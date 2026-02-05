Veja o que há de novo e disponível para download com S&S

A cada ano, a IBM anuncia centenas de novos lançamentos de software — cada um mais poderoso, robusto e seguro do que o anterior. Muitos estão integrados com IA e funcionalidade pronta para a nuvem e todos são protegidos por suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.
É provável que muitos desses lançamentos tragam novos recursos e melhorias que você pode usar para:
Acesse os Anúncios da IBM. Inscreva-se para receber notificações por e-mail diariamente ou semanalmente. Você escolhe. Depois de inscrito, é possível atualizar suas preferências de notificação a qualquer momento.
Use seus benefícios ativos de IBM Software Subscription and Support para manter-se atualizado e maximizar o retorno do seu investimento em S&S.
Aproveite a tecnologia nova e aprimorada disponibilizada nas atualizações para melhorar desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade e resiliência hoje mesmo.
Baixe a versão ou release mais recente do software ao qual você tem direito para ajudar a preparar seus investimentos em software para o futuro.
Faça login no Passport Advantage Online para baixar novas versões e releases do seu software.
Revise a política de download da IBM para o Fix Central e os sites de download de programas de software.
Para garantir que seus benefícios de upgrade e suporte do IBM Software Subscription and Support (S&S) permaneçam em vigor, é necessário renovar ao final de cada período de cobertura.