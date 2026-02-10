Seus investimentos em software trazem inovação enraizada na promessa fundamental da tecnologia.
Cada nova versão do software é mais avançada, robusta e segura do que a anterior, com base na funcionalidade existente.
Vamos cocriar tecnologia que evolui para atender às suas necessidades em constante mudança.
Seu software pode ajudar a proteger seus aplicativos e sistemas contra ameaças cibernéticas em constante evolução com uma segurança integrada na qual você pode confiar.
Vamos cocriar uma cibersegurança que se adapte mais rapidamente do que o cenário de ameaças.
Seu software é apoiado por uma rede global de desenvolvedores, engenheiros de software, cientistas de pesquisa, especialistas em produtos e suporte técnico que trabalham para você.
Vamos cocriar juntos uma experiência que funcione para você.
O software da IBM permite que você decida o que rodar, como e onde rodar localmente, como assinatura, serviço ou em qualquer nuvem, e oferece opções de troca e atualização para ajudar você a fazer a transição para novas formas de trabalhar quando quiser.
Vamos cocriar flexibilidade para fazer a transição para novas formas de trabalhar para alcançar seus objetivos estratégicos mais rapidamente.
Aproveite a tecnologia nova e aprimorada disponibilizada nas versões e releases mais recentes do software.
Inscreva-se em Minhas notificações para se manter informado sobre atualizações críticas de suporte a produtos IBM.
Avalie os requisitos de computação e armazenamento na nuvem pública enquanto considera os planos de poupança negociados e os descontos dos fornecedores.