Veja o que há de novo e disponível para download com S&S

    Todos os anos, a IBM anuncia centenas de novos releases de software — cada um mais poderoso, robusto e seguro que o anterior. Muitos contam com funcionalidades integradas de IA e prontas para nuvem, e todos são protegidos por suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.

    É provável que muitos desses lançamentos tragam novos recursos e melhorias que você pode usar para:

    • custos de aquisição de software mais baixos
    • melhorar o desempenho, a produtividade e a segurança
    • aproveitar IA integrada para melhores insights e resultados
    • acelerar a modernização

    Acesse os Anúncios da IBM. Inscreva-se para receber notificações de e-mail diárias ou semanais. Você escolhe. Depois de inscrito, você pode atualizar suas preferências de notificação a qualquer momento.

    Use seus benefícios ativos de assinatura e suporte de software IBM para se manter atualizado e maximizar o retorno do seu investimento.

    Faça o download dos VRMs mais recentes

    Baixe a versão ou release mais recente do software ao qual você tem direito para ajudar a preparar seus investimentos em software para o futuro.

    Conecte-se ao Passport Advantage Online para baixar novas versões e lançamentos do seu software IBM.

    Recursos
    Consulte a Política de download da IBM

    Explore a Política de Download da IBM para a Central de correções e sites de download de programas de software. 

    Obtenha atualizações e aprimoramentos para o seu software IBM com direito

    Aproveite as vantagens das tecnologias novas e aprimoradas fornecidas nas versões e lançamentos mais recentes do software.

    Renove seu S&S para acesso contínuo a atualizações e suporte

    Avalie os requisitos de computação e armazenamento na nuvem pública, considerando os planos de economia negociados e os descontos dos provedores.

