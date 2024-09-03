Ferramentas para IA confiável

As tentativas de fraude da deepfake aumentaram até 3000% de 2022 a 2023 e estão ficando mais elaboradas. Em fevereiro, um funcionário do setor financeiro de uma empresa multinacional em Hong Kong foi induzido a pagar US$ 25 milhões a criminosos que criaram uma conferência de vídeo com vários elementos de deepfake, incluindo o CFO da empresa.

Em maio, a OpenAI anunciou que havia lançado sua própria ferramenta de detecção de deepfake para pesquisadores de desinformação. A ferramenta foi capaz de identificar 98,8% das imagens criadas pelo DALL-E 3. A OpenAI também se juntou ao Google, à Adobe e a outros no comitê de direção da Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), uma coalizão do setor que desenvolve um padrão para certificar o história e fonte de conteúdo de mídia.

Até que esse padrão seja definido, as empresas estão construindo ferramentas que esperam que possam preencher a lacuna. Em agosto, a McAfee anunciou seu McAfee Deepfake Detector. A ferramenta usa modelos de redes neurais profundas para detectar áudio de IA falso em vídeos reproduzidos em seu navegador. Em 2022, a Intel lançou o FakeCatcher, que analisa o fluxo humano em pixels de vídeo, separando humanos de deepfakes com uma taxa de precisão de 96%. E eles não estão sozinhos. Startups notáveis no campo incluem o Reality Defender de Nova York, a startup israelense Clarity e a Sentinel com sede na Estônia, todas com ferramentas de varredura disponíveis que usam IA para identificar padrões em vários tipos de deepfakes.

Com a tecnologia de detecção deepfake evoluindo em um ritmo tão rápido, é importante manter em mente os potenciais vieses algorítmicos. O cientista da computação e especialista em deepfake Siwei Lyu e sua equipe na Universidade de Buffalo desenvolveram o que acreditam ser os primeiros algoritmos de detecção de deepfake projetados para minimizar o viés. Os pesquisadores da UB fizeram uma colagem de fotos das centenas de rostos que foram identificados como falsos em seus algoritmos de detecção; os resultados mostraram um tom de pele mais escuro em geral.

"Os Deepfakes podem ser usados para atacar grupos marginalizados sub-representados, por isso é importante garantir que as tecnologias de detecção não os atendam mal," diz Lyu. Quanto ao futuro da detecção de deepfake? "As tecnologias de IA generativa subjacentes aos deepfakes sem dúvida continuarão a crescer, então veremos deepfakes com número, qualidade e formas cada vez maiores. Espero que as futuras tecnologias de [detecção] estejam equipadas com mais proteções para reduzir as chances de uso indevido."