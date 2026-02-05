Veja o que há de novo e disponível para download com S&S

A cada ano, a IBM anuncia centenas de novos lançamentos de software — cada um mais poderoso, robusto e seguro do que o anterior. Muitos estão integrados com IA e funcionalidade pronta para a nuvem e todos são protegidos por suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.

É provável que muitos desses lançamentos tragam novos recursos e melhorias que você pode usar para:

custos de aquisição de software mais baixos

melhorar o desempenho, a produtividade e a segurança

aproveitar a IA integrada para obter melhores insights e resultados

acelerar a modernização e a transformação

Use seus benefícios ativos de IBM Software Subscription and Support para manter-se atualizado e maximizar o retorno do seu investimento em S&S.