Faça o download do software e solicite a mídia

Ao adquirir softwares da IBM, você está fazendo a escolha certa, a melhor escolha para o seu negócio.
Garanta que essa continue sendo a escolha certa ano após ano, renovando e usando os benefícios da sua assinatura e suporte de software IBM para atualizar para as versões mais recentes do software IBM à medida que forem lançadas.
Faça login no site do PAO e selecione Download de software em:
Se você for responsável pelos downloads de software para o seu site, precisará de:
Acesse Passport Advantage Online para clientes para saber como solicitar acesso ao PAO.
Como você pode ver, a experiência de Downloads de software oferece dois painéis de navegação.
O painel esquerdo permite que você:
No painel direito, você baixa o software
Pesquise pelo nome do produto, descrição, part number ou percorra a lista do software ao qual você tem direito de uso para localizar e selecionar um produto específico.
Observação:
Passe o cursor sobre um produto, neste caso o IBM App Connect Enterprise, e clique
Na tela Veja mais resultados, clique em "Continuar"
Consulte as especificações do seu download e, se necessário, faça alterações
Deslize a tela até o resumo do download e, quando estiver pronto, clique em Prosseguir para download.
Escolha seu método de download e concorde com os termos e condições.
Clique em Download. O download será aberto em uma nova guia, então talvez seja necessário permitir pop-ups.
Na página de download de software,