Veja o que há de novo e disponível para download com S&S

Todos os anos, a IBM anuncia centenas de novos releases de software — cada um mais poderoso, robusto e seguro que o anterior. Muitos contam com funcionalidades integradas de IA e prontas para nuvem, e todos são protegidos por suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.

É provável que muitos desses lançamentos tragam novos recursos e melhorias que você pode usar para:

custos de aquisição de software mais baixos

melhorar o desempenho, a produtividade e a segurança

aproveitar IA integrada para melhores insights e resultados

acelerar a modernização

Use seus benefícios ativos de assinatura e suporte de software IBM para se manter atualizado e maximizar o retorno do seu investimento.