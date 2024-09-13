Plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis

Arquitete, crie protótipos e leve aplicativos ao mercado rapidamente com o IBM® Cloud.
Experimente o IBM Cloud sem custo
Pessoa interagindo com um jogo de futebol em um dispositivo móvel enquanto assiste a uma partida na TV
A plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis da IBM

As ofertas da IBM Cloud facilitam a vinculação de seu aplicativo aos serviços do IBM Watson, amenizando as dificuldades de autenticação e escalabilidade. Os desenvolvedores podem monitorar quem e como está utilizando seu aplicativo. Os usuários podem interagir com recursos e notificações de aplicativos dinâmicos e segmentados. Desenvolva, publique e mantenha aplicativos móveis nativos, híbridos ou baseados na web.
Deixe o back-end móvel conosco
Implemente aplicativos móveis seguros com rapidez

Ofereça as melhores experiências móveis para seus clientes com a IBM Cloud nos bastidores.
Aprimore seus aplicativos com o IBM Watson e mais

Expanda os recursos dos seus aplicativos móveis com dados climáticos, integração com dispositivos IoT, IA e mais de 300 outros serviços da IBM Cloud.
Alcance clientes onde estiverem

Empacote e implemente aplicativos que você deseja executar de forma nativa, em várias plataformas ou como aplicativos móveis baseados na web.

Aumente a velocidade de entrega de valor do seu aplicativo móvel

Autenticação Análise de dados Notificações por push Sincronização offline Inteligência artificial Sem servidor

IBM Cloud App ID

Adicione com facilidade autenticação, back-ends e APIs seguros e gerencie dados específicos do usuário para seus aplicativos móveis e a web
IBM® Push Notifications

Envie e gerencie notificações por push para dispositivos móveis e web com uma interface de usuário intuitiva, SDKs dedicados e APIs REST simples.
IBM Cloud App Configuration

Rapidez na configuração através de uma loja de configurações com sinalizadores de funcionalidade que modificam as configurações de ambiente na hora.
IBM API Connect

Crie, exponha, gerencie e monetize APIs em nuvens com esta plataforma de API completa, intuitiva e escalável.
IBM Cloudant

Utilize este banco de dados distribuído totalmente gerenciado para cargas de trabalho pesadas e aplicativos web e móveis em crescimento rápido.
Campo de golfe
IBM ajuda ExxonMobil a criar novo aplicativo de recompensas

A colaboração entre a IBM e a ExxonMobil resultou no aplicativo Exxon Mobil Rewards+, que combina os benefícios do programa de fidelidade da empresa com a conveniência de um aplicativo de pagamento móvel.

 Leia o estudo de caso
Válvulas de tubulação de óleo e gás
O Masters cria novas formas de assistir ao torneio

A IBM impulsionou o aplicativo Masters, criando um recurso que possibilita aos fãs assistir a todas as jogadas de seus jogadores preferidos durante o torneio.

 Leia o estudo de caso
Pessoa acompanhando o US Open em um tablet
A IBM e o US Open criam novas oportunidades de engajamento com os fãs

A IBM Projetou e desenvolveu o aplicativo e o site do US Open, incluindo a experiência do torcedor que ajuda a interagir com os torcedores em todo o mundo durante o torneio.

 Leia o estudo de caso
Saiba mais sobre a plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis da IBM Desenvolvimento de aplicações para iOS
Saiba mais sobre o desenvolvimento de aplicativos para iOS, incluindo requisitos do desenvolvedor, linguagens de programação, API, bibliotecas e outros recursos.
Desenvolvimento de aplicativos móveis
Conheça tudo o que você precisa saber sobre o desenvolvimento de aplicativos móveis, incluindo plataformas, desenvolvimento para Android e iOS e muito mais.
Como criar um aplicativo para Android
Comece a desenvolver aplicativos para Android. Conheça os kits iniciais, Java e Kotlin, solução de problemas, distribuição e outros recursos.
Desenvolvimento do Android
Conheça as vantagens do Android. Receba os principais recursos e saiba como podem ajudar a melhorar os resultados.
Vamos criar algo que mude tudo

Comece a desenvolver aplicativos mais inteligentes com as soluções da IBM Cloud.

 Introdução à IBM Cloud