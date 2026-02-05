Veja o que há de novo e disponível para download com S&S

    Veja as novidades

    A cada ano, a IBM anuncia centenas de novos lançamentos de software — cada um mais poderoso, robusto e seguro do que o anterior. Muitos estão integrados com IA e funcionalidade pronta para a nuvem e todos são protegidos por suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.

    É provável que muitos desses lançamentos tragam novos recursos e melhorias que você pode usar para:

    • custos de aquisição de software mais baixos
    • melhorar o desempenho, a produtividade e a segurança
    • aproveitar a IA integrada para obter melhores insights e resultados
    • acelerar a modernização e a transformação

    Acesse os Anúncios da IBM. Inscreva-se para receber notificações por e-mail diariamente ou semanalmente. Você escolhe. Depois de inscrito, é possível atualizar suas preferências de notificação a qualquer momento.

    Use seus benefícios ativos de IBM Software Subscription and Support para manter-se atualizado e maximizar o retorno do seu investimento em S&S.

    Faça o download dos VRMs mais recentes

    Aproveite a tecnologia nova e aprimorada disponibilizada nas atualizações para melhorar desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade e resiliência hoje mesmo.

    Baixe a versão ou release mais recente do software ao qual você tem direito para ajudar a preparar seus investimentos em software para o futuro.

    Faça login no Passport Advantage Online para baixar novas versões e releases do seu software.

