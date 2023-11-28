A inteligência artificial (IA) deve ser projetada para incluir e equilibrar a supervisão humana, a função e a responsabilidade sobre as decisões em todo o ciclo de vida da IA. O primeiro Princípio para Confiança e Transparência da IBM afirma que o propósito da IA é aumentar a inteligência humana. Inteligência humana aumentada significa que o uso da IA aprimora a inteligência humana, em vez de operar de forma independente ou substituí-la. Tudo isso implica que os sistemas de IA não devem ser tratados como seres humanos, mas sim vistos como mecanismos de suporte que podem aprimorar a inteligência e o potencial humanos.
A IA que aumenta a inteligência humana mantém a responsabilidade humana pelas decisões, mesmo quando apoiada por um sistema de IA. Portanto, os humanos precisam ser qualificados (não desqualificados) ao interagir com um sistema de IA. O suporte ao acesso inclusivo e equitativo à tecnologia de IA, ao treinamento abrangente de funcionários e à possível requalificação apoia ainda mais os princípios dos Pilares de IA Confiável da IBM, permitindo que a participação na economia orientada por IA seja sustentada por justiça, transparência, explicabilidade, robustez e privacidade.
Para colocar o princípio de aumentar a inteligência humana em prática, recomendamos as seguintes melhores práticas:
Para mais informações sobre normas e perspectivas regulatórias sobre supervisão humana, pesquisa, coordenação de decisões de IA, amostras de casos de uso e principais indicadores de desempenho, consulte nosso POV sobre Aumento da Inteligência Humana abaixo.
