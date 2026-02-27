Visão geral do Suporte a Software

Obtenha o valor máximo do seu software IBM durante todo o seu ciclo de vida com S&S (Suporte Base) e opções de Suporte Avançado e Suporte Sustentado.

    Comece conhecendo suas opções de suporte a software IBM para software local. Elas incluem:

    1. Assinatura e Suporte IBM (também referido como suporte “Base”): Uma solução abrangente de atualizações e suporte técnico incluída na compra de programas de software IBM licenciados sob o Acordo Internacional Passport Advantage da IBM (IPLA).
    2. Suporte Estendido da IBM: uma opção de suporte a software para versões ou releases específicas de produtos que atingiram suas datas de Conclusão do Suporte Base.
    3. Suporte Sustentado IBM: uma opção de suporte a software para produtos adquiridos via IBM Passport Advantage que atingiram a Conclusão do Suporte Base para todas as versões e releases.
    4. Suporte Avançado IBM: Uma opção de suporte a software para produtos adquiridos via IBM Passport Advantage, para os quais você requer tratamento prioritário de casos e tempos de resposta mais curtos do que os disponíveis com a Assinatura e Suporte padrão.

    Comece agora mesmo

    Mantenha-se atualizado sobre novos anúncios de releases de software (eGAs) e datas próximas de Conclusão do Suporte Base (BSC) (às vezes referidas como Fim de Suporte).

    Se você descobrir que uma versão (ou release) mais recente do seu software está disponível ou que o software em uso está se aproximando da data de Conclusão do Suporte Base (BSC) (às vezes referida como data de Fim de Suporte (EoS)), tome providências.

    Sua melhor opção é utilizar os benefícios da Assinatura e Suporte de Software IBM para baixar uma versão ou release mais recente antes da data iminente de BSC. Saiba como.

    Caso, por qualquer motivo, você não consiga baixar uma VRM mais recente antes que a VRM em execução atinja sua data de BSC ou se nenhuma VRM mais recente estiver disponível para download, entre em contato com seu Representante de Renovação, Parceiro de Negócios IBM preferencial ou Representante de Vendas IBM para explorar uma ou mais das seguintes opções.

    • Suporte Estendido IBM, oferecendo mais tempo para baixar uma VRM mais recente.
    • Suporte Sustentado, que oferece até 5 anos adicionais de cobertura de suporte quando a última versão ou release suportada atingir sua data de BSC.

    Receba notificações

     

      Recursos
      Asiática trabalhando em setor de fabricação
      Inscreva-se para receber notificações de suporte

      Inscreva-se em Minhas notificações para se manter informado sobre atualizações críticas de suporte a produtos IBM.

             Saiba mais
      Sistema de Gerenciamento de Documentos (DMS). Software de automação para arquivamento e gerenciamento eficiente de arquivos de informação. Internet e serviço para tecnologia de transferência de dados em nuvem
      Veja o que há de novo e o que está disponível para download

      Inscreva-se para receber os anúncios de software. Use seus benefícios S&S para obter o máximo valor de seus investimentos em software.

             Saiba mais
      Escrita à mão em quadro transparente
      Veja produtos com datas de Conclusão do Suporte Base próximas

      Explore todas as versões ou releases do seu software IBM que estão transitando para Suporte Estendido ou Suporte Sustentado no 2º semestre de 2025 e 1º semestre de 2026.

             Saiba mais