Plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis

As ofertas da IBM Cloud facilitam a vinculação de seu aplicativo aos serviços do IBM Watson, amenizando as dificuldades de autenticação e escalabilidade. Os desenvolvedores podem monitorar quem e como está utilizando seu aplicativo. Os usuários podem interagir com recursos e notificações de aplicativos dinâmicos e segmentados. Desenvolva, publique e mantenha aplicativos móveis nativos, híbridos ou baseados na web.
Ofereça as melhores experiências móveis para seus clientes com a IBM Cloud nos bastidores.
Expanda os recursos dos seus aplicativos móveis com dados climáticos, integração com dispositivos IoT, IA e mais de 300 outros serviços da IBM Cloud.
Empacote e implemente aplicativos que você deseja executar de forma nativa, em várias plataformas ou como aplicativos móveis baseados na web.
Adicione segurança de autenticação ao aplicativo móvel e possibilite que os usuários entrem com contas personalizadas ou contas de redes sociais existentes para proteger os serviços de back-end. Acesse fontes de dados de forma segura, independentemente de onde estiverem hospedadas.
Mantenha o envolvimento do usuário relevante e eficaz. Receba insights sobre o desempenho da sua aplicação entre os usuários. Receba insights sobre o desempenho do seu aplicativo e como está sendo utilizado.
Mantenha-se conectado aos seus usuários e ofereça um envolvimento significativo incorporando um serviço de push unificado para enviar notificações em tempo real para aplicações móveis e a web.
Faça com que seus aplicativos móveis empresariais funcionem sem dificuldades tanto no modo offline quanto online, utilizando armazenamento criptografado no dispositivo e automatizando a sincronização de dados com os bancos de dados de back-end.
Construa aplicativos móveis mais inteligentes com acesso aos serviços do IBM Watson. Adicione uma interface de linguagem natural para automatizar as interações com os usuários, como um chatbot, ou derive Personality Insights a partir de dados transacionais e de redes sociais.
Dimensione automaticamente aplicações móveis sem servidor. Resolva obstáculos do desenvolvimento eliminando restrições de infraestrutura. Comece pequeno e cresça sem dificuldades com eficiência e economia.
Adicione com facilidade autenticação, back-ends e APIs seguros e gerencie dados específicos do usuário para seus aplicativos móveis e a web
Envie e gerencie notificações por push para dispositivos móveis e web com uma interface de usuário intuitiva, SDKs dedicados e APIs REST simples.
Rapidez na configuração através de uma loja de configurações com sinalizadores de funcionalidade que modificam as configurações de ambiente na hora.
Crie, exponha, gerencie e monetize APIs em nuvens com esta plataforma de API completa, intuitiva e escalável.
A colaboração entre a IBM e a ExxonMobil resultou no aplicativo Exxon Mobil Rewards+, que combina os benefícios do programa de fidelidade da empresa com a conveniência de um aplicativo de pagamento móvel.
A IBM impulsionou o aplicativo Masters, criando um recurso que possibilita aos fãs assistir a todas as jogadas de seus jogadores preferidos durante o torneio.
A IBM Projetou e desenvolveu o aplicativo e o site do US Open, incluindo a experiência do torcedor que ajuda a interagir com os torcedores em todo o mundo durante o torneio.
Comece a desenvolver aplicativos mais inteligentes com as soluções da IBM Cloud.