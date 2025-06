Soluções de plataforma DataOps

Seus dados estão espalhados em vários lugares, e isso é parte do problema. Os dados em silos são um problema ainda maior quando as equipes de dados e desenvolvimento também trabalham de forma isolada, o que resulta em uma resposta lenta aos incidentes. A falta de colaboração também afeta outras áreas da sua empresa, que incluem desde a correção de bugs até a definição de metas. Isso faz com que o uso geral dos dados e as operações sejam ineficientes.

Com uma plataforma DataOps da IBM, você pode eliminar a distinção entre equipes de dados e desenvolvimento através do trabalho colaborativo para desenvolver uma visão geral da jornada de aquisição de dados. As respostas aos incidentes serão mais rápidas, os bugs serão corrigidos em menos tempo e uma equipe integrada poderá definir e atualizar metas de desempenho em tempo real. Seus dados serão ágeis, precisos e eficientes em todas as etapas dos processos.