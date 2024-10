O interesse por redes 5G, assim como pelos dispositivos e aplicações que as utilizam, é naturalmente alto tanto entre os consumidores quanto entre líderes empresariais. Segundo este recente white paper da IDC (link externo ao site ibm.com), nos EUA, quase 120 milhões de dispositivos 5G estavam previstos para serem comercializados até o final de 2023, representando um aumento de 9,3% em comparação ao ano anterior. Até 2027, o último ano abordado no relatório, espera-se que 155 milhões de unidades sejam enviadas, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,4%.

Embora os mesmos números não estejam disponíveis globalmente, um relatório da Statista (link externo ao site ibm.com) estima que a penetração mundial de smartphones compatíveis com 5G seja de 59% em 2023, com a expectativa de atingir mais de 82% até 2027.

No entanto, ultrapassando os números, qual é o verdadeiro impacto desse aumento de interesse? Em certas ocasiões, quando surgem novas tecnologias, pode ser desafiador separar o que é real do alvoroço gerado. Aqui está uma análise mais detalhada de algumas áreas nas quais o 5G deve ter impacto e das possíveis mudanças que ele trará.

Setor de saúde

No setor de saúde, o 5G já está permitindo maior eficiência, insights mais aprofundados dos dados e melhorias nos resultados dos pacientes. Com sua baixa latência, alta velocidade e maior capacidade de banda, o 5G permitirá que médicos descubram novos tratamentos, realizem procedimentos críticos à distância com o uso de robótica e acessem informações dos pacientes em qualquer lugar.

Especificamente, o 5G seguirá proporcionando o seguinte:

Aumentar o número de dispositivos IoT utilizados para monitorar remotamente a saúde dos pacientes.

Fornecer conectividade confiável com resultados em tempo real, permitindo que a equipe tome decisões mais rápidas e informadas sobre o cuidado dos pacientes.

Transmitir fotos e vídeos em alta definição, como raios-X e mamografias, de forma rápida e segura, para que seus resultados possam ser analisados remotamente.

Cadeias de suprimentos

Com a expansão da conectividade 5G, as cadeias de suprimentos em todos os lugares aproveitarão suas velocidades extremamente rápidas e sua confiabilidade aprimorada. Com o aumento da digitalização das redes que sustentam o comércio global, elas dependem mais do que nunca de recursos de transmissão de dados em alta velocidade e das velocidades do 5G para operarem. Quanto mais digitalização e automação houver em uma cadeia de suprimentos, mais o 5G pode ser aproveitado para aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a segurança.

Atualmente, o serviço 5G já está sendo utilizado em aeroportos, portos, estações de trem e outros centros logísticos essenciais para a infraestrutura das cadeias de suprimentos, mas seu potencial ainda foi pouco explorado. Em pouco tempo, a conectividade 5G deverá ter um impacto ainda maior na otimização da experiência de funcionários e clientes. Os programas que já estão em fase de teste incluem dispositivos IoT, como sensores de prateleira que identificam quando um produto está em falta e o reabastecem automaticamente, compras sem caixas e câmeras HD e drones que substituem os seguranças.

Redes sem fio fixas

O conceito de conexões sem fio fixas, uma conexão de internet que oferece uma experiência contínua em casas ou empresas por meio de ondas de rádio, em vez de cabos ou fibra ótica, pode tornar a internet mais acessível para mais pessoas e lugares. Em um ecossistema 5G fixo, uma antena é instalada em uma casa ou empresa e se conecta ao transmissor 5G mais próximo. As redes sem fio fixas 5G podem fornecer as mesmas velocidades, conectividade e confiabilidade que as conexões de fibra ou cabo, a uma fração do custo.

Segundo um blog recente do Banco Mundial, oferecer conectividade à internet, especialmente por meio do acesso sem fio, contribui para que milhões de pessoas saiam da pobreza anualmente. Uma tecnologia 5G que pode oferecer os mesmos benefícios a um custo muito menor para milhões de pessoas pode ser transformadora, levando os benefícios da conectividade à internet para comunidades que viveram sem ela por anos.

Cidades inteligentes

Nenhum outro ambiente parece tão preparado para mudanças devido à conectividade 5G quanto os centros urbanos movimentados, onde o trânsito de pedestres e carros causa congestionamento, poluição do ar e sonora. O 5G já está ajudando as cidades a melhorar o fluxo de tráfego e a qualidade do ar com sensores conectados via IoT, mas o futuro provavelmente trará muito mais inovações para essa área.

Uma das maiores áreas em que as cidades inteligentes podem aproveitar melhor o 5G é em seus recursos de IA. Atualmente, estão sendo testados programas em que a IA habilitada pelo 5G auxiliaria em diversas áreas, desde o gerenciamento inteligente de energia até o encaminhamento de chamadas de emergência (911). Em Viena, o WienBot, um chatbot IA (link externo ao site ibm.com), auxilia os usuários com questões simples, como encontrar a fonte de água potável mais próxima ou um restaurante para jantar, até tarefas mais complexas, como renovar passaportes e obter vistos de viagem.

Edge computing e IA

Finalmente, o edge computing, um framework que depende fortemente do 5G para realizar processamentos próximos às fontes de dados, está preparado para ajudar as empresas a obter um controle sem precedentes sobre seus dados e extrair insights ainda mais rápido do que já conseguem. O edge computing tem tudo para crescer no campo da computação em nuvem, onde a IA exige um alto poder de processamento para analisar grandes quantidades de informações. Neste contexto, a conexão estável e confiável do 5G é fundamental para trazer benefícios às empresas. Por exemplo, enviar dados de um ponto a outro em uma aplicação de chat ou de finanças pessoais consome mais recursos e energia, algo que poderia ser evitado se os dados fossem analisados diretamente na fonte.

Não demorará para que o edge computing permita a análise de IA em tempo real de grandes quantidades de dados, beneficiando desde aplicativos de saúde e fitness até veículos remotamente operados, como satélites e drones. Dado seu potencial, o uso do edge computing habilitado pelo 5G está rapidamente se tornando o padrão para o processamento de dados empresariais. Conforme aponta este white paper da Gartner (link externo ao site ibm.com), até 2025, 75% dos dados nas empresas serão processados em edge, em comparação com apenas 10% hoje.