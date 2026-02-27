Mantenha-se atualizado sobre novos anúncios de releases de software (eGAs) e datas próximas de Conclusão do Suporte Base (BSC) (às vezes referidas como Fim de Suporte).

Se você descobrir que uma versão (ou release) mais recente do seu software está disponível ou que o software em uso está se aproximando da data de Conclusão do Suporte Base (BSC) (às vezes referida como data de Fim de Suporte (EoS)), tome providências.

Sua melhor opção é utilizar os benefícios da Assinatura e Suporte de Software IBM para baixar uma versão ou release mais recente antes da data iminente de BSC. Saiba como.

Caso, por qualquer motivo, você não consiga baixar uma VRM mais recente antes que a VRM em execução atinja sua data de BSC ou se nenhuma VRM mais recente estiver disponível para download, entre em contato com seu Representante de Renovação, Parceiro de Negócios IBM preferencial ou Representante de Vendas IBM para explorar uma ou mais das seguintes opções.