações passam por uma evolução semelhante: rejeição, evasão, medo e talvez, finalmente, aceitação.
Hoje, muitas pessoas veem a inteligência artificial (IA) como outra tecnologia mágica que está sendo colocada em funcionamento, com pouco entendimento de como ela funciona. Eles veem a IA como algo especial e confinado a especialistas que a dominaram e nos deslumbraram com ela. Nesse ambiente, a IA assumiu um ar de misticismo com promessas de grandeza e fora do alcance de meros humanos.
A verdade, é claro, é que não existe mágica na IA. O termo Inteligência Artificial foi cunhado pela primeira vez em 1956 e, desde então, a tecnologia progrediu, decepcionou e ressurgiu. Assim como aconteceu com a eletricidade, o caminho para os avanços na IA virá com a experimentação em massa. Embora muitos desses experimentos falhem, os bem-sucedidos terão um impacto substancial.
É aí que nos encontramos hoje. Como outros, como Andrew Ng sugeriram, a IA é a nova eletricidade. Além de se tornar onipresente e cada vez mais acessível, a IA está aprimorando e alterando a forma como os negócios são conduzidos em todo o mundo. Ela está permitindo previsões com precisão máxima e automatizando processos de negócios e tomada de decisão. O impacto é vasto, desde melhores experiências do cliente até produtos inteligentes e serviços mais eficientes. E, no final, o resultado será um impacto econômico para empresas, países e a sociedade.
Com certeza, as organizações que impulsionam a experimentação em massa em IA conquistarão a próxima década de oportunidades de mercado. Para desmistificar e ajudar a detalhar a IA, é preciso considerar dois elementos-chave da categoria: o conjunto de componentes e o processo. Em outras palavras, identificar o que está por trás dela e como pode ser adotada.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Assim como a eletricidade era impulsionada por componentes básicos, como resistências, capacitores, LEDs etc., a IA está sendo impulsionada por componentes de software modernos:
Com esses componentes em mãos, mais organizações estão liberando o valor dos dados. Mas para aproveitar totalmente a IA, também devemos entender como adotar e implementar a tecnologia. Para aqueles que planejam seguir esse caminho, considere estas etapas fundamentais primeiro:
A IA está se tornando tão fundamental quanto a eletricidade, a internet e os dispositivos móveis desde que eles se tornaram populares. Não ter uma estratégia de IA em 2019 será como não ter uma estratégia móvel em 2010, ou uma estratégia de internet em 2000.
Vamos torcer para que, ao olhar para este momento da história, você o faça com sentimento, como alguém que adotou os dados como o novo recurso e a IA como utilitário para aproveitá-los.
______________________________________________
Uma versão dessa história apareceu pela primeira vez na Informationweek.
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Ao utilizar a IA, o IBM Concert revela insights cruciais sobre suas operações e fornece recomendações específicas para cada aplicação com foco em melhorias. Descubra como o Concert pode impulsionar sua empresa.