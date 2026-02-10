Valor da Assinatura e Suporte de Software IBM

Valor da Assinatura e Suporte de Software IBM

Com o IBM Software Subscription and Support renovável, você obtém acesso a download de atualizações de software, correções, patches e suporte técnico e muito mais.

Innovation

Seus investimentos em software trazem inovação enraizada na promessa fundamental da tecnologia.

Cada nova versão do software é mais avançada, robusta e segura do que a anterior, com base na funcionalidade existente.

Vamos cocriar tecnologia que evolui para atender às suas necessidades em constante mudança.

Security

Seu software pode ajudar a proteger seus aplicativos e sistemas contra ameaças cibernéticas em constante evolução com uma segurança integrada na qual você pode confiar. 

Vamos cocriar uma cibersegurança que se adapte mais rapidamente do que o cenário de ameaças.

Expertise

Seu software é apoiado por uma rede global de desenvolvedores, engenheiros de software, cientistas de pesquisa, especialistas em produtos e suporte técnico que trabalham para você.

Vamos cocriar juntos uma experiência que funcione para você.

Choice

O software da IBM permite que você decida o que rodar, como e onde rodar localmente, como assinatura, serviço ou em qualquer nuvem, e oferece opções de troca e atualização para ajudar você a fazer a transição para novas formas de trabalhar quando quiser.

Vamos cocriar flexibilidade para fazer a transição para novas formas de trabalhar para alcançar seus objetivos estratégicos mais rapidamente.

Coloque seus benefícios do S&S em ação
Obtenha atualizações e aprimoramentos para seu software IBM com direito

Aproveite a tecnologia nova e aprimorada disponibilizada nas versões e releases mais recentes do software.

Assine para receber notificações de suporte

Inscreva-se em Minhas notificações para se manter informado sobre atualizações críticas de suporte a produtos IBM.

Renove seu S&S para acesso ininterrupto a atualizações e suporte

Avalie os requisitos de computação e armazenamento na nuvem pública enquanto considera os planos de poupança negociados e os descontos dos fornecedores.

