Faça o download do software e solicite a mídia

Um desenho geométrico azul e preto com efeito 3D.

Experimente a conveniência de baixar e acessar os softwares IBM aos quais você tem direito de uso.
Faça login para baixar o software

Visão geral

Ao adquirir softwares da IBM, você está fazendo a escolha certa, a melhor escolha para o seu negócio.

Garanta que essa continue sendo a escolha certa ano após ano, renovando e usando os benefícios da sua assinatura e suporte de software IBM para atualizar para as versões mais recentes do software IBM à medida que forem lançadas.

Acesse o passo a passo para download do software

Entrar

Faça login no site do PAO e selecione Download de software em:

  1. Menu superior
  2. Acesso rápido ou
  3. Lista de links rápidos

Se você for responsável pelos downloads de software para o seu site, precisará de:

  • um ID e senha da IBM
  • acesso ao site Passport Advantage Online (PAO)
  • Autorização do contato principal ou secundário do seu site para fazer download de software
  • Assinatura ativa e cobertura de suporte de software da IBM

Acesse Passport Advantage Online para clientes para saber como solicitar acesso ao PAO.

Downloads de software

Como você pode ver, a experiência de Downloads de software oferece dois painéis de navegação.

O painel esquerdo permite que você:

  • Acesse a página inicial do programa Passport Online
  • Se inscreva para receber atualizações e notificações
  • Acesse a Central de correções
  • Entre em contato com o eCare
  • Visite a página de suporte da IBM
  • Acesse dados de uso do software
  • Solicite mídia

No painel direito, você baixa o software

Procura

Pesquise pelo nome do produto, descrição, part number ou percorra a lista do software ao qual você tem direito de uso para localizar e selecionar um produto específico.

Observação:

  • alguns produtos não estão disponíveis para download no PAO
  • O software de contêiner é indicado por um ícone à direita do nome do produto, permitindo que você:
    • Veja os números dos pedidos que você pode vincular à sua conta da Red Hat
    • Opções de instalação e download de contêiner
    • Chave de acesso ativa para fazer login no registro de imagens e recuperar todo e qualquer software de contêiner que você possua

Passe o cursor sobre um produto, neste caso o IBM App Connect Enterprise, e clique

  1. A seta para baixo exibe uma lista de eAssemblies
  2. "Veja mais" para continuar

Na tela Veja mais resultados, clique em "Continuar"

Consulte as especificações do seu download e, se necessário, faça alterações

Prosseguir para download

Deslize a tela até o resumo do download e, quando estiver pronto, clique em Prosseguir para download.

Escolha seu método de download e concorde com os termos e condições.

Clique em Download. O download será aberto em uma nova guia, então talvez seja necessário permitir pop-ups.

Na página de download de software,

  • Selecione o link "Solicitar mídia" no painel de navegação esquerdo
  • selecione o número do seu contrato Passport Advantage no menu suspenso e clique em "Continuar"
  • Aqui você pode pesquisar por código do produto # ou descrição do produto ou navegar pelos softwares aos quais tem direito de uso
  • Selecione a mídia que deseja solicitar
  • Concorde com os termos e condições
  • Clique em "Adicionar ao carrinho"
  • Quando estiver pronto, você pode finalizar a compra ou salvar em seu carrinho.

Recursos

Close-up de dois colegas interagindo ao lado de um notebook
Consulte a Política de download da IBM para a Central de correções e sites de download de programas de software
Mulher sorridente trabalhando em um notebook ao ar livre
Obtenha atualizações e aprimoramentos para o seu software IBM com direito
Dois colegas se cumprimentando diante de suas telas de computador
Renove seu S&S para acesso contínuo a atualizações e suporte